Perspectives de prix pour les crypto-monnaies : Ivy (HBAR), Pepe (PEPE), Meme Moguls (MGLS)

La flambée des prix d’Ethereum cette semaine a permis à plusieurs altcoins d’augmenter leur prix alors que Bitcoin se profitait des débuts mémorables des ETF au comptant. Ethereum Classic, Optimism et Arbitrum ont enregistré des hausses de prix notables dans un contexte d’exubérance du marché.

Voici les perspectives de prix pour Hedera (HBAR) et Pepe (PEPE). L’accent est également mis sur Meme Moguls (MGLS).

Le prix du jeton Hedera (HBAR) pourrait viser 0,5 $ en 2024

HBAR est le jeton natif du réseau de preuve de participation Hedera. HBAR, qui a atteint un sommet historique de 0,56 $ en 2021, pourrait viser ce niveau, voire plus, si les conditions du marché se transformaient en un puissant catalyseur haussier.

Un examen du graphique des prix d’Hedera au cours des trois derniers mois montre une trajectoire suivant une tendance haussière, suggérant que les haussiers peuvent compenser les pertes observées la semaine dernière. Si les prix prennent un nouvel élan, franchir l’obstacle de 0,1 $ pourrait ouvrir la voie à un éventuel nouveau test de son ATH.

L’adoption sera la clé des perspectives à long terme de HBAR, et la récente alliance entre Hedera et Algorand pour DeRec, un système décentralisé de récupération de portefeuille, pourrait s’ajouter aux multiples catalyseurs au sein de l’écosystème Hedera.

Pepe (PEPE) : est-il possible d’enregistrer un nouvel élan haussier ?

Le prix de Pepe a baissé de plus de 6 % au cours des dernières 24 heures, pour atteindre 0,000001351 $ au moment de la rédaction de cet article. Le volume des échanges de la pièce de mème a également diminué, diminuant de 36 % à mesure que la négativité prend le dessus.

Les mouvements d’aujourd’hui font suite à une cassure d’un canal parallèle descendant, avec des prix atteignant des sommets de 0,00000150 $. L’analyste Ali Martinez a suggéré que la poursuite pourrait mettre en jeu 0,0000016 $, avec une course potentielle à 0,0000019 $.

Alors que la baisse du PEPE pourrait invalider l’image haussière que l’analyste crypto a souligné via X jeudi, les perspectives de la crypto-monnaie pour 2024 suggèrent que les acheteurs ont une chance d’affirmer leur autorité.

Meme Moguls (MGLS) : un jeton avec un gain potentiel de 100x sa valeur initiale ?

Meme Moguls (MGLS) est un nouveau projet en prévente dont le lancement lui permettra d’apporter un modèle unique de jeu play-to-earn au monde du trading des pièces de mème. Alors que l’industrie de la cryptographie fait des vagues avec l’arrivée sur le marché des ETF Bitcoin au comptant, un autre secteur de ce marché qui suscite un intérêt sans précédent est celui des actifs basés sur les mèmes.

Des jetons de mème viraux tels que Bonk basé sur Solana se sont ajoutés à un écosystème comprenant Dogecoin, Shiba Inu et Pepe. Meme Moguls est la plateforme de trading qui permet aux traders de profiter de l’expérience de trading simulé de tous les actifs de mème emblématiques, offrant des fonctionnalités qui peuvent aider à libérer les magnats du trading.

Le jeton MGLS natif alimentera cet écosystème, y compris via des pools de jalonnement et autres mécanismes de récompense. Actuellement évalué à 0,0027 $ lors de la quatrième étape de la prévente, MGLS pourrait exploiter sa probable domination du marché pour devenir l’un des joyaux en 2024.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.