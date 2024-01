Les prix de Solana (SOL) et de Pocket Network (POKT) augmentent alors que Pullix (PLX) attire les traders

Solana (SOL) pourrait voir ses gains passer au-dessus de 100 $ après que les taureaux ont retesté le niveau clé, avec une augmentation des altcoins susceptible d’être un catalyseur positif. Par ailleurs, Pocket Network (POKT) a connu une pression à la hausse importante au cours des dernières 24 heures alors que son prix atteint son plus haut niveau depuis mai 2022.

Voici un aperçu des deux jetons de crypto-monnaies ainsi que de Pullix (PLX), la nouvelle bourse hybride de trading de crypto-monnaies qui crée le buzz alors que sa prévente dépasse la barre des 3,8 millions $.

Solana (SOL) : Franklin Templeton est optimiste sur SOL

Copy link to section

Les perspectives de prix de Solana suggèrent que les taureaux pourraient prendre de l’ampleur et faire passer le prix du jeton au-dessus de 100 $ après avoir résisté à la tempête qui a vu SOL chuter de plus de 123 $ pour atteindre un minimum de 87 $ le 8 janvier 2024. Bien que le prix du jeton Solana reste vulnérable après avoir réduit une grande partie de la hausse de 800 % vue en 2023, les analystes sont optimistes quant aux perspectives d’avenir de la plate-forme blockchain de couche 1.

Dans un exemple, Franklin Templeton, gestionnaire d’actifs de 1 500 milliards $, la croissance de Solana au quatrième trimestre de 2023 s’est accompagnée d’une activité impressionnante. Les domaines susceptibles de continuer à catalyser la croissance de Solana en 2024 comprennent les réseaux d’infrastructures physiques décentralisés (DePIN), la finance décentralisée (DeFi), les pièces de mème, NFTs et Firedancer, le gestionnaire d’actifs publié sur X.

SOL s’échangeait à 101 $ jeudi matin, en hausse de 2,7 %. Si les acheteurs se renforcent et se maintiennent au-dessus de 100 $, ils pourraient viser un sommet au-dessus de 123 $ atteint le 25 décembre dans les semaines à venir.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

La spéculation du marché pour davantage d’ETF au comptant après que la SEC a approuvé 11 ETF Bitcoin au comptant pourrait être un facteur à la hausse pour SOL.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Le prix du jeton Pocket Network (POKT) augmente au milieu des prévisions de demande de RPC

Copy link to section

Pocket Network (POKT) est un protocole qui offre des incitations aux parties souhaitant exécuter des nœuds de RPC. Les applications décentralisées (dApps), les bourses, les portefeuilles de Web3 et les marchés de NFT exploitent les demandes de procédures à distance lorsqu’ils interagissent avec les données de la blockchain. Les nœuds de RPC sont un fournisseur crucial à cet égard.

Pour POKT, son protocole RPC décentralisé est sur le point de connaître une explosion potentielle de la demande à mesure que les demandes de relais de communication de l’intelligence artificielle (IA) montent en flèche.

La capitalisation boursière de Pocket Network a atteint 376 millions $, faisant de POKT la 158ème plus grande crypto-monnaie aujourd’hui selon les données de CoinGecko. L’investisseur et analyste Andrew Kang affirme que la croissance du marché des réseaux de calcul décentralisé, de disponibilité des données et d’exécution pourrait permettre à Pocket Network de gagner encore plus de terrain.

Avec son prix actuellement à 0,25 $ et une action haussière, il est possible que le prochain objectif soit la zone psychologique de 1,00 $. Le prix du POKT a gagné plus de 350 % au cours de la dernière année. Cependant, il reste bien en deçà de son sommet historique de 3,11 $ atteint en janvier 2022.

Pullix (PLX) attire les traders alors que la prévente atteint 3,8 millions $

Copy link to section

Pullix est une plateforme d’échange de crypto-monnaies hybride qui vise à rassembler une communauté d’utilisateurs désireux d’explorer les avantages de la combinaison des meilleures fonctionnalités des échanges centralisés (CEX) et décentralisés (DEX).

Au cœur de sa fonctionnalité se trouve la nécessité de faire passer l’adoption de la DeFi au niveau supérieur en incitant la communauté à fournir des liquidités. Cette approche signifie que les utilisateurs peuvent profiter de l’offre d’auto-garde et du carnet d’ordres en chaîne du modèle hybride, d’une exécution rapide et d’un faible coût de transaction.

En plus de donner accès au mécanisme de partage des revenus de la plateforme, le jeton PLX natif offrira à son détenteur plusieurs opportunités de gains. Vous pouvez gagner de l’argent grâce au jalonnement et au rendement agricole parmi d’autres avantages exclusifs disponibles pour les détenteurs de jetons PLX.

La prévente de Pullix en est actuellement à sa 6ème étape, avec le jeton au prix de 0,08 $ après avoir bondi de 0,04 $ lors de la première étape. La scène actuelle est vendue à 47 %, avec un marché en effervescence qui a attiré plus de 10 millions de spectateurs lors de ce tour. Les participants à la prévente recevront leurs jetons à la fin de la prévente.

Les prévisions globales d’un potentiel rallye haussier du marché, combinées à un intérêt accru pour les bourses hybrides, pourraient voir le prix du jeton PLX augmenter considérablement après son lancement.

Pour en savoir plus sur ce projet, visitez la page de prévente de Pullix.