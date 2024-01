BlackRock (BLK) a annoncé le 12 janvier des résultats financiers mouvementés pour l’exercice 2024.

En ce qui concerne son bilan, la société a déclaré une baisse de 2 % de son bénéfice d’exploitation pour l’ensemble de l’exercice 2022 à 2023.

Il a également annoncé officiellement son accord pour acquérir GIP (Global Infrastructure Partners) pour la somme princière de 12 milliards de dollars. Lisez l’histoire complète à ce sujet ici.

En termes de bénéfices trimestriels, la société a annoncé des entrées nettes de 96 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, en légère baisse par rapport aux 113 milliards de dollars du quatrième trimestre 2022.

EPS impressionnant

Il a également annoncé un BPA de 9,22 $. Cela a dépassé les prévisions et était globalement conforme à ce que les analystes attendaient du plus grand géant mondial de la gestion d’actifs. Au total, cela signifie que le BPA dilué pour l’année 2023 a augmenté de huit pour cent par rapport à 2022.

Le bénéfice net de l’entreprise a augmenté de 7 % au quatrième trimestre pour atteindre 1,45 milliard de dollars, contre 1,35 milliard de dollars en 2022.

Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires annuel de BlackRock est resté stable, ce qui, selon elle, était “principalement dû à l’impact négatif des marchés sur les actifs sous gestion moyens”. Le chiffre d’affaires sur une base GAAP a augmenté de 7 % pour atteindre 4,63 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 4,33 dollars au quatrième trimestre 2022.

Positionné pour l’avenir

Laurence Fink, président-directeur général de BlackRock, a déclaré à propos des résultats :

Les clients nous ont confié 289 milliards de dollars de collecte nette en 2023, dont 96 milliards de dollars au quatrième trimestre. Nous abordons 2024 avec une forte dynamique : 10 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, des flux en accélération et une organisation positionnée pour l’avenir. »

Cours de l’action BlackRock

Les actions de la société se négociaient à 796,96 $ à l’ouverture des marchés vendredi. Le sentiment du marché était généralement optimiste avant la publication des résultats, mais il a augmenté de façon spectaculaire après l’annonce par BlackRock de son acquisition de GIP. Le cours de l’action est passé à plus de 799 $ ce matin-là, avant de se corriger légèrement à 792,61 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.