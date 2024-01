Altcoins à faible capitalisation prêts pour enregistrer des mouvements de prix importants en 2024 : LINA, BITBOT et SUN

Le marché des crypto-monnaies reste une industrie dynamique, et les passionnés semblent plus attirés par l’aspect pratique, l’utilité et l’investissement intelligent lorsqu’ils interagissent avec des pièces numériques en 2024. Alors que les principaux actifs dominent les tendances, les crypto-monnaies discrètes se préparent à une croissance substantielle.

Linear Finance (LINA), Sun (SUN) et Bitbot (BITBOT) font partie des projets de crypto-monnaies les moins connus, et pourtant sur le point de connaître des hausses de prix significatives cette année.

Linear Finance (LINA)

Copy link to section

Linear Finance présente une blockchain avancée avec des outils innovants et une interface de premier ordre, rendant l’investissement sur le marché des crypto-monnaies fluide même pour les nouveaux joueurs. De plus, il permet aux utilisateurs d’accéder au trading d’options – un domaine autrefois disponible pour les requins de Wall Street.

Leur échange décentralisé atténue le besoin de plates-formes centralisées offrant une sécurité accrue et des frais réduits.

LINA, la pièce native de la blockchain, récupère ses anciens prix lors de cette publication, en hausse de plus de 8 % pour atteindre le prix actuel de 0,008253 $. Sa capitalisation boursière s’élève à 48 404 708 $.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Les experts estiment que le marché des options pourrait connaître une croissance exponentielle en 2024, et Linear Finance semble être le candidat idéal pour capitaliser sur cet optimisme.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

BitBot (BITBOT)

Copy link to section

BitBot est un robot de trading Telegram qui vise à offrir aux investisseurs particuliers des outils pour naviguer sur le marché des crypto-monnaies sans dépendre de la chance ni souffrir de risques énormes. Les robots Telegram gagnent en popularité dans le secteur des actifs numériques car ils offrent des fonctionnalités innovantes que les traders peuvent utiliser pour augmenter leur potentiel de revenus.

Pourquoi envisager Bitbot ?

Copy link to section

Les investisseurs en crypto-monnaies pourraient être sceptiques quant aux robots de trading en raison de l’augmentation des cas d’escroqueries dans le secteur. Par exemple, Unibot, le robot de trading basé sur Telegram, a fait perdre plus de 600 000 $ à ses utilisateurs en raison d’un piratage.

Bitbot souhaite atténuer ce problème en donnant la priorité à la sécurité des utilisateurs. Il utilise le système sans clé MPC, qui empêche toute partie d’accéder ou de visualiser l’intégralité de la clé, promettant une précision et une confidentialité accrue.

De plus, Bitbot inclut des fonctionnalités anti-rug, empêchant les escroqueries qui impliquent que les développeurs fassent augmenter le prix d’un actif avant de le faire chuter et de disparaître avec les fonds des utilisateurs.

Les détenteurs de BITBOT bénéficient de divers avantages, notamment un programme de parrainage intégré et un copy-trading pour les débutants et les joueurs non qualifiés afin de dupliquer les transactions des acteurs expérimentés du marché.

Sun (SUN)

Copy link to section

L’altcoin Sun alimente l’écosystème Tron, une blockchain haute performance connue pour sa rapidité et son évolutivité. Les utilisateurs utilisent le jeton SUN pour les récompenses de jalonnement, le vote de gouvernance et les frais de transaction.

Tron constate une adoption accrue dans divers segments, notamment les NFT et la DeFi, créant un environnement lucratif pour l’épanouissement de SUN. Les particuliers peuvent utiliser l’altcoin pour gagner des récompenses de jalonnement impressionnantes, offrant ainsi une chance de gagner un revenu passif.

De plus, les détenteurs de jetons SUN peuvent contribuer aux objectifs futurs de la blockchain en votant, renforçant ainsi un sentiment de communauté et d’appropriation. De plus, la faible capitalisation boursière du projet fait de SUN une option d’investissement sous-évaluée avec un potentiel de hausse notable.

SUN a gagné 2,75 % la veille pour s’échanger à 0,007731 $. Sa capitalisation boursière oscille à 75 885 978 $.

La prévente de Bitbot sera lancée le 17 janvier et les personnes intéressées pourront visiter le site Web du projet pour garder une longueur d’avance.

Vous pouvez également rester à l’écoute des développements en cours de BITBOT via leurs réseaux sociaux ;

Telegram de Bitbot : https://t.me/BitBotOfficial

Twitter de Bitbot : https://twitter.com/Official_BitBot

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.