Les traders de crypto-monnaies s’intéressent au lancement de Bitbot alors qu’un économiste de premier plan affirme que les ETF « changent la donne »

La crypto-monnaie est entrée dans une nouvelle ère d’investissement avec le trading au comptant des ETF Bitcoin qui a été lancé pour la première fois aux États-Unis jeudi. Alors que l’anticipation du marché augmente, un économiste de renom affirme que cette évolution pourrait faire passer l’investissement dans les crypto-monnaies à un autre niveau.

Au milieu d’un bon début d’ETF au comptant, les prédictions autour de Bitcoin (BTC) et les tourbillons qui s’abattent sur le marché des crypto-monnaies, le nouveau robot de trading Telegram Bitbot (BITBOT) pourrait-il changer la donne pour les traders ?

El-Erian affirme que les ETF augmenteront le niveau de participation aux investissements dans les crypto-monnaies

Mohamed El-Erian, président du Queens’ College de Cambridge et conseiller économique en chef chez Allianz, a partagé ses perspectives sur ce que l’approbation par la SEC des ETF Bitcoin au comptant signifie pour le secteur des crypto-monnaies, notant que les appels selon lesquels cela « changerait la donne » étaient « juste ».

Les commentaires d’El-Erian, partagés via son compte X officiel le 11 janvier, interviennent alors que le marché des ETF Bitcoin a enregistré un volume de plus de 1,3 milliard de dollars au cours des premières heures de négociation. Cette journée historique a coïncidé avec une forte variation du prix de la crypto-monnaie de référence, BTC grimpant au-dessus de 48 000 $ avant que la pression de « vendre suite aux nouvelles » ne le ramène à environ 46 000 $.

Commentant la tendance des ETF au comptant et ce que cela pourrait signifier pour Bitcoin, El-Erian a noté :

« Les défenseurs ont raison de qualifier cela de « changeur de donne » pour la #crypto-monnaie en tant qu’actif/investissement financier, mais pas en tant que monnaie mondiale potentielle. Cette décision de la #SEC fera plus qu’approfondir et élargir la participation et les #investissements dans #Bitcoin. »

En plus de « contrer les problèmes de légitimité alimentés par les scandales très médiatisés de ces dernières années », l’approbation et la négociation constituent un développement notable qui ancre la crypto-monnaie en tant qu’actif dans le monde de l’investissement. Cela devrait être le cas malgré le fait que les ETF ne signifient pas que Bitcoin deviendra une monnaie mondiale, a noté El-Erian.

Les experts du marché affirment que d’énormes afflux dans les ETF Bitcoin pourraient catalyser la croissance des prix du Bitcoin, ouvrant des opportunités et révolutionnant le marché des crypto-monnaies dans son entièreté. C’est ce monde d’investissement en pleine croissance que Bitbot (BITBOT) pourrait redéfinir.

Qu’est-ce que Bitbot ?

Ayant prévu de lancer sa prévente le 17 janvier, Bitbot est un robot de trading Telegram conçu pour permettre aux investisseurs particuliers d’accéder à des outils de trading de qualité institutionnelle. Les robots Telegram sont des outils ou des applications de trading personnalisés qui permettent aux petits traders de profiter du monde de l’investissement dans Bitcoin, sans se fier à des intuitions ni s’exposer à certains risques.

Bitbot, un nouveau projet, apporte des améliorations significatives par rapport aux robots de trading Telegram actuellement sur le marché.

En tant que premier robot de trading non dépositaire, il bénéficie d’un nouveau niveau de sécurité. Avec Bitbot, les utilisateurs ont une souveraineté totale sur leurs actifs : vos clés, vos actifs. Les piratages récents dans l’écosystème des robots Telegram signifient que le lancement éventuel de Bitbot est déjà un événement très attendu.

En plus d’exploiter MPC Custody et un système sans clé, Bitbot intègre des fonctionnalités anti-MEV Bot et anti-rug, ajoutant une autre couche de protection contre les robots de surveillance malveillants ou les escroqueries potentielles.

La prévente de BITBOT sera lancée la semaine prochaine

Avant le lancement de la plateforme de trading, le jeton natif BITBOT est prêt à démarrer sa prévente. C’est une opportunité pour les traders de rejoindre la communauté et d’investir.

BITBOT sera le jeton de gouvernance et offrira l’accès à un modèle exclusif de partage des revenus. Les autres avantages de rejoindre Bitbot incluront l’accès à des fonctionnalités telles qu’un scanner de pierres précieuses, le trading de copies et les revenus passifs du programme de parrainage intégré.

Pour en savoir plus sur ce projet, visitez leur site Web. Inscrivez-vous également à la liste de diffusion pour recevoir des informations à jour alors que la prévente sera mise en ligne le 17 janvier 2024.

