La croissance du PIB réel de l’Inde devrait atteindre 7 % au cours de l’exercice 25, déclare le gouverneur de la RBI à Davos

Le paysage économique indien devrait connaître une reprise significative au cours du prochain exercice financier, comme le prévoit la banque centrale du pays, le gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde, Shaktikanta Das.

S’exprimant lors du Forum économique mondial 2024 sur NDTV, Das a prévu une solide croissance du PIB réel de 7 %, associée à un taux d’inflation modéré, plus proche de la barre idéale de 4 %.

Ces perspectives optimistes émergent alors que l’Inde se remet des impacts tumultueux de la pandémie de COVID-19 et des récents bouleversements géopolitiques.

Reprise économique et croissance

Le chemin de l’Inde vers la reprise économique a été marqué par la résilience et l’adaptabilité. Le pays a surmonté les défis d’une crise sanitaire mondiale et de tensions géopolitiques, émergeant avec une forte trajectoire de croissance.

Das attribue cela à la dynamique soutenue des activités économiques, prédisant non seulement une poussée temporaire mais une période de croissance soutenue.

Cette projection de croissance du PIB de 7 % pour le prochain exercice budgétaire signale l’entrée de l’Inde dans une phase d’expansion économique à long terme, la distinguant de nombreuses autres économies encore aux prises avec les conséquences de la pandémie.

Inflation et politique monétaire

L’inflation, une préoccupation majeure tant pour les décideurs politiques que pour les citoyens, devrait s’établir en moyenne autour de 4,5 % l’année prochaine, ce qui correspond étroitement au niveau de tolérance de la RBI. Cette modération est attribuée à des mesures de politique monétaire efficaces et à des interventions gouvernementales opportunes.

L’approche stratégique de la RBI a joué un rôle déterminant dans la maîtrise des pressions inflationnistes, garantissant qu’elles restent dans des limites gérables. Cet équilibre entre croissance et inflation souligne le rôle de la banque centrale dans la promotion d’un environnement économique stable.

Des secteurs porteurs de croissance

La croissance économique attendue de l’Inde est généralisée et plusieurs secteurs clés contribuent à ces perspectives positives. Les conditions de la demande globale restent dynamiques et les investissements connaissent une hausse notable.

Les dépenses en capital du gouvernement et du secteur privé ont joué un rôle essentiel dans le moteur de cette croissance. De plus, le secteur agricole, pierre angulaire de l’économie indienne, devrait connaître de meilleurs résultats au cours de l’année à venir. Ces facteurs combinés dressent le portrait d’une économie équilibrée et résiliente, prête à connaître une croissance substantielle.

L’Inde dans le contexte mondial

Sur la scène mondiale, l’Inde constitue une « exception » dans un contexte de ralentissement généralisé de la croissance. Alors que d’autres pays continuent de lutter contre les séquelles de la pandémie et des crises mondiales comme le conflit de la mer Rouge, la stabilité macroéconomique de l’Inde transparaît.

Cette résilience positionne l’Inde dans une position favorable pour faire face aux défis et aux incertitudes mondiaux, ce qui en fait un acteur clé dans le paysage économique mondial.

Le rôle de la fintech dans la croissance de l’Inde

Un aspect passionnant du récit économique de l’Inde est son espace florissant de technologie financière. Des innovations telles que la roupie numérique et la plateforme Unified Payments Interface (UPI) ont suscité un intérêt mondial, soulignant les progrès du pays en matière de finance numérique.

Ces avancées non seulement renforcent le cadre économique national de l’Inde, mais la placent également à l’avant-garde de l’innovation financière mondiale. Les prévisions économiques présentées par le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, reflètent une période de croissance optimiste et de stabilité pour l’Inde.

