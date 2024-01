La SEC retarde l’ETF Ethereum de BlackRock alors que l’optimisme du marché voit Meme Moguls briller

La Securities and Exchange Commission (SEC) a ajouté la demande de BlackRock pour un fonds négocié en bourse au comptant Ethereum (ETH) à la liste des ETF au comptant ETH en attente. Mercredi, la SEC a annoncé qu’elle avait reporté à mars 2024 sa décision d’approuver ou de désapprouver la proposition.

Pendant ce temps, malgré le ralentissement du marché observé depuis l’approbation par le régulateur des ETF Bitcoin au premier comptant, la crypto-monnaie reste largement haussière. L’un des projets qui suivent cette perspective et surpasse les autres est Meme Moguls (MGLS).

Voici pourquoi c’est le cas.

Retards de la SEC et récente baisse du BTC : les analystes disent que c’est une opportunité d’achat

Bien que négative, la nouvelle selon laquelle la SEC avait retardé sa décision sur le dossier concernant l’ETF Ethereum au comptant de BlackRock n’a pas eu autant d’impact sur le marché des crypto-monnaies. Selon les analystes du marché, cela semble être largement anticipé.

L’accent est notamment mis sur une éventuelle approbation plus tard dans l’année. Les délais possibles incluent mai et août, cette dernière étant la dernière date limite pour que la SEC prenne une décision concernant la demande de BlackRock.

Une autre observation est que le retard de la SEC pour les ETF Ethereum au comptant intervient le même mois où elle a autorisé 11 ETF Bitcoin au comptant, dont la négociation a coïncidé avec une nouvelle correction pour BTC et les altcoins. Depuis que les ETF au comptant ont commencé à être tradés, le prix du Bitcoin a été confronté à une pression de vente.

Le prix de la crypto-monnaie de référence est tombé en dessous de 40 000 $ mercredi, s’étendant jusqu’à 38 600 $ sur les principales bourses, pour connaître une baisse de plus de 13 % au cours des deux dernières semaines.

Bien que les baisses puissent continuer avec BTC testant potentiellement des niveaux inférieurs à 35 000 $ et ETH passant en dessous de 2 000 $, les perspectives générales sont que cela offre de nouvelles opportunités aux investisseurs. L’adoption croissante des crypto-monnaies, avec les dernières recherches de Crypto.com montrant une augmentation de la propriété mondiale, ajoute à cette vision haussière.

Les analystes de marché estiment que les altcoins pourraient être sur le point de surperformer dans les mois à venir. Outre les meilleurs titres tels que ETH, SOL et DOT, les pièces de mème telles que Dogecoin, Shiba Inu pourraient être de grands acteurs.

Les jetons en prévente constituent également un segment de marché qui continue de générer des joyaux, dont Meme Moguls.

Meme Moguls est en tête de liste

La surperformance potentielle du Dogecoin et des nouvelles pièces de mème virales est la raison pour laquelle Meme Moguls (MGLS) fait une telle vague sur le marché aujourd’hui.

En tant que première bourse au monde basée sur les mèmes, Meme Moguls fournit un écosystème dans lequel les traders peuvent surfer sur la vague des mèmes à leur avantage.

Sur cette plate-forme, les utilisateurs accéderont à tous les principaux actifs inspirés des mèmes, en exploitant les données et les tendances du marché en temps réel pour maximiser leurs bénéfices. La fonctionnalité de jalonnement et de récompense de Meme Moguls permettra également aux utilisateurs de gagner des jetons MGLS natifs via le jalonnement et les autres récompenses du réseau.

Pour apporter le plaisir de la culture des mèmes à l’écosystème, Meme Moguls intègre des fonctionnalités de jeu et de métavers, avec des utilisateurs capables d’apprendre des meilleurs traders de la communauté tout en libérant leurs compétences en matière de trading pour devenir des magnats à part entière.

La meilleure partie est qu’une augmentation du nombre de pièces de mème continuera de favoriser l’adoption de Meme Moguls, ce qui, combiné aux solides tokénomiques du projet, en fait l’un des jetons de mème à surveiller aujourd’hui.

Le jeton MGLS est au cœur de l’écosystème Meme Moguls et est actuellement en prévente.

Les investisseurs désireux de se positionner avant la hausse attendue ont jusqu’à présent alloué plus de 1,9 million $ à la prévente de MGLS. Vous pouvez acheter ce jeton à 0,0036 $ lors de l’étape 5 de la prévente et vous positionner pour des gains potentiellement stupéfiants lors de son lancement sur le marché après la prévente.