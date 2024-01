Metacade prévoit une grande révolution en 2024 alors que l’ère du jeu blockchain s’annonce

Metacade ($MCADE), la première salle d’arcade de jeux blockchain au monde appartenant à la communauté, vise une percée en 2024. Les investisseurs sont ravis des étapes que la plateforme a franchi en 2023, et celles-ci devraient se poursuivre en 2024. Parmi celles-ci figurent des collaborations avec Polygon Labs., des plateformes de jeux et des cotations sur les meilleures bourses. 2024 pourrait s’avérer être une autre année passionnante pour Metacade, qui pourrait libérer la valeur de son jeton natif.

Plus de partenariats, de lancements et de développements

Le pouvoir des partenariats est bien souligné dans les récents mouvements de Metacade. Pour revenir en arrière, l’ajout de Polygon, un L2 à croissance rapide, pourrait dynamiser les jeux sur Metacade. Au cours des dernières années, Polygon est devenu un pilier pour les entreprises qui se lancent dans le monde du Web 3.0. La solution de mise à l’échelle efficace et les faibles coûts de Polygon ont été tout particulièrement attrayants. Le partenariat permet à Metacade de profiter de l’architecture de Polygon et de parvenir à une adoption rapide.

Après d’importants partenariats de jeu en 2023, Metacade a également montré peu de signes d’arrêt. Récemment, la plateforme s’est associée à Blockchain Game Alliance et BandZaiGame. Le partenariat permet à Metacade de créer une plateforme unifiée qui connecte les joueurs, les développeurs et les investisseurs. Quoi de plus ?

Metacade poursuit son objectif de devenir une salle d’arcade gérée par la communauté d’ici la fin de l’année 2024. Avec cela, l’équipe a défini des plans ambitieux pour l’année. Ceux-ci incluent le lancement d’une nouvelle plate-forme, des mises à niveau majeures, des discussions sur la plate-forme et des systèmes de messagerie. L’équipe de Metacade s’intéresse également aux jeux AR/VR cette année. Des pools de jalonnement en direct et des compétitions hebdomadaires sont également attendus, ce qui pourrait donner un énorme coup de pouce au jeton $MCADE.

Bien entendu, Metacade restera attaché à son objectif principal : un jeu sans précédent. À ce titre, il continuera à collaborer avec d’autres entités pour proposer des jeux passionnants sur sa plateforme.

Metacade cherche à séduire avec ses opportunités de revenus

L’attrait initial de Metacade s’est accru grâce à ses opportunités de revenus attrayantes. Pour récapituler, Metacade permet aux investisseurs de jouer à des jeux et de gagner de l’argent. Les utilisateurs peuvent également participer à des tournois pour obtenir un revenu passif supplémentaire. Faire part de ses commentaires sur les projets Matacade donne également droit aux utilisateurs de récupérer des gains supplémentaires via une fonctionnalité create2earn.

De plus, Metacade est futuriste. La blockchain ouvre de nouvelles opportunités en termes d’emplois dans le Web 3.0. Metacade exploite ce développement en permettant aux utilisateurs de trouver leur prochain emploi via une plateforme d’emploi. La fonctionnalité Work2Earn devrait être lancée au premier trimestre de 2024 et reste l’un des développements clés à surveiller.

À l’inverse, la plateforme de Metacade est conçue pour être autonome. Les entreprises de Web 3.0 publiant des offres d’emploi sur Metacade paieront des frais de publicité. Il existe également des frais d’entrée aux tournois, qui génèrent des revenus supplémentaires. D’autres sociétés peuvent également lancer leurs projets et jeux sur Metacade et payer des frais pour cela. Simplement, Metacade a une vision pour l’avenir, renforçant le potentiel d’investissement de son jeton natif, $MCADE.

$MCADE, est-ce un investissement attractif ?

Metacade a tenu la promesse qu’elle avait faite depuis le lancement du jeton en prévente. Des étapes majeures ont été franchies, notamment le lancement du Mainnet. Des partenariats ont eu lieu, mais ce n’est pas fini. 2024 s’avère être une autre année passionnante pour Metacade qui souhaite démontrer son potentiel. Avec des étapes clés prévues pour l’année, Metacade pourrait être l’un des meilleurs jetons de jeu dans lesquels investir.

Au prix de seulement 0,012 $, $MCADE a un prix attractif et pourrait susciter un optimisme positif en 2024. Combiné avec les reprises prévues des crypto-monnaies, le jeton pourrait voir son prix potentiellement exploser en 2024.

Cependant, comme indiqué précédemment, les investisseurs devraient considérer Metacade au-delà de sa valeur spéculative. Diverses opportunités de revenus existent pour constituer la prochaine génération de salariés du jeu. Et lorsque cela se produira, le prix du jeton $MCADE sera sans aucun doute débloqué. Par conséquent, les analystes prévoient que le jeton $MCADE sera multiplié par plus de 10 à court terme.

