Le prix du jeton Astar (ASTR) s’envole alors que la prévente de Bitbot gagne du terrain : un duo de crypto-monnaies prometteur en 2024

Alors que le marché des crypto-monnaies fait une pause après le battage médiatique autour des ETF Bitcoin récemment approuvés par la SEC américaine, deux altcoins – Bitbot et Astar (ASTR) – émergent comme des prétendants remarquables à la première place du classement des altcoins en 2024.

Bitbot a récemment lancé sa prévente de jetons BITBOT, offrant aux investisseurs la possibilité d’effectuer une transaction pour gagner des pièces. Pendant ce temps, Astar a fait des vagues avec sa hausse impressionnante des prix au cours de la dernière année.

Astar (ASTR) : mouvements de prix stellaires

Se négociant actuellement à 0,1712 $, ASTR a connu une augmentation remarquable de 75,18 % au cours du mois dernier. Cette croissance s’ajoute à son impressionnante hausse de 309 % enregistrée au cours des 30 derniers jours, positionnant ASTR comme l’un des plus performants acteurs du marché au début de l’année 2024.

Astar a fait des vagues dans l’industrie des crypto-monnaies grâce à ses récents partenariats avec des géants de l’industrie comme Toyota et Japanese Railway Operator. Outre les partenariats, le réseau Astar se prépare également à sa mise à niveau Astar 2.0, qui s’est ajouté aux facteurs catapultant le prix du jeton ASTR plus haut.

La mise à niveau vise à améliorer les fonctionnalités du réseau, favorisant ainsi les ambitions de croissance à long terme d’ASTR.

Reliant l’écosystème Polkadot avec Ethereum et Cosmos, Astar Network fonctionne comme une Parachain Polkadot. Conçu comme un hub Polkadot dApp multi-chaînes, il prend en charge la DeFi, les NFT et le DAO, permettant aux développeurs de donner la priorité au développement d’applications plutôt qu’aux problèmes d’infrastructure.

Astar facilite le développement d’applications décentralisées (dApp) et de solutions de couche 2 pour les développeurs. Il fournit une infrastructure de Web 3.0 interopérable, des incitations financières, des programmes d’incubation et un support technique. Astar vise à offrir des solutions optimales en prenant en charge EVM, créant une parachain permettant aux contrats intelligents EVM et WASM de coexister et de communiquer.

Avec le soutien de Binance Labs et Coinbase Ventures, Astar fonctionne sur deux niveaux. La première couche utilise le framework Substrate, tandis que la seconde utilise OVM (Optimistic Virtual Machine) pour l’évolutivité, mettant l’accent sur une approche robuste et polyvalente.

BITBOT : la révolution du monde du trading est lancée

Alors qu’Astar fait des vagues avec ses cas d’utilisation réels, Bitbot, un robot de trading Telegram, a lancé le 17 janvier sa prévente de jetons BITBOT, attirant l’attention des investisseurs en crypto-monnaies.

Destiné à fournir aux investisseurs particuliers des outils de qualité institutionnelle, Bitbot permet aux utilisateurs de prendre le contrôle de leurs actifs en toute sécurité.

La prévente de BITBOT a suscité une attention considérable dans la communauté crypto. Avec une offre totale de 1 000 000 000 de jetons, la prévente répartit 30 % des jetons sur 15 étapes. Au stade actuel, le prix du jeton s’élève à 0,01 $, ce qui constitue un point d’entrée intéressant pour les premiers investisseurs.

La prochaine étape prévoit une augmentation de prix à 0,0105 $, maintenant une augmentation constante de 5 % à chaque étape. Les passionnés de Bitbot attendent avec impatience les prochaines étapes, projetant une appréciation potentielle des prix. Cette approche calculée garantit des prix maîtrisés, évitant les fluctuations spéculatives lors de la prévente.

Conclusion

Dans le monde en évolution rapide des crypto-monnaies, les opportunités abondent pour les investisseurs à la recherche de projets prometteurs. La prévente de jetons BITBOT de Bitbot et les récentes hausses de prix d’Astar (ASTR) présentent des perspectives intrigantes.

Alors qu’Astar impressionne par ses partenariats concrets et sa réponse haussière sur le marché, la stratégie de prévente contrôlée de BITBOT offre une voie alternative à ceux qui envisagent une entrée anticipée. Néanmoins, les investisseurs en crypto-monnaies doivent faire preuve de vigilance en raison de la nature extrêmement volatile du marché des crypto-monnaies.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.