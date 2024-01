La première économie européenne, l’Allemagne, a reçu de bonnes nouvelles bien méritées, avec des chiffres d’exportation meilleurs que prévu.

Les chiffres de novembre 2023 publiés hier montrent une reprise substantielle, en hausse de 3,7 % pour atteindre plus de 131 milliards d’euros.

Il s’agit des chiffres d’exportation les plus élevés du pays depuis près de six mois. Il s’agit également du rebond le plus prononcé depuis près d’un an, depuis avril 2023.

En revanche, les chiffres mensuels des exportations d’octobre ont montré une baisse de – 0,2 pour cent lors de leur publication en décembre.

Des grèves vont perturber l’Allemagne

Il s’agit d’une bonne nouvelle indispensable dans une semaine où l’Allemagne pourrait connaître une certaine volatilité. Le pays devrait connaître simultanément une grève des trains et une grève des agriculteurs pendant la majeure partie de la semaine, ces deux situations pouvant avoir des conséquences ultérieures sur les revenus allemands.

Dans les zones plus métropolitaines, les cheminots réclament une réduction de leurs horaires de travail. Tôt le 9 janvier, les agriculteurs de toute l’Allemagne ont bloqué les routes pour protester contre la prétendue suppression des subventions fiscales et des incitations fiscales en faveur des agriculteurs, qui, selon les rumeurs, seraient bientôt supprimées.

La grève des agriculteurs a paralysé la circulation sur plusieurs axes routiers majeurs à travers le pays, y compris les déplacements transfrontaliers. Pendant ce temps, une autre manifestation prévue verra les travailleurs des chemins de fer allemands faire grève, cessant tout travail pendant trois jours maximum.

Performances du DAX

En conséquence, le DAX allemand a gagné près de 1% le 8 janvier, terminant la journée de négociation en hausse significative par rapport à vendredi à 16 717.

Le DAX s’est également comporté raisonnablement bien ces derniers temps dans l’ensemble, mais pas dans les mêmes sommets qu’en décembre 2023. Le DAX s’est négocié autour de 16 590,16 pendant la majeure partie de la semaine, restant stable face aux chiffres d’exportation et aux autres données européennes clés publiées. cette semaine.

Cependant, alors que les protestations s’intensifient dans le pays à mesure que la semaine avance, les investisseurs se demandent sans doute si le DAX et l’euro resteront aussi stables une fois vendredi arrivé.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.