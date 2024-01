Metacade ajoute le jeu Cardano Outlaws Brawl alors qu’il agrandit sa multiplateforme

La tentative de Metacade (MCADE) de devenir la première plate-forme de jeu social basée sur la blockchain se poursuit après son lancement en 2024 grâce au lancement réussi d’une version bêta publique vers la fin de l’année dernière. De nouveaux partenariats passionnants et des jalons de la feuille de route ont ponctué la croissance tout au long de l’année, prenant de l’ampleur après une prévente très réussie.

Maintenant, avant ce qui pourrait être un premier trimestre important pour le secteur des crypto-monnaies, la plate-forme de jeu play-to-earn souhaite faire passer son développement au niveau supérieur.

Qu’est-ce que Metacade a prévu et qu’est-ce que cela pourrait signifier pour son jeton natif MCADE ?

Metacade s’associe au jeu Cardano Outlaws Brawl

Copy link to section

Metacade a débuté cette année avec plusieurs annonces à succès, notamment des partenariats avec BandZaiGame, Space Mavericks et DOGAMI.

Vendredi, Metacade a annoncé son partenariat avec le Hell’ Hyenas Motorcycle Club (HHMC) pour proposer Outlaws Brawl, un jeu P2E de Cardano sur Metacade.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Le jeu d’action massivement multijoueur de tir à la première personne (FPS) a attiré une énorme attention depuis son dévoilement. HHMC dit qu’il cherche à exploiter la blockchain pour alimenter une force de jeu similaire à Counter Strike et Fortnite. Le partenariat étend la portée des jeux multiplateformes de Metacade à un autre écosystème blockchain de premier plan.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Cela vient après que Metacade s’est associé à Blockchain Game Alliance.

Annoncée plus tôt ce mois-ci, la collaboration est un autre point fort qui pourrait permettre à la plateforme d’étendre son incursion dans l’écosystème. Les domaines du P2E et du Learn2Earn évoluent vers de grandes tendances. Pendant ce temps, à mesure que de plus en plus de gens découvrent le jeu blockchain et son utilité dans le monde réel, une plate-forme réunissant les joueurs, les développeurs et les investisseurs, telle que Metacade, pourrait connaître un énorme succès.

Que réserve Metacade en 2024 ?

Copy link to section

Il reste quelques jours avant que la communauté Metacade reçoive une mise à jour de ce que l’équipe nous réserve pour ce trimestre et cette année.

Comme partagé sur le compte officiel X, Russell Bennett, PDG de Metacade, fera le point sur ce à quoi s’attendre au premier trimestre de 2024 le 18 janvier. La communauté peut retrouver le chef de Metacade à 20 heures via YouTube. Voir le lien ci-dessous :

En 2024, les développements potentiels pourraient inclure le lancement du programme de subventions de Metacade, l’introduction d’un marché de NFT et un premier aperçu des jeux d’AR/VR.

Au milieu de cela, la communauté pourrait voir une série de multiples partenariats clés apporter des lancements de jeux et des compétitions déterminants sur Metacade. En tête de liste des tâches figurent également le marketing et la participation à des événements mondiaux de jeux cryptographiques et de blockchain.

Mais ce n’est pas tout. Pour libérer tout le potentiel de son écosystème, Metacade a tracé une feuille de route ambitieuse. Outre ses laissez-passer numériques, l’intégration d’un public plus large est en place avec des capacités inter-chaînes et Web2.

Perspectives de MCADE

Copy link to section

Les nouvelles des derniers partenariats de Metacade au cours des dernières semaines ont été largement noyées dans le buzz autour des ETF Bitcoin créés avant l’approbation de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Mais alors que la SEC a finalement cédé à l’approbation une décennie après la première demande d’ETF au comptant, le 10 janvier 2024 est désormais un moment décisif destiné à alimenter le secteur des crypto-monnaies dans son ensemble.

L’écosystème du jeu a connu sa propre trajectoire au cours des deux dernières années et Metacade est bien placé pour en tirer parti. Une croissance supplémentaire pourrait aider le prix futur du jeton natif, qui, aux niveaux actuels proches de 0,012 $, est bien en dessous du sommet historique de 0,045 $ atteint en mai de l’année dernière.

Avec tout ce qui attend l’écosystème de Metacade, cela pourrait-il propulser le prix du MCADE vers un nouveau sommet ?

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.