Ce matin, l’Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni a publié des chiffres du PIB meilleurs que prévu pour la première estimation trimestrielle du Royaume-Uni de janvier à mars 2024.

Les résultats ont montré une croissance trimestrielle de 0,6% du PIB national et une croissance annuelle de 0,2%, selon l’ONS :

On estime que le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a augmenté de 0,6 % au premier trimestre (janvier à mars) 2024, après des baisses de 0,3 % au quatrième trimestre (octobre à décembre) et de 0,1 % au troisième trimestre (juillet à septembre) 2023.. Par rapport au même trimestre de l’année dernière, le PIB devrait avoir augmenté de 0,2 % au premier trimestre 2024. »

C’était en avance sur les estimations concernant les chiffres. Hier, la Banque d’Angleterre prévoyait un taux de croissance de 0,4 % pour la période dans son rapport sur la politique monétaire, alors que le consensus de nombreux analystes était d’un taux de croissance de 0,2 %.

La pression s’accentue pour que le Royaume-Uni abaisse ses taux d’intérêt.

Hier, le 9 mai, l’ONS a publié un bulletin intitulé « Mesurer les progrès, le bien-être et au-delà du PIB au Royaume-Uni : mai 2024 ».

Dans ses publications, l’ONS a déclaré que le nombre d’habitants du Royaume-Uni insatisfaits de leur qualité de vie a augmenté de manière inquiétante, et l’un des principaux facteurs contribuant à cette augmentation est la forte inflation et la pression qu’elle exerce sur les citoyens.

Le rapport poursuit en disant que :

Lorsque nous avons demandé aux adultes britanniques ce qui comptait le plus pour leur bien-être individuel, leur situation financière personnelle était le troisième thème le plus souvent évoqué. L’inflation a augmenté de 3,8 % au cours des 12 mois jusqu’en mars 2024, contre un sommet de 9,6 % au cours des 12 mois jusqu’en octobre 2022. Ces hausses de l’inflation ont exercé une pression sur les finances des ménages, et entre le 13 et le 24 mars 2024, 21,8 % des ménages ont augmenté. Les gens en Grande-Bretagne ont déclaré qu’ils trouvaient assez difficile, voire très difficile, de s’en sortir financièrement, comme le montre notre tableau de bord des mesures britanniques du bien-être national.