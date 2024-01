Les actifs DeFi de Manta augmentent grâce à LayerBank et Shoebill

Manta, une blockchain modulaire relativement nouvelle pour les applications sans connaissance, est devenue l’un des réseaux à la croissance la plus rapide au monde. Selon DeFi Llama, la valeur totale verrouillée (TVL) du réseau dans son écosystème DeFi a atteint un niveau record de 420 millions de dollars.

Cette valeur en fait la dixième plus grande chaîne au monde. Il a même surpassé certaines des blockchains les plus connues au monde comme Cardano, Cronos, Mantle, EOS, MultiversX et Hedera Hashgraph.

DeFi TVL est un chiffre qui mesure le total des actifs détenus dans un réseau. C’est une bonne mesure pour comparer si un réseau est actif et s’il a une utilité dans son écosystème. Cependant, dans certains cas, ce chiffre peut être trompeur, notamment lorsque ces actifs proviennent d’un petit groupe de personnes.

LayerBank est la plus grande partie de l’écosystème de Manta. Il s’agit d’un protocole de prêt qui a accumulé plus de 325 millions de dollars d’actifs. Ce montant a augmenté de plus de 13 % au cours des 7 derniers jours. Selon son site Internet, le réseau a un marché de 480 millions de dollars, le montant emprunté étant de 58 millions de dollars.

8 dApps DeFi à Manta ont une TVL totale de plus d’un million de dollars. En plus de LayerBank, les autres grandes dApps de l’écosystème sont Shoebill, Quickswap, ApertureSwap et Steer Protocol.

La croissance de Manta se produit à un moment où les développeurs exécutent les parachutages Into the Blue et Manta New Paradigm. Into The Blue récompense ses utilisateurs avec 50 millions de jetons MANTA, soit 5 % de l’offre totale. Pour commencer, Manta est un réseau alimenté par des blockchains bien connues comme Celestia, Polygon, Optimism Stack et Polkadot. Il est soutenu par Polychain Capital et Binance. Cette semaine encore, Binance a ajouté le réseau à son pool de lancement

