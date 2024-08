Comment une présidence de Kamala Harris pourrait avoir un impact sur le contribuable américain moyen

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Alors que le paysage politique évolue, la vice-présidente Kamala Harris apparaît comme la principale candidate démocrate pour potentiellement remplacer le président Joe Biden.

Avec cette possibilité, les électeurs souhaitent comprendre sa position sur les questions financières clés et comment son programme pourrait façonner les futures politiques économiques.

L’approche de Harris en matière de fiscalité, de soins de santé, de prêts étudiants et d’autres domaines critiques pourrait avoir un impact significatif sur les finances des ménages.

Politiques fiscales : des changements à l’horizon

L’expiration imminente de plusieurs allègements fiscaux après 2025 place la politique fiscale et le déficit budgétaire fédéral au premier plan du programme de Harris.

Sans action législative, les dispositions de la loi sur les réductions d’impôts et l’emploi (TCJA) expireront, entraînant des impôts plus élevés pour plus de 60 % des déclarants, selon la Tax Foundation.

Harris devrait s’aligner sur de nombreuses politiques fiscales de Biden, en particulier celles ciblant les Américains et les entreprises les plus riches.

Une question clé est de savoir si elle maintiendra l’engagement de Biden d’éviter d’augmenter les impôts des personnes gagnant moins de 400 000 dollars par an.

Auparavant, Harris avait soutenu l’abrogation de la réduction du taux d’imposition des sociétés de la TCJA, proposant un retour à un taux maximum de 35 %, contre 28 % suggéré par Biden.

Sa position sur les crédits d’impôt pour enfants, qu’elle a défendue pendant la pandémie, sera également surveillée de près, car elle pourrait continuer à plaider en faveur d’un soutien accru aux familles.

Santé : le « Medicare pour tous » va-t-il refaire surface ?

Au cours de sa campagne présidentielle de 2020, Harris a approuvé un plan « Medicare pour tous », visant à faire passer tous les Américains vers un plan de santé basé sur Medicare sur dix ans.

Cependant, ce plan ambitieux pourrait ne pas constituer un point central dans le climat politique actuel, étant donné la préférence du Parti démocrate pour des changements plus progressifs dans la politique de santé.

Harris devrait plaider en faveur de l’extension de la couverture de l’Affordable Care Act (ACA) et de Medicaid, en s’appuyant sur les efforts de l’administration Biden pour réduire les coûts des soins de santé.

Son engagement en faveur de la santé des femmes, en particulier du droit à l’avortement, restera probablement une question importante, car elle a été un ardent défenseur de la protection des droits reproductifs dans un contexte juridique changeant dans divers États.

Prêts étudiants : poursuivre les efforts en faveur de l’allégement de la dette

Harris a été un fervent partisan des initiatives historiques d’annulation des prêts étudiants de Biden.

Lors de sa précédente campagne présidentielle, elle avait proposé un plan d’allégement de la dette plus restreint que l’approche plus large de Biden, qui a déjà annulé 167 milliards de dollars de dette étudiante pour près de 5 millions d’Américains.

En tant que vice-président, Harris s’est concentré sur la lutte contre les pratiques de prêt prédatrices et sur le soutien aux emprunteurs auprès d’institutions à but lucratif.

Ses efforts continus pour alléger les emprunteurs étudiants se poursuivront probablement, dans le but de répondre aux implications économiques plus larges de la dette étudiante sur les jeunes professionnels et les familles.

Inégalités de revenus : combler l’écart de richesse

L’une des propositions notables de Harris avant de devenir vice-président était la loi Lift the Middle Class, qui visait à fournir jusqu’à 6 000 dollars par an aux travailleurs à revenus faibles et moyens sous forme de crédits d’impôt.

Cette initiative a été conçue pour réduire l’écart de richesse et soutenir les familles de la classe ouvrière, une préoccupation qui n’a fait que croître à mesure que le coût de la vie augmente.

Compte tenu du contexte économique actuel, Harris pourrait relancer des propositions similaires visant à offrir des allégements fiscaux à ceux qui gagnent en dessous de certains seuils, répondant ainsi aux défis persistants auxquels sont confrontés les ménages à faible revenu.

Logement : plaider pour des solutions abordables

Harris a toujours défendu les politiques de logement abordable, reconnaissant le besoin crucial de solutions de logement accessibles.

Récemment, elle a annoncé une initiative de subvention de 85 millions de dollars visant à réduire les coûts du logement et à lutter contre l’itinérance.

Ses efforts comprennent également un budget substantiel de 5,5 milliards de dollars visant à promouvoir le logement abordable à travers divers programmes du Département américain du logement et du développement urbain (HUD).

Son attention continue sur l’abordabilité du logement reflète son engagement à garantir que tous les Américains aient accès à des conditions de vie sûres et abordables, un aspect fondamental de la stabilité économique.

Renforcer les filets de sécurité sociale

En tant que sénateur, Harris a coparrainé la loi sur l’expansion de la sécurité sociale, plaidant pour des prestations accrues et des cotisations plus élevées pour les riches Américains. Cela correspond à son objectif plus large de protéger et d’améliorer les filets de sécurité sociale.

Harris a également ciblé l’écart salarial entre les sexes avec des propositions visant à éliminer les pratiques salariales discriminatoires. Son plan prévoyait des amendes pour les entreprises qui n’obtiendraient pas les certifications en matière d’égalité salariale, dans le but de réduire l’écart de revenus, qui affecte de manière disproportionnée les femmes de couleur.

Enfin, une présidence de Kamala Harris pourrait apporter des changements significatifs dans les politiques fiscales, les soins de santé, l’allègement des prêts étudiants, les inégalités de revenus, l’abordabilité du logement et les filets de sécurité sociale. Ces changements potentiels soulignent l’importance de comprendre son programme alors que les électeurs réfléchissent à l’orientation future des politiques économiques.

