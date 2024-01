La prévente de Pullix (PLX) s’accélère avec plus de 3,9 millions $ collectés au milieu d’une augmentation du nombre de détenteurs

Alors que le marché des crypto-monnaies se réinitialise pour entrer dans un marché haussier, le nouveau projet Pullix (PLX) connaît le genre de traction communautaire précoce qui enthousiasme le marché pour ses perspectives d’avenir. Qu’est-ce qui suscite autant d’intérêt pour ce projet qui, selon les analystes, pourrait être un jeton avec un rendement de 100 fois l’investissement ?

Voici un aperçu de l’objet de ce projet.

Pullix (PLX) construit tranquillement un échange hybride révolutionnaire

Copy link to section

En 2024, l’émergence d’échanges hybrides pourrait changer la donne pour les traders. Pullix (PLX) cherche à se démarquer parmi les projets cherchant à apporter sur le marché l’environnement attendu du « meilleur des deux mondes ».

Des données récentes du secteur ont montré que l’échange de crypto-monnaies Binance dominait toujours le marché en termes de part de volume malgré les défis qui l’ont assiégé l’année dernière. La plate-forme CEX domine ses concurrents en contrôlant près de 50 % de la part de marché globale, a déclaré TokenInsight dans un rapport.

Pendant ce temps, l’échange de crypto-monnaies décentralisé dYDX a dépassé Uniswap en tant que meilleure plate-forme DEX en termes de volume sur 24 heures. Ces mesures suggèrent une résilience et une résurgence qui définissent actuellement le rythme de croissance du marché des crypto-monnaies.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

En tant qu’échange hybride, Pullix combine le meilleur de ce que les CEX comme Binance, Coinbase et d’autres offrent actuellement avec tout ce qui fait des plateformes DEX la clé de l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi).

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Le résultat est une plateforme repensée qui offre des avantages inégalés à ses utilisateurs. Qu’en soit-il de la liquidité au niveau institutionnel, du carnet d’ordres en chaîne, du trading sans slippage, des frais peu élevés et des actifs mondiaux, le tout disponible via cette plateforme hybride de DeFi.

Et le plus grand avantage ? Pullix vous permet de garder le contrôle total de vos actifs. Négociez en toute tranquillité d’esprit en sachant que vos actifs cryptographiques sont en sécurité.

Profitez d’un modèle unique de partage des revenus

Copy link to section

Bien que le copy trading, le jalonnement et l’agriculture de rendement soient des éléments clés qui permettent à Pullix de défier ses rivaux sur le marché de la DeFi, sa fonctionnalité « Trade-to-Earn » attire également beaucoup d’attention. Cela signifie que les utilisateurs peuvent gagner de l’argent grâce à leurs activités de trading quotidiennes, ajoutant ainsi une source de revenus passifs.

La part garantie des revenus de la bourse via un modèle unique de partage des revenus verra jusqu’à 30 % des revenus quotidiens revenir aux détenteurs.

Plus précisément, le livre blanc de Pullix décrit un système dans lequel 50 % de cette part sera consacrée aux récompenses de jalonnement, tandis que les 50 % restants seront destinés au programme de rachat et de gravure de jetons PLX.

La prévente de Pullix s’accélère à mesure que le nombre de détenteurs monte en flèche

Copy link to section

Pullix est-il en passe de dépasser de nombreux projets cherchant à définir le prochain chapitre de la DeFi ? La réponse pourrait résider dans le rythme rapide auquel évoluent les préventes du projet et dans le nombre d’investisseurs précoces.

Actuellement à l’étape 6 de sa prévente, Pullix a attiré plus de 3,9 millions $, avec une augmentation remarquable du nombre de participants à la prévente.

Plus tôt cette semaine, la « Pullix Army », ou le nombre de détenteurs confirmés de PLX, a franchi la barre des 3 500, tandis que les participants à la prévente ont dépassé les 11 000. La traction est également observable à mesure que les canaux de médias sociaux du projet, notamment X, Discord et Telegram, attirent des milliers de nouveaux utilisateurs.

Perspectives de prix pour le jeton PLX

Copy link to section

Avec seulement 41 % des jetons à l’étape 6, Pullix est prêt à passer à sa prochaine phase – la clôture de la prévente est prévue d’ici la fin du mois de février 2024.

Le prix de prévente du jeton PLX a déjà augmenté de 100 % après être passé de 0,04 $ à 0,08 $, et l’enthousiasme de la communauté va croître à mesure que la fin de la prévente approche. Alors que Bitcoin devrait dominer le marché lors du prochain marché haussier, le potentiel d’explosion de ce jeton au milieu d’un rallye dans le secteur de la DeFi est très probable.

Ainsi, pour ceux qui ont raté l’opportunité de participer à ses débuts, les programmes de bonus tels que le bonus du week-end de 15 % à 20 % offrent une excellente chance d’obtenir plus de jetons PLX.

Apprenez-en davantage sur Pullix et son potentiel pour redéfinir le monde du trading à partir du livre blanc du projet. Accédez-y ici.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.