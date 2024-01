Les valeurs du luxe traînent l’indice CAC 40 au milieu d’un effacement de 6 000 milliards de dollars en Chine

L’indice CAC 40 est tiré par les sociétés des groupes de luxe, ce qui a contribué à le propulser vers un plus haut record en 2023. L’indice est resté dans une fourchette assez serrée cette année et est en baisse de 2,60% par rapport à son plus haut de décembre. En revanche, le DAX allemand et le FTSE MIB italien ont atteint un niveau record.

Graphique CAC 40 par TradingView

Les marques de luxe en difficulté

Copy link to section

Un examen plus approfondi des sociétés de l’indice CAC 40 montre que l’évolution actuelle des prix est causée par des sociétés du groupe de luxe qui ne se portent pas bien. Kering, la société mère de Gucci, a chuté de plus de 8,58 % cette année et de 33 % au cours des 12 derniers mois.

L’action LVMH a reculé de 6,8 % cette année et de 14 % au cours des 12 derniers mois. Certains analystes estiment que l’entreprise bénéficie constamment d’une décote de conglomérat, ce qui explique pourquoi ses multiples de valorisation sont inférieurs à ceux d’Hermès. LVMH possède plus de 70 sociétés.

Pendant ce temps, les actions Hermès ont chuté de plus de 4 % cette année. D’autres sociétés comme Pernod Rickard, L’Oréal et EssilorLuxxotica qui ont des segments de luxe ont également reculé cette année. Pernod est l’indice du CAC 40 le moins performant cette année.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

La raison la plus probable de cette évolution des prix est que la Chine ne se porte pas bien, comme en témoigne son marché boursier. Comme je l’ai écrit mercredi, les indices clés comme le Hang Seng , le Shanghai Composite et le China A50 ont tous plongé à deux chiffres. Cette chute s’est produite alors même que les actions indiennes et japonaises atteignaient un niveau record.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La Chine occupe une place importante dans les entreprises de marques de luxe. Par exemple, LVMH réalise 30 % de son chiffre d’affaires dans son segment reste de l’Asie, où la Chine représente la plus grande part. Il en va de même pour des entreprises comme Hermes et Kering, qui profitent de la croissance d’une classe moyenne en Chine.

La Chine perd 6 000 milliards de dollars

Copy link to section

La chute continue des actions chinoises a effacé plus de 6 000 milliards de dollars de valeur au cours des derniers mois. C’est une chose importante pour les entreprises de marques de luxe. D’une part, l’effondrement de ces actions entraîne une perte de confiance des consommateurs et des investisseurs. Une faible confiance entraîne une baisse des dépenses en produits discrétionnaires.

Le problème est encore compliqué par le fait que le prix des crypto-monnaies a reculé ces derniers jours. Le Bitcoin est passé de 49 000 dollars à moins de 39 000 dollars, tandis que la capitalisation boursière de toutes les pièces numériques a reculé à 1,56 billion de dollars.

Les groupes de luxe ont tendance à bénéficier de la robuste industrie de la cryptographie, car de nombreux individus « nouveaux financiers » préfèrent acheter ces articles. Du côté positif, certains analystes estiment que les crypto-monnaies rebondiront après la fin de ce bouleversement.

Principales entreprises du CAC 40

Copy link to section

Le retrait en cours des sociétés des groupes de luxe est compensé par le rebond de certaines sociétés. Teleperformance, une entreprise qui fournit des services de conseil en informatique, a bondi de 16 % cette année en raison de l’augmentation de la demande en IA. Il en va de même pour Capgemini dont le titre est en hausse de plus de 7,97 %. Capgemini, comme d’autres sociétés comme Wipro et Infosys, connaissent une croissance robuste.

Les autres entreprises les plus performantes de l’indice CAC 40 sont Orange, Safran, Dassault, Publicis et Airbus. Safran et Dassault sont des sous-traitants de la défense qui reçoivent davantage de commandes à mesure que les risques géopolitiques augmentent. Ceci est conforme à ce que j’ai écrit plus tôt dans la journée sur l’allemand Rheinmetall.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.