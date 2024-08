Goldman Sachs élève l’objectif de cours de Spotify à 425 $ après de solides bénéfices au deuxième trimestre : devriez-vous investir ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Dans le cadre d’une mesure importante qui a attiré l’attention des investisseurs, Goldman Sachs a fait passer Spotify Technology SA (NYSE : SPOT) de « Neutre » à « Acheter » et a relevé son objectif de cours de 320 $ à 425 $, ce qui représente une hausse potentielle de 26 % par rapport à son prix actuel. prix du marché.

Cette approbation fait suite aux solides performances de Spotify au deuxième trimestre, qui ont montré une augmentation notable du nombre d’abonnés premium et ont dépassé les attentes en matière de revenus et de marge brute.

Faits saillants des résultats du deuxième trimestre

Les résultats de Spotify au deuxième trimestre ont révélé une augmentation des revenus de 20,2 % sur un an, à 3,81 milliards d’euros, portée par une augmentation de 21 % des revenus premium et une croissance constante des revenus financés par la publicité.

Cette croissance fait partie de la stratégie plus large de Spotify visant à améliorer sa rentabilité, notamment en réduisant considérablement ses effectifs et en s’étendant à de nouveaux domaines de contenu tels que les livres audio.

Le flux de trésorerie disponible de 490 millions d’euros et le résultat net de 274 millions d’euros, en hausse par rapport aux 197 millions d’euros d’une année sur l’autre, soulignent le succès de ces stratégies.

Les mesures d’engagement des utilisateurs ont également montré des gains impressionnants. Les utilisateurs actifs mensuels (MAU) ont augmenté de 14 % sur un an pour atteindre 626 millions, et les abonnés premium ont augmenté de 12 % pour atteindre 246 millions.

De plus, Spotify a réussi à augmenter le revenu moyen par utilisateur (ARPU), reflétant une stratégie de tarification réussie dans un contexte économique défavorable.

Perspectives stratégiques et perspectives des analystes

Pour l’avenir, Spotify reste concentré sur la croissance et la rentabilité.

Les déclarations prospectives de la société suggèrent une confiance dans le maintien d’une trajectoire ascendante des MAU et des revenus, soutenue par des ajustements de prix stratégiques et une diversification du contenu.

Ses mesures de valorisation, bien que supérieures à celles de l’année dernière, indiquent un consensus du marché selon lequel les perspectives de croissance de Spotify justifient les niveaux actuels du cours de ses actions.

Jefferies reste optimiste sur Spotify, le considérant comme son premier choix parmi les streamers de musique et prévoyant une croissance constante des revenus de plus de 15 % pour les trois prochaines années.

Ils estiment que la stratégie d’augmentation régulière des prix et d’expansion de la marge brute de Spotify maintiendra sa domination du marché, fixant un objectif de prix de 385 $.

En revanche, Redburn Atlantic a des perspectives plus prudentes.

Ils ont dégradé Spotify en raison de préoccupations concernant les problèmes de prix à l’échelle du secteur et la concurrence accrue, fixant un objectif de prix inférieur à 230 dollars.

Analyse technique et performance du marché

L’action Spotify a connu un revirement significatif depuis le début de 2023, se remettant d’une baisse de 80 % entre 2021 et 2022.

Le titre affiche actuellement une forte dynamique haussière sur différentes périodes, suggérant un potentiel de hausse supplémentaire.

Pour les investisseurs envisageant une position sur Spotify, il est conseillé d’attendre un léger repli avant d’acheter.

Un point d’entrée stratégique pourrait se situer autour du niveau de 325 $ lors d’un retracement, avec un stop loss suiveur en dessous de la moyenne mobile de 100 jours. Tant que le titre ne clôture pas en dessous de cette moyenne mobile, il a le potentiel de dépasser son plus haut historique de 2021.

La solide performance de Spotify au deuxième trimestre et les perspectives positives des analystes s’inscrivent dans un contexte de dynamique de marché plus large qui influence le cours de ses actions.

Les récents rapports de bénéfices modestes des géants américains de la technologie comme Alphabet Inc. et Tesla Inc. ont eu un impact sur le sentiment du marché, soulignant l’interconnectivité des marchés financiers mondiaux.

En outre, les évolutions économiques dans les grandes économies comme le Japon, où les spéculations sur une éventuelle hausse des taux d’intérêt par la Banque du Japon influencent les flux de capitaux mondiaux et les marchés des changes, ajoutent un autre niveau de complexité à l’environnement de marché.

Les solides résultats de Spotify au deuxième trimestre et la mise à niveau ultérieure par Goldman Sachs témoignent d’un fort vote de confiance dans l’orientation stratégique et le potentiel de croissance de l’entreprise. Bien que les analystes aient des points de vue divergents sur l’avenir du titre, le sentiment général penche vers l’optimisme, soutenu par de solides indicateurs financiers, la croissance du nombre d’utilisateurs et l’efficacité opérationnelle.

Pour les investisseurs, Spotify présente un argument convaincant, surtout si les conditions du marché restent favorables et que l’entreprise continue d’exécuter efficacement ses initiatives stratégiques. Comme toujours, la diversification et une gestion prudente des risques sont essentielles pour naviguer dans les complexités de la finance mondiale, en particulier dans le secteur volatile de la technologie.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.