La prévente de Bitbot atteint 300 000 $ alors que le marché des crypto-monnaies lutte contre Celsius et la pression de vente induite par FTX

Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum sont tombés respectivement en dessous de 40 000 $ et 2 300 $ tôt mardi. Les baisses sont survenues alors que les sociétés de cryptographie en faillite, Celsius et FTX, ont vendu d’énormes quantités d’actifs cryptographiques.

Mais alors que la capitalisation boursière mondiale a chuté alors que les principaux altcoins reflétaient les évolutions de prix de BTC et d’ETH, la traction de la prévente observée pour Bitbot (BITBOT) suggère que le marché reste dans une zone globalement haussière.

FTX vend 1 milliard $ en GBTC alors que Celsius envoie 13 000 ETH aux bourses

Lundi, la plate-forme d’argent intelligent apportant des données en chaîne Lookonchain a montré que Grayscale Investments, la société à l’origine de l’ETF au comptant GBTC, avait envoyé plus de 64 000 BTC à Coinbase Prime depuis que les ETF Bitcoin au comptant ont commencé à être négociés le 11 janvier.

Les sorties totales du GBTC ont atteint plus de 640 millions $ lundi, portant les sorties cumulées depuis le premier jour de trading des ETF à plus de 2,68 milliards $. Les données en chaîne montrent que le domaine FTX a réalisé l’essentiel des ventes de GBTC, l’échange de crypto-monnaies en faillite ayant vendu plus de 22 millions d’actions GBTC d’une valeur de plus d’un milliard de dollars.

Le prix du Bitcoin a souffert sous cette pression et est tombé à 39 012 $ le 23 janvier.

Par ailleurs, le prix de l’Ether a également subi une pression à la baisse à la suite des récentes liquidations d’ETH. La Fondation Ethereum fait partie de celles qui ont transféré d’énormes quantités de jetons ETH vers des bourses ces derniers jours.

Lundi, le prêteur de crypto-monnaies en faillite Celsius a déposé 13 000 ETH d’une valeur de plus de 30,3 millions $ à l’époque sur Coinbase. La société, qui est en train de rembourser ses créanciers, a également transféré 2 200 ETH d’une valeur de plus de 5,1 millions $ vers la bourse FalconX.

Les transferts ont coïncidé avec une baisse du prix de l’Ethereum, qui est tombé à 2 250 $ tôt mardi.

Bitbot attire les traders, la prévente dépasse la barre des 300 000 $

Alors que le marché des crypto-monnaies lutte contre la dernière pression baissière, les analystes restent optimistes quant à la situation à long terme. Les traders voient donc les baisses comme des opportunités d’achat, y compris dans le monde des jetons de prévente à prix réduit.

Aux côtés de plusieurs altcoins sous-évalués, l’un des joyaux les plus en vogue du marché aujourd’hui est Bitbot (BITBOT). Ce nouveau robot de trading Telegram, qui comme d’autres produits propose le trading automatisé de crypto-monnaies via l’application Telegram, vient de lancer sa prévente de jetons.

En moins d’une semaine (la prévente a été lancée le 17 janvier 2024), Bitbot a dépassé la barre des 300 000 $, gagnant du terrain dans un contexte de baisse sur le marché des crypto-monnaies.

Pourquoi y a-t-il autant d’intérêt pour la prévente de Bitbot ?

L’énorme intérêt et la participation constatés au cours des derniers jours de la prévente de Bitbot sont dus aux fonctionnalités clés du nouveau robot de trading qui le placent au-dessus des robots concurrents.

En particulier, Bitbot est un outil de trading destiné à tous les traders, quelle que soit leur expérience du marché ou leurs compétences en trading. Un processus d’inscription simple combiné aux fonctionnalités clés de Bitbot telles que l’auto-garde des actifs et le scanner de pierres précieuses, ajoutent à l’attrait de cette application de trading basée sur Telegram.

C’est cet accès aux derniers outils de trading institutionnels basés sur l’IA et à l’intégration de portefeuilles non dépositaires (qui sont essentiels à la sécurité et à la confidentialité des utilisateurs) qui distinguent Bitbot des robots de trading actuels tels que Unibot, Banana Gun et Maestro.

Alors que les ETF Bitcoin au comptant devraient attirer davantage d’afflux et que le marché du trading de crypto-monnaies est prêt avant la réduction de moitié du BTC, le lancement prochain de Bitbot pourrait être le plus grand outil d’un trader. La baisse actuelle pourrait donc être une bonne opportunité d’achat pour les traders.

La prévente, qui offre 300 millions de jetons aux premiers utilisateurs, affiche actuellement le prix de BITBOT à 0,0105 $ à l’étape 2.

