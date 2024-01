C’est à nouveau cette période de l’année… Nous parlons bien sûr de la saison des résultats. Comme janvier apporte souvent le quatrième trimestre et les résultats complets de l’exercice, c’est à la fois un début et une période de réflexion pour les investisseurs.

Mais, alors que 2023 a été une année très imprévisible – en particulier avec la fin heureuse et surprise d’un « atterrissage en douceur » pour les États-Unis – que doivent attendre les investisseurs de la saison des résultats cette fois-ci ? Nous avons mis en évidence cinq éléments à surveiller.

Aujourd’hui (8 janvier), le Financial Times a rapporté que les plus grandes valeurs bancaires américaines devraient signaler une forte augmentation des défauts de paiement des clients, en raison des taux d’intérêt toujours punitifs auxquels la plupart des consommateurs sont confrontés. Cela devrait avoir quelque peu réduit les bénéfices de la plupart des banques, même si les intérêts eux-mêmes valent plus, puisqu’elles reçoivent moins de ce qui leur est dû.

En fait, certains ont vu l’écriture sur le mur avec celui-ci depuis un certain temps. L’agence de notation Moody’s a abaissé les perspectives des banques sur cette base début décembre. De même, l’agence de notation Fitch a également déclaré en décembre :

Fitch a directement lié cela au macroenvironnement et à son effet sur les flux de trésorerie des banques.

Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker.

L’environnement de taux d’intérêt plus élevés et plus longs érodera les positions de flux de trésorerie disponibles des émetteurs fortement endettés, car nous prévoyons que bon nombre d’entre eux seront incapables de compenser la hausse des charges d’intérêts par la croissance de l’EBITDA, d’autant plus que de nombreux émetteurs connaissent une baisse de leur performance opérationnelle. Parallèlement au ralentissement de l’économie et à un accès plus restreint aux marchés des capitaux, cela entraînera une augmentation du volume des défauts de paiement en 2024. »

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.