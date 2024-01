Comme à son habitude, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a clôturé l’annonce d’aujourd’hui de la BCE selon laquelle l’UE maintiendrait les taux d’intérêt inchangés par une conférence de presse sur la décision sur les taux.

Au début, les commentaires de Lagarde étaient une réplique presque exacte de son précédent discours sur la décision sur les taux d’intérêt du mois dernier, en décembre, mentionnant que « mis à part un effet de base à la hausse lié à l’énergie sur l’inflation globale, la tendance à la baisse de l’inflation sous-jacente s’est poursuivie. » Les conditions de financement serrées freinent la demande, ce qui contribue à faire baisser l’inflation.

Cependant, par la suite, le président a avancé des perspectives plus graves pour la zone euro :

En ce qui concerne l’activité économique, l’économie de la zone euro devrait avoir stagné au dernier trimestre 2023. Les données disponibles continuent de signaler une faiblesse à court terme… L’inflation a atteint 2,9 % en décembre, alors que certains des derniers budgets budgétaires Les mesures visant à amortir l’impact des prix élevés de l’énergie ont été supprimées du taux d’inflation annuel, même si le rebond a été plus faible que prévu.

Quelques lueurs d’espoir

Il y avait quelques lueurs d’espoir, selon Lagarde. Il est particulièrement intéressant de noter que, tandis que l’inflation alimentaire est tombée à 6,1 pour cent, l’inflation sous-jacente hors produits alimentaires et énergétiques a également chuté – ce qui signifie que la baisse de l’inflation dans la zone euro n’était pas uniquement due à la baisse des prix du pétrole, comme dans le cas de nombreux pays.

Comme l’a dit Lagarde, certains signaux suggèrent une croissance pour l’UE à moyen terme, voire à court terme :

Les données entrantes continuent de signaler une faiblesse à court terme. Cependant, certains indicateurs prospectifs en matière de serveurs pointent vers une reprise de la croissance à l’avenir. Le marché du travail est resté robuste. Le taux de chômage est retombé à son plus bas niveau depuis le début de la zone euro. »

Panneaux de signalisation

Quelques nuages sombres subsistent toutefois à l’horizon. Il convient de noter en particulier les éléments suivants :

L’inflation des services reste inchangée à 4 %, malgré les conditions de politique monétaire strictes

La demande de main-d’œuvre ralentit, selon Lagarde, “avec moins de postes vacants annoncés”

La dette publique de la plupart des pays européens reste trop élevée

En ce qui concerne les conditions de politique financière et monétaire en Europe, « la dynamique du crédit s’est quelque peu améliorée, mais reste globalement faible », a déclaré Lagarde.

Les prêts aux entreprises ont diminué en novembre et les prêts aux ménages ont augmenté à un taux très modéré de seulement 0,5 pour cent.

Face à ces défis, Lagarde et son équipe auront une quête devant eux, si effectivement les taux d’intérêt de l’Union européenne doivent être abaissés dès juin ou juillet de cette année, comme Lagarde et ses collègues de la BCE l’ont laissé entendre la semaine dernière à Davos.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.