Dans le paysage changeant des médias sociaux, Truth Social est devenu un acteur important avec un objectif ambitieux et une figure de proue controversée. Fondée et détenue en grande partie par l’ancien président américain Donald Trump, la plateforme se présente comme un défenseur de la liberté d’expression à une époque de plus en plus dominée par les géants de la technologie.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Étant donné que Trump détient une participation substantielle dans la société mère de Truth Social, Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), les récompenses financières potentielles de la plateforme sont pour lui substantielles.

L’enjeu financier et les profits potentiels de Trump

Copy link to section

L’implication de Donald Trump dans Truth Social est plus que symbolique; il détient environ 65 % de TMTG, ce qui équivaut à 114 750 000 actions ordinaires en juillet 2024.

Cette propriété importante le place en mesure de récolter potentiellement d’énormes avantages financiers. Trump pourrait bientôt avoir l’opportunité de vendre certaines de ses actions, peut-être dès septembre 2024, juste avant l’élection présidentielle américaine.

Ce timing pourrait lui permettre de réaliser des bénéfices substantiels, potentiellement de l’ordre de plusieurs milliards.

De plus, Trump a droit à jusqu’à 4 061 251 options de souscription, qui peuvent être converties en actions, augmentant ainsi ses gains financiers potentiels.

Performance boursière de Truth Social et phénomène boursier mème

Copy link to section

La performance boursière de Truth Social a été des montagnes russes.

Il a atteint un sommet de 66 dollars fin mars, mais est ensuite retombé à environ 33 dollars, bien qu’il reste nettement supérieur aux 10 dollars proposés aux premiers investisseurs.

Selon Michael Klausner, professeur à la faculté de droit de Stanford, cette volatilité est révélatrice du phénomène des « actions mèmes » : le buzz des médias sociaux, plutôt que les performances fondamentales de l’entreprise, détermine les cours des actions.

Les défis auxquels est confronté Truth Social

Copy link to section

Truth Social a été créé pour contrer ce que ses fondateurs considèrent comme « l’attaque des grandes technologies contre la liberté d’expression », en attirant les utilisateurs qui se sentent marginalisés sur les plateformes grand public.

Cependant, traduire ce soutien idéologique en un engagement substantiel des utilisateurs constitue un défi de taille.

La plateforme s’est montrée particulièrement opaque quant aux statistiques de ses utilisateurs, ce qui rend difficile l’évaluation de sa portée et de son influence réelles. Ce manque de transparence est problématique, notamment parce que l’engagement des utilisateurs est crucial pour attirer les annonceurs, qui sont essentiels au modèle économique de la plupart des plateformes de médias sociaux.

De plus, la santé financière de Truth Social suscite des inquiétudes. Au premier trimestre, TMTG a enregistré une perte de 328 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de seulement 0,77 million de dollars.

Malgré ces pertes, les investisseurs continuent de soutenir l’entreprise, pariant sur la capacité de Trump à transformer sa marque politique en une entreprise médiatique rentable.

L’avenir de Truth Social et de TMTG

Copy link to section

Alors que Truth Social cherche à établir sa position sur le marché américain des médias sociaux, elle est confrontée à un double défi : tenir sa promesse de liberté d’expression tout en développant un modèle commercial viable.

Le succès de la plateforme dépendra de sa capacité à convertir le soutien politique en engagement actif des utilisateurs et, surtout, à monétiser efficacement cet engagement.

Les mois à venir sont cruciaux pour Truth Social. Avec des ventes d’actions potentielles à l’horizon et les élections de 2024 qui approchent, l’imbrication du monde des affaires, de la politique et des médias sociaux sera scrutée de près.

Il reste incertain si Truth Social peut réellement rivaliser avec les géants établis des médias sociaux, mais son parcours offre une étude de cas convaincante à l’intersection de la technologie, de la politique et de la finance à l’ère numérique moderne.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.