Analyse : l’Inde maintiendra un contrôle strict sur ses exportations de riz et de blé dans un contexte d’inflation alimentaire persistante

Alors que l’Inde est aux prises avec une inflation alimentaire continue, le gouvernement devrait poursuivre sa surveillance et son contrôle rigoureux des stocks de blé et de riz, en gardant un contrôle strict sur l’exportation de ces céréales cruciales, même après les élections générales.

Surveillance continue dans un contexte de hausse des prix

Malgré une baisse temporaire de l’inflation alimentaire en janvier, les prix ont de nouveau augmenté en février et mars, incitant le gouvernement à resserrer davantage les contrôles de l’offre.

En mars, l’inflation alimentaire a augmenté pour le deuxième mois consécutif à 190,6 points, soit une augmentation de 7,68% par rapport à l’année précédente, selon les données du gouvernement.

Cette inflation persistante a conduit les autorités à imposer des déclarations hebdomadaires des stocks de riz et de blé par les commerçants, les entrepôts, les détaillants et les transformateurs à partir de février et avril respectivement, en plus de maintenir des restrictions à l’exportation.

Implications politiques des prix des denrées alimentaires de base

En Inde, le riz et le blé ne sont pas seulement des aliments de base, mais aussi des produits politiquement sensibles.

Historiquement, toute augmentation significative des prix de ces produits essentiels a conduit à des troubles politiques.

Dans cette optique, les acteurs du marché s’attendent à ce que les politiques actuelles perdurent même après la conclusion du sondage en juin, reflétant l’approche prudente du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire nationale.

Restrictions à l’exportation et implications mondiales

L’Inde, premier exportateur mondial de riz et acteur important sur le marché mondial du blé, a imposé des mesures strictes sur les exportations de céréales.

En 2022 et 2023, le gouvernement a interdit les exportations de riz blanc non Basmati, a imposé un droit de 20 % sur les exportations de riz étuvé et a fixé un prix minimum à l’exportation du Basmati à 950 $/tonne.

Ces mesures étaient principalement motivées par une baisse des attentes en matière de production intérieure et ont particulièrement affecté les marchés mondiaux, en particulier lorsque l’Inde est devenue un fournisseur clé à la suite des perturbations des exportations de blé de la mer Noire dues au conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Changements potentiels après la mousson

À l’avenir, l’approche de l’Inde en matière de restrictions à l’exportation pourrait changer après la récolte de mousson en octobre.

Alors que la Food Corporation of India signale des stocks de riz à 53 millions de tonnes au 1er avril, soit près de quatre fois le tampon requis de 13,5 millions de tonnes, le gouvernement pourrait assouplir les restrictions à l’exportation pour éviter une surabondance de l’offre.

Impact sur les marchés internationaux

Les politiques d’exportation strictes de l’Inde ont déjà commencé à remodeler la dynamique commerciale, en particulier dans les régions fortement dépendantes du riz indien, comme les pays d’Afrique de l’Ouest.

Le maintien des restrictions pourrait conduire l’Inde à perdre des parts de marché dans ces domaines, affectant non seulement les économies locales mais également les réseaux mondiaux de sécurité alimentaire.

