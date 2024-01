Sauveurs d’altcoins : Option2Trade (O2T), Celestia (TIA) et Injective (INJ) mènent la marche

Alors que Bitcoin a été sous les feux de la rampe la semaine dernière après que la SEC américaine a approuvé 11 ETF Bitcoin au comptant, les altcoins émergent également comme des sauveurs potentiels pour les investisseurs avisés. Parmi les altcoins prometteurs, Option2Trade (O2T), Celestia (TIA) et Injective (INJ) mène la charge, chacun apportant des fonctionnalités uniques.

Vous trouverez ci-dessous un examen plus approfondi de chacun des trois altcoins, décomposant leurs mouvements de prix, les facteurs à l’origine de ces mouvements et les perspectives d’avenir.

Celestia (TIA) : une hausse remarquable

Copy link to section

Le jeton natif de Celestia, TIA, a connu une vague de gains, atteignant un sommet historique et franchissant la barre des 20 $ avant de se rétracter légèrement en dessous de 18 $.

Graphique des prix de Celestia

Cette étape remarquable est survenue juste après le lancement de la version bêta du réseau principal de la blockchain à la fin du mois d’octobre de l’année dernière. L’engagement de la communauté est évident à travers la distributions de jetons TIA auprès d’environ 580 000 utilisateurs, démontrant le niveau d’adoption et d’intérêt croissants pour la plateforme blockchain de Celestia.

Depuis la distribution de jetons d’octobre, la valeur de TIA a été multipliée par plus de 10.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

La distribution de jetons a été suivie d’une cotation sur plusieurs grandes plateformes d’échange de crypto-monnaies. Bitget, ouvrant la voie, a été le premier à répertorier le jeton TIA, améliorant ainsi son accessibilité et sa pénétration du marché. Par la suite, Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en termes de volume de transactions, a ajouté TIA à sa plateforme en novembre, renforçant ainsi la présence du jeton sur le marché.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Le total des contrats détenus par TIA sur l’ensemble du réseau a atteint un niveau record de 214 millions $, Binance représentant 85 millions $.

Pour l’avenir, les indicateurs techniques, tels que l’indice de force relative (RSI) et la divergence de convergence moyenne mobile (MACD), accentuent le sentiment haussier. Cependant, une analyse récente des prix suggère un repli potentiel de 10 % avant une autre opportunité d’achat, soulignant la nécessité de faire preuve de prudence face à la dynamique du marché à venir.

Injective (INJ) : libérer le potentiel avant le déverrouillage des jetons

Copy link to section

Injective (INJ) a été un artiste remarquable, enregistrant plus de 3 300 % de gains en 2023.

Graphique des prix d’Injective

Alors que l’équipe se prépare à débloquer près de 150 millions $ de jetons le 20 janvier, le marché est en état d’alerte. Cet événement important de déverrouillage de jetons découle de la distribution Genesis d’Injective, qui a rendu 3,67 millions de jetons INJ disponibles. Les allocations de l’équipe et des conseillers, qui devraient être vendues à volonté, ajoutent un élément d’incertitude aux mouvements de prix à court terme du jeton INJ.

Une perspective historique révèle qu’un événement similaire survenu le 21 août 2023 a entraîné des fluctuations importantes du prix du jeton INJ. Une vente d’une valeur de 22,05 millions $ a provoqué une baisse des prix de plus de 12 %, passant de deux jours avant le déverrouillage à une semaine après.

Se négociant actuellement à 40,81 $, INJ est confronté au défi de maintenir la demande pour contrer les impacts négatifs potentiels sur son prix, en particulier dans un tel marché haussier qui s’intensifie. L’introduction de la compression de gaz avant le déverrouillage très attendu des jetons afin de réduire considérablement les frais de transaction sur les transactions pourrait entraîner des mouvements de prix positifs.

Selon le communiqué officiel, chaque transaction sur la plateforme aura désormais un coût nominal de 0,00001 INJ, soit 0,0003 $, tandis que la création de 1 000 NFT sur Injective ne coûtera désormais que 0,30 $, ce qui est 100 fois inférieur au coût de l’offre d’Ethereum et 500 % inférieur à celui de Polygon.

Option2Trade : façonner l’avenir de l’investissement dans l’IA

Copy link to section

Option2Trade se présente comme un outil polyvalent conçu pour améliorer l’engagement des utilisateurs, démocratiser la gouvernance de la plateforme et offrir des opportunités uniques aux traders et aux passionnés de jeux. Avec un robot de trading algo plug-and-play en ligne depuis plus de 2 ans qui rapporte des bénéfices à plus de 450 traders dans le monde, la plateforme se positionne comme un leader dans la nouvelle génération de plateformes de trading social alimentées par l’IA.

Parmi ses nombreuses fonctionnalités figure son jeton natif, O2T, qui offre un accès privilégié au trading avec effet de levier et sur marge sur les marchés alternatifs. Il permet également d’accéder à des fonctionnalités de trading social et à des robots alimentés par l’IA rentables qui permettent aux utilisateurs de réaliser des bénéfices sur la DeFi, le jalonnement, la gouvernance et le trading communautaire.

Le jeton Option 2 Trade (O2T) est actuellement en phase de prévente. La prévente, actuellement en phase 1, offre un bonus de 5 % aux utilisateurs qui utilisent le code promotionnel « O2TLaunch ». Au moment de mettre sous presse, 57,24 % des jetons avaient été vendus, chaque jeton se vendant à 0,007 USDT.

Avec un montant total de 208 318,00 $ collecté en prévente jusqu’à présent, Option2Trade semble attirer un grand nombre d’investisseurs et il pourrait être bien positionné pour perturber l’industrie du trading traditionnel en introduisant des algorithmes de trading social de Web3 et d’IA.

Conclusion

Copy link to section

Dans le domaine en constante expansion des crypto-monnaies, les altcoins comme Option2Trade (O2T), Celestia (TIA) et Injective (INJ) ne sont pas seulement des symboles d’innovation, mais aussi des facteurs potentiels de changement pour les investisseurs.

Bien que chacun soit confronté à des défis uniques, leurs réalisations récentes et leurs développements en cours soulignent leur importance pour façonner l’avenir du paysage cryptographique. Alors que les investisseurs naviguent sur un marché dynamique, ces altcoins continuent de prendre la tête, promettant des opportunités passionnantes et des rendements potentiels.