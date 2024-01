Le bilan climatique de l’UE met sous surveillance les objectifs de neutralité pour 2050

À une époque où le changement climatique dicte de plus en plus la politique mondiale, l’engagement de l’Union européenne à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 fait l’objet d’un examen critique. Une évaluation récente du principal organe consultatif européen en matière de science du climat contraste fortement avec le sentiment politique croissant à travers le continent.

Alors que certains dirigeants européens plaident pour un ralentissement de la législation verte, invoquant les défis économiques et les inquiétudes des électeurs, les experts du climat tirent la sonnette d’alarme en faveur d’une réponse accélérée. Cette divergence ouvre la voie à un débat politique important au cœur de l’Europe.

Le contexte politique

Copy link to section

Le paysage politique entourant les objectifs environnementaux de l’UE est de plus en plus complexe. Une fuite d’un projet de programme pour les élections européennes de 2024 émanant du Parti populaire européen (PPE) – une force dominante au Parlement européen – signale un changement notable.

Le bloc de centre-droit propose de s’éloigner des approches réglementaires strictes pour atteindre les objectifs verts. Cela inclut un renversement audacieux des projets de l’UE visant à mettre fin à la production de moteurs à combustion, une politique fondamentale de la stratégie environnementale du bloc.

Cette position politique reflète une tendance plus large au sein de l’UE, où les préoccupations économiques et l’appréhension du public influencent l’élaboration des politiques environnementales. Alors que l’Europe est aux prises avec l’instabilité économique et la hausse du coût de la vie, certains responsables politiques affirment que la voie vers la durabilité environnementale doit être recalibrée.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ce sentiment remet en question le discours dominant selon lequel une action urgente et agressive est nécessaire pour lutter contre le changement climatique, ouvrant ainsi la voie à un débat controversé au sein des sphères politiques de l’UE.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Principales conclusions du rapport sur le climat

Copy link to section

Le rapport consultatif du Conseil consultatif scientifique de l’UE sur le changement climatique dresse un sombre tableau de la trajectoire actuelle vers les objectifs de 2050. Le rapport, qui s’étend sur plus de 350 pages, souligne la nécessité urgente de doubler immédiatement le taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Même si certains progrès sont évidents, les plans nationaux actuels sont insuffisants et ne devraient permettre d’atteindre qu’une réduction des émissions de 49 à 51 % d’ici 2030, contre l’objectif de 55 % en dessous des niveaux de 1990.

Le message brutal du rapport s’étend à divers secteurs, avec un accent particulier sur les problèmes de pollution persistants du secteur agricole.

Les agriculteurs allemands, par exemple, protestent déjà contre la réduction des subventions au diesel, signe des défis sociétaux liés à la mise en œuvre des réformes environnementales. La perspective plus large d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050 est encore plus intimidante, les efforts actuels étant nettement insuffisants.

Défis et recommandations

Copy link to section

Les défis liés à l’alignement des États membres de l’UE sur l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 sont multiples. Le rapport du comité consultatif souligne la nécessité d’une action plus ferme de la part des gouvernements nationaux, suggérant que la Commission européenne pourrait devoir intervenir si des plans ambitieux ne sont pas soumis avant la date limite de juin de cette année.

Le rapport souligne également les difficultés de l’UE à traduire ses objectifs climatiques ambitieux en actions politiques efficaces. Par exemple, des initiatives telles que la stratégie « De la ferme à la table », visant à rendre le système alimentaire européen plus durable, n’ont connu qu’une traduction limitée en action législative.

Le rapport préconise des réformes radicales dans tous les secteurs, notamment une refonte significative des règles de taxation de l’énergie, une expansion de la tarification du carbone et une élimination accélérée des combustibles fossiles.

Implications politiques et obstacles politiques

Copy link to section

Les conclusions du comité consultatif pourraient influencer de manière significative l’orientation politique de l’UE. Cependant, la mise en œuvre de ces recommandations se heurte à de nombreux défis politiques.

Par exemple, la proposition d’introduire une taxe sur la viande pour réduire les émissions agricoles risque de se heurter à une forte opposition de la part des lobbyistes industriels et de certaines factions politiques.

Le rapport souligne également l’impact socio-économique des politiques vertes, notant que les ménages à faible revenu supportent de manière disproportionnée le poids des mesures de tarification du carbone. Cet aspect a déjà suscité des réactions politiques, des groupes d’extrême droite tirant parti de ces préoccupations.

Le défi pour les décideurs politiques est d’équilibrer l’urgence scientifique de l’action climatique avec les réalités politiques et économiques du moment.

Le rapport du Conseil consultatif scientifique de l’UE sur le changement climatique rappelle de manière décevante l’écart entre les efforts actuels et l’objectif ambitieux de neutralité climatique d’ici 2050. Il souligne la nécessité d’un recalibrage des politiques et d’une accélération de l’action dans tous les secteurs.

Cependant, la voie à suivre n’est pas seulement un défi scientifique ou environnemental ; c’est une question profondément politique, qui exige un équilibre délicat entre une action climatique agressive et les réalités socio-économiques de la population de l’UE. La manière dont l’UE s’adaptera à ce paysage complexe sera déterminante pour façonner son héritage environnemental.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.