Coinbase et Yellow Card s’associent pour augmenter le niveau d’adoption de la crypto-monnaie en Afrique et un nouvel échange hybride émerge

Dans le cadre d’une initiative révolutionnaire visant à améliorer l’accessibilité aux crypto-monnaies en Afrique, Coinbase, l’un des principaux échanges de crypto-monnaies aux États-Unis, a forgé un partenariat stratégique avec Yellow Card, un échange de pièces stables d’Afrique. Cette collaboration vise à apporter l’autonomisation financière à des millions de personnes dans les économies émergentes du continent.

Pendant ce temps, Pullix, un échange de crypto-monnaies hybride, se prépare à redéfinir le monde du trading avec des solutions innovantes alors que sa prévente de jetons PLX est actuellement en cours.

Partenariat entre Coinbase et Yellow Card

L’alliance de Coinbase avec Yellow Card marque un moment charnière pour l’adoption des crypto-monnaies en Afrique. Yellow Card, une société du portefeuille, jouera un rôle crucial dans l’expansion des services de Coinbase dans 20 pays africains.

À partir du mois de février, le partenariat permettra à plus de la moitié de la population africaine d’accéder à l’USD Coin (USDC), une monnaie stable indexée sur le dollar américain, via l’application Coinbase Wallet.

L’expertise de Yellow Card dans les méthodes de paiement locales sera exploitée grâce à l’intégration du widget Yellow Card dans l’application Coinbase Wallet. Cette collaboration vise à simplifier l’achat et le transfert d’USDC pour les utilisateurs africains, en permettant des transactions gratuites par courrier électronique et par des applications de messagerie populaires telles que WhatsApp, iMessage et Telegram.

De plus, les utilisateurs de Yellow Card peuvent tirer parti de la chaîne Base, une solution Ethereum de couche 2 incubée par Coinbase, pour réaliser des transactions rentables.

En mettant l’accent sur l’USDC, Coinbase vise à relever les défis économiques dans les régions à forte inflation et dépendantes des envois de fonds. Le partenariat est envisagé comme un catalyseur d’une liberté économique accrue dans des endroits qui en ont historiquement manqué, ouvrant la voie à l’établissement d’un système financier moderne.

Pullix comble un vide avec son modèle d’échange hybride

Alors que Coinbase et Yellow Card progressent dans l’expansion du niveau d’accès aux crypto-monnaies en Afrique, Pullix est sur le point de redéfinir l’expérience de trading avec son modèle d’échange hybride innovant. Pullix vise à combler le fossé entre les échanges décentralisés et centralisés, offrant aux utilisateurs les avantages des deux mondes.

L’approche unique de la plateforme répond au problème de liquidité dans la finance décentralisée (DeFi), un obstacle de longue date à la croissance des échanges décentralisés. Pullix propose une plate-forme unifiée qui combine les atouts des bourses centralisées et décentralisées, offrant aux utilisateurs un accès transparent à la liquidité et la possibilité de négocier divers actifs à l’échelle mondiale.

L’engagement de Pullix en faveur de la sécurité des utilisateurs lui permet de sortir du lot dans le monde des crypto-monnaies. Les utilisateurs conservent la garde de leurs actifs tout en bénéficiant des fonctionnalités de sécurité d’un échange centralisé. La plateforme offre une liquidité importante, un effet de levier allant jusqu’à 1 000 : 1 et un modèle de gouvernance qui permet aux détenteurs de jetons de contribuer aux ajouts du marché et de proposer de nouveaux actifs.

L’écosystème de Pullix s’étend au-delà de la bourse hybride, et offre une gamme de fonctionnalités pour répondre aux différents besoins des traders. La plate-forme intègre un protocole de prêt pour les revenus passifs, un optimiseur de rendement décentralisé et multichaîne appelé VaultX, ainsi qu’une rampe de lancement de finance décentralisée (DeFi) et de NFT pour des opportunités d’investissement passionnantes.

Les utilisateurs peuvent s’engager dans l’agriculture de rendement, le jalonnement et la fourniture de liquidités tout en bénéficiant de la sécurité d’un échange non dépositaire. Les solutions automatisées de la plateforme, notamment des outils de trading basés sur l’IA et une fonction de copy trading, améliorent les stratégies de trading et les bénéfices potentiels des utilisateurs.

Prévente de jetons PLX et mécanisme « Trade-to-Earn »

Au cœur de Pullix se trouve son jeton natif, PLX, la première crypto-monnaie « Trade-to-Earn » du marché des crypto-monnaies.

Les détenteurs de jetons PLX peuvent gagner des récompenses instantanées en négociant sur la plateforme et en participant à des compétitions. Ce qui distingue PLX, c’est son mécanisme de partage des revenus, permettant aux détenteurs de jetons de profiter des revenus quotidiens générés par l’échange.

Dans le cadre de la prévente en cours, qui en est actuellement à sa sixième étape, 60 % des jetons PLX seront attribués aux premiers participants, leur offrant ainsi la possibilité de s’engager dans le modèle unique Trade-to-Earn de Pullix. La prévente, avec une offre fixe de 200 000 000 de jetons PLX et un prix initial de 0,04 $, présente une proposition attrayante pour les traders cherchant une nouvelle façon de gagner des récompenses et de contribuer à la liquidité de la plateforme.

Si vous êtes intéressé(e), le jeton PLX coûte 0,08 $ au stade actuel et le prix du jeton devrait augmenter dans les 14 prochains jours. D’après les chiffres, la valeur du jeton a déjà doublé et les premiers participants comptent déjà les retours. Pour participer à la prévente de Pullix, vous pouvez visiter le site officiel de la prévente.

