Bitbot lève 3,3 millions $ en prévente au milieu de la résurgence du marché des crypto-monnaies

L’intelligence artificielle (IA) fait passer le trading de crypto-monnaies à un niveau supérieur, en apportant le meilleur des fonctionnalités automatisées à un marché qui se développe à pas de géant. Alors que les applications personnalisées basées sur Telegram continuent de révolutionner le marché du trading de crypto-monnaies, Bitbot (BITBOT) est un projet qui cherche à prendre la première place.

Qu’est-ce que Bitbot ?

Bitbot, la nouvelle solution de trading de crypto-monnaies basée sur Telegram, offre bien plus qu’un simple robot alimenté par l’IA.

Il s’agit du premier robot basé sur Telegram non dépositaire au monde. Le résultat est une plate-forme qui combine sécurité et outils de trading les plus avancés, tous conçus pour offrir aux investisseurs particuliers un trading de crypto-monnaies de niveau institutionnel.

Le fait notable de Bitbot est que le projet est audité par Solid Proof. Le partenariat avec le fournisseur de technologies de solutions d’auto-conservation d’actifs numériques Knightsafe lui permet également de se démarquer.

Dans l’ensemble, l’accent mis sur la sécurité, l’intégration de l’IA et des outils anti-MEV et anti-rug élève Bitbot au-dessus des autres robots.

La technologie Bitbot – « vos clés, vos actifs »

En tant que robot de trading, Bitbot fonctionnera davantage comme d’autres solutions du marché telles que Banana Gun et PAAL AI. Cependant, ce qui distingue Bitbot, c’est sa technologie pionnière non-dépositaire qui permet aux utilisateurs de s’intégrer en toute sécurité à leurs portefeuilles auto-dépositaires, garantissant qu’il s’agit toujours de « vos clés, votre portefeuille et vos actifs ».

L’IA améliore également les fonctionnalités avancées du projet, ce qui en fait non seulement un autre robot de trading basé sur Telegram élégant, mais probablement l’archétype de la solution de trading.

Lorsque le robot sera lancé sur le marché après sa prévente, les traders avides d’une nouvelle expérience pourront accéder à des outils de pointe tels que le Gem Scanner, le trading intelligent, le copy trade et le sniping. Il existe également des informations sur le marché en chaîne et une gestion de portefeuille sur mesure.

Au-delà du lancement du robot sur Telegram, la feuille de route de Bitbot met également l’accent sur le développement d’une application mobile native et offre un support inter-chaînes.

La prévente, est-ce le bon moment pour acheter des jetons Bitbot ?

L’intérêt pour ce projet a explosé avec les récentes mises à jour de produits, les AMA de la communauté et les prédictions des experts en cryptographie après l’approbation ponctuelle des ETF Bitcoin et l’événement de réduction de moitié du Bitcoin en 2024.

Le récit autour de l’IA pourrait être un autre catalyseur clé d’une adoption plus large. Les perspectives ont vu plusieurs projets de cryptographie tels que Render (RNDR) et Akash Network (AKT) monter en flèche ces derniers mois. C’est un récit susceptible de s’améliorer après les rapports de cette semaine sur un accord potentiel entre le géant de la technologie Apple et OpenAI sur l’intégration de ChatGPT avec l’iPhone.

La prévente de Bitbot en est à sa 13ème étape, avec le prix de BITBOT actuellement à 0,018 $. Les investisseurs ont déjà levé plus de 3,3 millions $.

Au cours des deux prochaines étapes, la valeur du jeton atteindra 0,020 $. Bien que le prix de prévente ait augmenté par rapport au prix initial de 0,005 $, les deux étapes suivantes offrent toujours une position potentiellement lucrative étant donné les catalyseurs probables de la croissance du marché.

La solution non dépositaire du robot innovant change également la donne et pourrait voir Bitbot atteindre le sommet en tant que robot de trading alimenté par l’IA. Apprenez-en plus sur Bitbot ici.

Cet article est le fruit d'une collaboration entre nos rédacteurs et nos partenaires. Il peut contenir des liens et du contenu publicitaires sponsorisés. Le contenu n'est pas destiné à fournir des conseils financiers et n'est fourni qu'à titre d'information.