Les prix de Tron, Bitcoin Cash et ICP restent stables alors que la prévente de Pullix s’intensifie

Les prix des crypto-monnaies ont fluctué ces derniers jours alors que les investisseurs réagissaient à l’approbation cette semaine d’un ETF Bitcoin au comptant par la Securities and Exchange Commission (SEC). Alors que la plupart d’entre eux ont bondi peu de temps après, ils ont ensuite reculé : Bitcoin est passé de 49 000 $ à 41 000 $.

Comme je l’ai écrit vendredi, cette baisse était due à une situation connue sous le nom d’achat de rumeurs et de vente d’informations. Dans la plupart des cas, les actifs ont tendance à augmenter avant un événement majeur, puis à reculer lorsque la véritable nouvelle se produit. Dans ce cas, la baisse s’est produite parce que l’approbation de l’ETF était déjà attendue et intégrée par les investisseurs.

Certains altcoins se portent bien

La plupart des crypto-monnaies et des actions minières Bitcoin ont plongé après l’approbation de l’ETF. Certains, cependant, ont continué à bien se porter. Pullix, une nouvelle entreprise en plein essor, a levé plus de 3,5 millions $ au cours des derniers mois. Vous pouvez acheter le jeton ici.

Dans le même temps, certains altcoins comme Tron, Bitcoin Cash et Internet Computer ont bien fonctionné. Le prix du jeton TRX de Tron a augmenté de plus de 5 % au cours des dernières 24 heures, tandis que Bitcoin Cash a augmenté de plus de 6 %. Le prix du jeton ICP d’Internet Computer a bondi de plus de 4 %.

Ces altcoins ont vu leur prix augmenter pour diverses raisons, la spéculation étant la raison la plus probable. Dans le cas de Tron et de Bitcoin Cash, les analystes estiment que nous pourrions voir des propositions d’ETF dans les prochains mois.

L’opinion la plus logique est que le prochain champ de bataille des ETF concernera Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde. Cependant, on craint que la SEC n’autorise l’ETF en raison de sa fonction de jalonnement.

L’ETF devrait également rejeter un ETF Tron au comptant en raison de ses problèmes juridiques avec Justin Sun, le fondateur de la plateforme. En 2023, la SEC a accusé Justin Sun d’avoir mené un projet de manipulation à grande échelle via le wash trading.

Un ETF Bitcoin Cash est viable en raison de sa similitude avec Bitcoin. Cependant, il est peu probable qu’une entreprise demande un ETF BCH en raison de ses faibles volumes. Internet Computer a augmenté après que Bitfinity ait levé des fonds pour construire un réseau de couche 2 pour Bitcoin.

La prévente de jetons Pullix se poursuit

Pullix est une entreprise qui vise à devenir un acteur majeur de l’industrie de la cryptographie. Il le fera en perturbant des entreprises comme Uniswap, dYDx et Binance en créant un échange hybride qui fusionne les fonctionnalités de décentralisation (DEX) et de centralisation (CEX).

L’objectif de cette approche est d’offrir aux clients les deux côtés et en garantissant une liquidité adéquate dans l’écosystème. Il vise également à aider les clients du monde entier à échanger des actifs numériques à des frais et à un glissement moindres.

Pullix réalise désormais une vente symbolique alors qu’il construit son écosystème. Les développeurs ont déjà levé plus de 3,2 millions $ auprès des investisseurs. Ces acheteurs peuvent participer en utilisant plusieurs pièces comme Bitcoin, Ethereum, BNB et Tether. Vous pouvez lire le livre blanc de Pullix ici.

Comme d’autres actifs, investir dans Pullix comporte ses risques. Il existe des risques réglementaires puisque la SEC peut affirmer que le jeton Pullix est une sécurité financière. Il existe également le risque que le jeton ne rencontre pas beaucoup de demande lorsqu’il sera rendu public. Cela signifie que vous devez faire preuve de prudence en utilisant les meilleures stratégies de gestion des risques.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.