Les crypto-monnaies sont au centre de l’attention jeudi après que la Securities & Exchange Commission des États-Unis a finalement publié son approbation très attendue des ETF Bitcoin au comptant.

En quoi un ETF Bitcoin est-il si important ?

Le régulateur américain a approuvé hier soir 11 demandes au total pour lesdits fonds négociés en bourse, ce qui a également fait grimper les actions de Coinbase puisque les gestionnaires d’actifs l’ont choisi comme partenaire de garde pour les ETF.

Un clin d’œil de la SEC est significatif pour le secteur des crypto-monnaies, étant donné que les ETF Bitcoin devraient stimuler considérablement l’intérêt institutionnel pour BTC. Les analystes de Bernstein, par exemple, s’attendent à ce que ces fonds gèrent environ 10 % de l’offre mondiale de Bitcoin dans les années à venir.

Wall Street est également convaincue que l’afflux de capitaux institutionnels se traduira par une hausse massive du prix du Bitcoin. Plus tôt cette semaine, Standard Chartered a déclaré que la plus grande crypto-monnaie au monde pourrait atteindre un prix de 200 000 $ l’année prochaine si la Securities & Exchange Commission approuve effectivement les ETF.

Si ce rallye se réalise effectivement, il est concevable que les avantages qui en découlent se répercutent également sur d’autres acteurs du monde de la cryptographie puisque Bitcoin est leur porte-flambeau. Ceux-ci peuvent inclure les projets récemment lancés comme Pullix.

Pullix est alimenté par un jeton natif

Pullix pourrait bénéficier de l’approbation réglementaire pour les ETF Bitcoin car il est alimenté par un jeton natif qu’il appelle le jeton « PLX ».

Ainsi, une fois que les fonds négociés en bourse auront apporté le coup de pouce attendu au BTC et commenceront à entraîner le reste du marché avec eux, le jeton Pullix pourrait commencer à porter ses fruits pour ceux qui y ont investi à un stade précoce.

PLX ne coûte actuellement que 0,08 $ et devrait connaître la prochaine hausse de prix dans environ 15 jours, selon le minuteur sur son site Web.

Pullix a jusqu’à présent collecté plus de 3,3 millions $ grâce à la prévente en cours, ce qui en dit long sur le type de demande que ce nouveau jeton cryptographique voit. Vous pouvez en savoir plus sur le jeton PLX en cliquant ici.

Pullix veut résoudre le problème de liquidité

À la base, Pullix est un échange hybride qui vous permet de bénéficier du meilleur d’un échange centralisé sans avoir à renoncer au meilleur d’un échange décentralisé.

Pullix est convaincu que la mise en commun des points positifs des deux côtés constitue une solution au problème de liquidité généralement associé à un échange de DeFi.

Ce qui rend Pullix d’autant plus intéressant, ce sont deux choses. Le premier est son modèle de trade-to-earn qui récompense essentiellement le fait que vous fassiez ce que vous aimez déjà, c’est-à-dire trader sur l’échange de crypto-monnaies.

Deuxièmement, la plate-forme partage une partie de ses revenus avec ceux investis dans son jeton PLX natif, qui constitue un nouveau mode passionnant de revenu passif fixe. Vous souhaitez en savoir plus sur Pullix et le jeton PLX ? Cliquez ici pour visiter le site Web du projet.

Autres vents favorables qui pourraient aider le jeton PLX

L’une des raisons pour lesquelles Pullix constate une forte demande pour son jeton natif en prévente est que le projet s’engage pleinement dans la sécurité.

Il est intéressant de noter qu’un ETF Bitcoin n’est pas le seul vent favorable qui pourrait profiter à PLX ou au marché des crypto-monnaies dans son ensemble en 2024. La Réserve fédérale américaine devrait réduire ses taux à plusieurs reprises cette année.

C’est important car l’argent a tendance à affluer vers les actifs à risque comme les crypto-monnaies une fois que la banque centrale devient indulgente en termes de politique monétaire. Les membres du FOMC ont récemment signalé trois réductions des taux d’intérêt en 2024, comme l’a rapporté Invezz ici.

Enfin, l’offre de Bitcoin devrait diminuer de moitié en avril prochain, ce qui a toujours été une aubaine pour son prix. C’est un autre vent favorable qui peut également se refléter dans d’autres crypto-monnaies, notamment le jeton Pullix. Vous pouvez visiter le site Web Pullix sur ce lien pour apprendre comment vous pouvez investir dans le jeton PLX.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.