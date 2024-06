Aux États-Unis, les inscriptions au chômage atteignent leur plus haut niveau depuis huit mois, signalant un refroidissement du marché du travail

Plus

Le nombre d’ Américains demandant de nouvelles allocations de chômage a augmenté la semaine dernière pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de huit mois, indiquant un nouveau refroidissement du marché du travail.

Selon le dernier rapport hebdomadaire du ministère du Travail sur les demandes d’allocations de chômage, les demandes initiales d’allocations de chômage de l’État ont bondi de 22 000 pour atteindre 231 000 en données désaisonnalisées pour la semaine terminée le 4 mai.

Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis fin août et de l’augmentation la plus significative depuis près de quatre mois.

Les attentes des économistes dépassées

La hausse des demandes d’allocations chômage a dépassé les attentes des économistes, qui tablaient sur 215 000 demandes pour la semaine.

Les demandes ont désormais dépassé la fourchette de 194 000 à 225 000 qui était constante depuis le début de l’année, reflétant un changement dans les conditions du marché du travail.

Que signifie la hausse des inscriptions au chômage ?

Cette hausse des inscriptions au chômage suit de près d’autres indicateurs suggérant un ralentissement du marché du travail.

Le rapport de la semaine dernière a montré que l’économie avait créé le moins d’emplois en six mois en avril et que les offres d’emploi en mars étaient tombées à leur plus bas niveau en trois ans.

Ces signes de ralentissement de la dynamique du marché du travail suscitent des spéculations sur d’éventuels ajustements de la politique monétaire, y compris la possibilité d’une réduction des taux d’intérêt par la Réserve fédérale plus tard cette année.

Facteurs saisonniers en jeu

Une partie de l’augmentation des inscriptions au chômage pourrait être attribuée aux variations saisonnières suivant la fin des vacances scolaires de printemps, qui entraînent souvent des fluctuations des chiffres de l’emploi.

Ce facteur saisonnier complique l’analyse, rendant crucial l’observation des données à venir pour déterminer les tendances sous-jacentes du marché du travail.

