Les prix d’Helium (HNT) et d’Internet Computer (ICP) augmentent ; Pullix (PLX) franchit une étape de sa prévente

Le prix d’Helium (HNT) est de retour au-dessus de 7,00 $ après avoir grimpé de plus de 43 % au cours des dernières 24 heures. Pendant ce temps, le prix d’Internet Computer (ICP) se négocie au-dessus de 13,00 $ après avoir bondi de 20 % au cours de la même période.

Alors que la crypto-monnaie passe au vert et que Bitcoin atteint un sommet de 47 000 $, le sentiment s’est répercuté sur la prévente du nouveau projet Pullix (PLX). Cela a accru les perspectives d’une éventuelle cassure des prix lors du lancement officiel du jeton PLX. Voici les perspectives de prix pour HNT, ICP et PLX.

Le prix du jeton Helium (HNT) s’apprête à dépasser la barre des 10 $

Helium est l’une des principales plates-formes de blockchain dans l’espace des infrastructures publiques décentralisées (DePin). Sa croissance au cours de l’année écoulée a coïncidé avec une évolution plus marquée vers une infrastructure sans fil décentralisée. La plate-forme basée sur Solana a connu une augmentation de volume décente après avoir annoncé une mise à jour des implémentations de contrats intelligents pour le protocole.

Le jeton HNT s’est négocié à un plus bas de 4,74 $ le lundi 8 janvier 2024. Cela fait suite aux baisses observées la semaine dernière alors qu’Helium a réduit ses gains par rapport aux sommets de 7,40 $ atteints plus tôt à la fin du mois de décembre.

Mais alors que le marché dans son ensemble a fait preuve de résilience face au sentiment haussier croissant des ETF Bitcoin, le prix de l’ICP a augmenté à deux chiffres du jour au lendemain pour atteindre un sommet de 7,18 $ mardi matin.

La montée en puissance du Bitcoin devrait se poursuivre, et avec des catalyseurs de prix spécifiques à l’horizon, HNT pourrait envisager une nouvelle hausse. Si les acheteurs continuent de dicter le sentiment du marché, le prix du jeton Helium cherchera probablement à passer au-dessus de 10 $.

Le prix du jeton Internet Computer (ICP) monte en flèche à mesure que l’activité en chaîne augmente

Outre le marché haussier global qui alimente les gains dans l’ensemble de l’écosystème, ICP est sur le point de connaître une poursuite potentielle haussière en raison de la hausse de l’activité en chaîne.

Selon DeFiLlama, la valeur totale verrouillée (TVL) des dApps sur le protocole a considérablement augmenté au cours des deux derniers mois. La TVL s’élevait à environ 2,1 millions $ au début du mois de novembre, puis elle a dépassé la barre des 33 millions $.

Le prix du jeton ICP reste au-dessus d’une ligne de tendance descendante à partir de laquelle a enregistré une hausse hebdomadaire de 87 % en novembre 2023. Les analystes suggèrent que la cassure pourrait voir le prix d’Internet Computer cibler un rallye qui lui permettrait de passer le niveau de résistance primaire au-dessus de 20 $. La dynamique haussière est susceptible de pousser son prix à 31,69 $ et le niveau de recharge d’octobre 2021 à environ 43,27 $.

Pullix (PLX) attire les investisseurs alors qu’il atteint la sixième étape de sa prévente

Pullix (PLX) pourrait aider à relever le défi de liquidité auquel est actuellement confronté l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi). Cela pourrait également être la solution aux compromis auxquels les investisseurs sont confrontés lorsqu’ils utilisent des bourses centralisées. Les événements récents autour des plates-formes CEX et le besoin croissant de garder le meilleur des CEX et des DEX placent Pullix dans une position de force lors de son lancement final.

C’est le potentiel de cet échange hybride qui suscite un énorme intérêt sur l’ensemble du marché, avec plus de 3,1 millions $ levés lors de la prévente en cours.

Alors que les investisseurs s’emparent d’une part des 60 % des 200 millions de jetons PLX disponibles pour les participants à la prévente, la valeur du jeton est passée de 0,04 $ à 0,08 $. Ce chiffre pourrait augmenter considérablement à mesure que les préventes continuent de s’accélérer. Lorsque la prévente se terminera et que les jetons commenceront à être négociés sur le marché, le prix du jeton PLX pourrait exploser.

