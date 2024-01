L’action URA ETF prend de l’ampleur alors que les prix de l’uranium augmentent

Les prix de l’uranium ont poursuivi leur tendance haussière alors que les inquiétudes concernant l’offre subsistaient. En conséquence, l’ETF Global X Uranium (URA) a atteint un sommet de 31,50 $, son plus haut niveau depuis janvier 2013, ce qui en fait l’un des plus performants cette année. Il a augmenté de plus de 400 % par rapport à son point le plus bas de 2020.

Les flux entrants d’URA augmentent

L’ETF Global X Uranium est l’un des plus grands fonds du secteur de l’énergie avec plus de 2,7 milliards de dollars d’actifs. Récemment, de plus en plus d’investisseurs ont continué à allouer des capitaux dans le fonds à mesure que la demande augmentait.

Les données d’ ETF.com montrent que le fonds a enregistré des entrées de capitaux au cours des cinq derniers mois consécutifs. Au total, cela a ajouté plus de 370 millions de dollars d’actifs. Cette tendance a permis au fonds d’atteindre son plus haut niveau depuis plus d’une décennie.

URA est un ETF qui donne aux investisseurs accès à certaines des plus grandes sociétés minières d’uranium au monde. Certaines de ses plus grandes sociétés constituantes sont Cameco, Nexgen Energy, Uranium Energy Corp et Paladin Energy. Il a également investi dans Sprott Physical, un fonds qui détient des actifs réels dans l’uranium.

La plupart des sociétés de l’ETF URA sont originaires du Canada, suivi de l’Australie, des États-Unis, de la Corée du Sud et du Royaume-Uni. Dans la plupart des cas, le fonds est souvent considéré comme un bon moyen indirect d’investir dans l’uranium.

Les prix de l’uranium ont connu une forte tendance à la hausse au cours des derniers mois, à mesure que la demande d’électricité à base d’uranium augmente. En Europe, des pays comme l’Allemagne et la France ont décidé de prolonger la durée de vie de leur centrale à uranium après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

De même, aux États-Unis, Biden a augmenté ses investissements dans l’uranium, ce qui, selon lui, aidera le pays à atteindre le zéro émission nette d’ici 2050. Dans une déclaration la semaine dernière, un responsable clé du ministère de l’Énergie a déclaré :

“Augmenter notre approvisionnement national en uranium ne fera pas seulement progresser le programme climatique historique du président Biden, mais augmentera également la sécurité énergétique de l’Amérique, créera des emplois syndicaux bien rémunérés et renforcera notre compétitivité économique.”

Dans le même temps, des inquiétudes subsistent concernant les approvisionnements en uranium. Dans un communiqué la semaine dernière, Kazatomprom, la plus grande société uranifère au monde, a déclaré que sa production serait bien inférieure aux prévisions. Elle attribue ce ralentissement à une forte baisse de l’acide sulfurique, élément crucial de son exploitation minière.

Analyse boursière URA ETF

En ce qui concerne le graphique mensuel à long terme, nous constatons que l’ETF URA est dans une forte tendance haussière depuis longtemps. Plus récemment, le fonds a dépassé la résistance clé à 27,85 $, le point le plus haut de novembre 2021. Il a également dépassé le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %, un signe positif.

Par conséquent, il est probable que le titre continue de monter en flèche dans les mois à venir alors que les traders ciblent le point de retracement de 38,2 % à 40,62 $. Ce prix cible est d’environ 28,73 % au-dessus du niveau actuel et est conforme à mes dernières prévisions URA.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.