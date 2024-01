Le MAS de Singapour s’oppose aux ETF Bitcoin au comptant ; Meme Moguls, pourrait-il être une alternative ?

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a adopté une position allant à l’encontre de la cotation des ETF Bitcoin au comptant, s’alignant sur ses réglementations qui considèrent les crypto-monnaies comme des actifs inéligibles pour les ETF. Parallèlement, la récente approbation des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis suscite un intérêt mondial.

Pendant ce temps, le projet Meme Moguls introduit une voie d’investissement unique, avec les activités de prévente de MGLS en cours au premier plan. Cet article explore la position de la MAS et approfondit l’alternative potentielle que représente Meme Moguls.

Forte opposition du MAS aux ETF Bitcoin au comptant

Copy link to section

L’autorité de régulation de Singapour a publié une déclaration ferme interdisant la cotation des ETF Bitcoin au comptant dans le pays pour les investisseurs particuliers. La décision découle de l’exclusion des crypto-monnaies, notamment Bitcoin, comme actifs éligibles aux ETF selon la réglementation singapourienne.

La MAS a souligné la nature hautement volatile et spéculative du trading de crypto-monnaies, le jugeant inadapté aux investisseurs particuliers. Malgré cette restriction, les investisseurs particuliers à Singapour disposent d’un canal pour accéder aux ETF Bitcoin au comptant via des intermédiaires agréés du marché des capitaux. Ces intermédiaires, agréés par la MAS pour les investissements liés aux marchés étrangers, sont tenus de garantir la divulgation des risques et de procéder à des évaluations de l’adéquation des clients.

Cette position réglementaire souligne l’engagement de la MAS en faveur de la protection des investisseurs et s’aligne sur son approche prudente à l’égard du trading de crypto-monnaies. Cette approche est particulièrement pertinente alors que le marché mondial connaît un regain d’intérêt suite à la récente approbation des ETF Bitcoin au comptant par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Approbation des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis

Copy link to section

Alors que Singapour maintient une approche prudente, la SEC américaine a récemment approuvé 11 ETF Bitcoin au comptant. Des émetteurs tels que Grayscale, BlackRock, Fidelity, Invesco et Ark Invest, en collaboration avec Swiss Crypto 21Shares, sont entrés sur le marché des ETF. Le lancement de ces ETF a généré un volume de transactions important, le Bitcoin Trust de Grayscale atteignant le volume de transactions le plus élevé de l’histoire, dépassant 2,3 milliards $.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Cependant, le président de la SEC, Gary Gensler, a publié une déclaration prudente, soulignant que l’agence n’approuvait pas Bitcoin. Les investisseurs ont été invités à faire preuve de prudence en raison de la myriade de risques associés au Bitcoin et aux produits associés.

Meme Moguls : offre-t-il une opportunité alternative ?

Copy link to section

Au milieu des discussions réglementaires entourant les ETF Bitcoin, Meme Moguls apparaît comme un projet unique offrant une opportunité d’investissement alternative. Actuellement en pleine prévente, Meme Moguls présente le jeton MGLS comme épine dorsale de son écosystème.

Le jeton MGLS alimente divers composants de l’écosystème Meme Moguls, notamment le casino Moguls, l’Exchange Trading Platform, Fantasy Trader et Mogul Land. Les participants s’engagent dans des échanges de mèmes dans un environnement fantastique, grimpent dans le classement des richesses et débloquent des récompenses exclusives.

Le prix de départ de la prévente du jeton était de 0,0019 $ et il coûte désormais 0,0027 $, lors de la quatrième étape de la prévente. La valeur du jeton augmente à chaque étape de la prévente, offrant aux premiers investisseurs la possibilité d’obtenir des rendements plus importants à la fin de la prévente.

Alors que les investisseurs particuliers affrontent les contraintes réglementaires sur les actifs cryptographiques traditionnels, Meme Moguls présente un espace alternatif pour le trading d’actifs inspiré des mèmes. La plateforme offre une communauté dynamique permettant aux passionnés de mèmes d’interagir, de partager des idées et de collaborer.

Outre la valeur du jeton MGLS, Meme Moguls offre une gamme de récompenses allant de gadgets haut de gamme et de vacances luxueuses à des expériences exclusives et des prix en espèces chaque semaine.

Pour faire partie de la communauté Meme Moguls et éventuellement bénéficier des offres de l’écosystème, vous pouvez visiter le site officiel de Meme Moguls et participer à la prévente de jetons $MGLS en cours.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.