EUR, TRY, NOK, ZAR en avance sur les décisions des banques centrales

L’euro (EUR), la livre turque (TRY), la couronne norvégienne (NOK) et le rand sud-africain (ZAR) étaient en mouvement mercredi alors que les investisseurs se recentraient sur les réunions des banques centrales de jeudi. Ces réunions, les premières de l’année, permettront de mieux comprendre ce que les responsables pensent de l’économie et de donner plus de détails sur ce à quoi s’attendre plus tard cette année.

Décision de la BCE à venir

Les prix EUR/USD et EUR/GBP ont légèrement augmenté alors que la BCE a pris sa première décision de banque centrale de 2023. Cette réunion intervient une semaine après que certains de ses responsables, dont Christine Lagarde, ont tenu des entretiens au Forum économique mondial de Davos.

Un thème clé chez ces responsables était qu’il était trop tôt pour crier victoire sur l’inflation. Ce point de vue a été conforté par les données d’Eurostat, qui ont montré que l’inflation européenne a atteint 2,9% en décembre. L’inflation restera probablement élevée plus longtemps à mesure que la crise en mer Rouge s’intensifie.

Le défi pour la BCE est que le bloc traverse également un ralentissement majeur qui pourrait conduire à une récession. Ainsi, maintenir les taux pendant trop longtemps pourrait déclencher un ralentissement plus profond, même si l’économie américaine progresse.

Dans ce cas, la plupart des analystes s’attendent à ce que la première baisse des taux de la BCE intervienne au second semestre. Ils prévoient également au moins deux réductions.

La livre turque croupit toujours

Ailleurs, l’USD/TRY et l’EUR/TRY sont restés dans une fourchette étroite avant la première décision de la CBRT de l’année. Ils se situent tous près de leur plus haut historique alors que les investisseurs parient sur une lire plus faible et plus longue.

Alors que l’inflation reste obstinément élevée – elle a terminé l’année à 65 % – les analystes s’attendent à ce que la CBRT continue de relever ses taux lors de cette réunion. Certains économistes y voient un autre taux compris entre 100 et 200 points de base.

Le défi pour la CBRT est que les économistes prévoient que l’inflation du pays culminera en mai de cette année. Par ailleurs, même si les taux d’intérêt sont attractifs pour les épargnants, ils restent bien inférieurs à l’inflation. Cela a entraîné une perte de confiance dans la livre turque, rendant difficile l’attraction des acheteurs.

Décision de la Norges Bank à venir

L’USD/NOK et l’EUR/NOK sont restés stables ces derniers jours alors que les traders attendent la décision de la Norges Bank. Il s’agira d’une décision importante en matière de taux, car ce sont les banques centrales les plus bellicistes d’Europe. Il est allé à contre-courant et a augmenté de 25 points de base en décembre pour atteindre 4,50 %. Cela les a fait partir de zéro pendant la pandémie.

Par conséquent, avec la baisse de l’inflation en Norvège, les économistes s’attendent à ce que la banque laisse ses taux inchangés et évite de parler de réductions. Dans une note, un analyste de JPMorgan a déclaré :

« Il n’y a aucune bonne raison pour un virage conciliant et une correction de cap est très improbable lors des réunions intérimaires, compte tenu des décisions passées. La Norges Bank attendra la réunion de mars pour tirer des conclusions plus solides, basées sur des données supplémentaires sur le plan national.

Décision de la SARB à venir

La Banque de réserve sud-africaine (SARB) sera la prochaine grande banque centrale à surveiller jeudi. Cette décision intervient à un moment où la paire USD/ZAR a chuté de près de 2 % par rapport à son point le plus haut de cette année. Le rand sud-africain s’est mieux comporté que d’autres monnaies africaines comme le naira nigérian , le shilling kenyan et le birr éthiopien.

La SARB laissera probablement ses taux d’intérêt inchangés à 8,25 % et envisagera peut-être une baisse des taux plus tard cette année. En outre, les données les plus récentes ont montré que l’ indice global des prix à la consommation (IPC) a chuté à 5,1 %, tandis que l’IPC de base est resté à 4,5 %. Ces chiffres étaient meilleurs que prévu et se situaient dans la fourchette confortable de la banque.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.