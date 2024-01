Mantle EcoFund investit dans 6 entreprises de l’écosystème

Mantle, un réseau blockchain à croissance rapide avec plus de 145 millions de dollars d’actifs DeFi, a dévoilé ses premiers investissements dans l’ecofund. Dans un communiqué, les développeurs ont déclaré qu’ils fourniraient 10 millions de dollars à sept entreprises construisant la plate-forme.

Ce financement sera suivi d’un autre investissement de 30 millions de dollars de Mirana Ventures dans les mois à venir. Ces investissements contribueront à accroître la part de marché de Mantle dans ce secteur hautement concurrentiel au cours des prochains mois.

Les développeurs choisissent Mantle, un roll-up Ethereum en raison de ses frais considérablement bas, de ses vitesses plus rapides, de sa grande évolutivité et de sa sécurité de niveau Ethereum. Selon son site Internet, son écosystème se développe rapidement, la plupart des projets relevant du secteur de la finance décentralisée (DeFI), suivi de celui des infrastructures.

Certains des acteurs les plus notables de Mantle sont Agni Finance, Ondo Finance, FusionX Finance et Stargate. Au total, selon DeFi Llama, cet écosystème a une valeur totale verrouillée (TVL) combinée de plus de 145 millions de dollars. 16 de ces dApps ont plus d’un million de dollars d’actifs.

Les bénéficiaires de ce financement appartiennent à des secteurs clés. Merchant Moe Marshals construit un centre de liquidité AMM pour l’écosystème. INIT Capital, quant à lui, accroche le réseau Mantle avec son marché monétaire liquide. Dans une note, le fondateur d’INIT Capital a déclaré :

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

“INIT repose sur la conviction que la liquidité devrait être un produit accessible à tous, étant donné que les emprunteurs peuvent élaborer des stratégies innovantes avec la liquidité. INIT tente de démocratiser l’accès à la liquidité non seulement pour les utilisateurs de DeFi, mais également pour les protocoles dotés de crochets de liquidité. »

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Butter est un échange pour spéculer sur les degebs tandis que Renzo permet des récompenses composées sécurisées du jalonnement Ethereum.

Le plus grand défi que Mantle devra surmonter est la concurrence croissante dans le secteur de la blockchain. Mercredi, j’ai écrit que Manta avait accumulé en silence plus de 430 millions de dollars d’actifs peu de temps après son lancement. D’autres concurrents notables sont des réseaux comme Base, Arbitrum et Optimism.

Le MNT de Mantle a réagi légèrement au rapport. Il a reculé de 16,5 % par rapport à son point le plus haut de cette année, mais il reste 131 % au-dessus de son plus bas de novembre, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 2,2 milliards de dollars.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.