Le PDG d’Ethereum L2 Eclipse fait face à des allégations d’inconduite sexuelle

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Neel Somani, fondateur et PDG de la blockchain Ethereum couche 2 Eclipse, a annoncé qu’il « réduisait temporairement » son rôle public. Selon un article du 9 mai, cette décision a été prise au milieu d’allégations d’inconduite sexuelle.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Mettant les choses au clair sur ces accusations contre X, Somani a déclaré :

“De graves allégations ont été portées contre moi sur Twitter la semaine dernière. Ces allégations sont fausses.”

Il a souligné : « Je n’ai jamais agressé ou harcelé sexuellement aucune femme » et a déclaré son intention de « se défendre » et de « blanchir » son nom.

Selon Somani, son retrait permettrait « à ces conversations de se dérouler » et « à la vérité d’émerger » sur les allégations.

L’équipe Eclipse ouvrira la voie

Copy link to section

Le PDG d’Eclipse a également exprimé sa confiance dans les capacités de la haute direction d’Eclipse pendant son absence. Il a fait remarquer qu’ils sont « bien équipés » pour gérer efficacement l’entreprise pendant son absence.

En réponse à la situation, Eclipse a publié une déclaration le 9 mai via un post X.

L’équipe a affirmé qu’elle prenait les accusations « au sérieux » et qu’elle s’engageait à respecter les normes de conduite les plus élevées. Le message mentionnait également l’engagement de l’entreprise en faveur de « l’égalité des sexes et d’un traitement équitable ».

Des avancées stratégiques malgré les défis

Copy link to section

La controverse a éclaté juste après qu’Eclipse Labs ait réussi à lever 50 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A, portant son capital total à 65 millions de dollars.

Le cycle de financement, codirigé par Placeholder et Hack VC, comprenait des participants notables tels que Polychain Capital, Delphi Digital et Maven 11, entre autres. Les contributions stratégiques sont venues de Flow Traders, GSR, Apollo Global Management et OKX Ventures.

Auparavant, la société avait lancé le réseau principal de sa couche 2 Ethereum en septembre 2023.

Par ailleurs, les développements autour des solutions de couche 2 pour Ethereum ont connu une augmentation massive au cours de l’année écoulée. Plus récemment, l’échange de crypto-monnaie OKX a lancé X Layer, une solution de mise à l’échelle Ethereum de couche 2, sur son réseau principal public.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.