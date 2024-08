Grab abandonne l’acquisition de Trans-Cab en raison de préoccupations antitrust : ce que cela signifie pour le marché des services de covoiturage à Singapour

Dans le cadre d’un changement majeur pour le marché du covoiturage à Singapour, Grab, la principale société de covoiturage et de livraison de nourriture d’Asie du Sud-Est, n’acquérira plus Trans-Cab, le plus grand opérateur de taxi privé de Singapour.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

La décision, transmise à la Commission de la concurrence et de la consommation de Singapour (CCCS), conclut un effort d’un an déployé par Grab, cotée au Nasdaq, pour renforcer sa position sur le marché.

La résiliation de l’accord fait suite à une décision provisoire du CCCS deux semaines auparavant, qui indiquait que la fusion entraînerait probablement une réduction significative de la concurrence, en violation de l’article 54 de la loi sur la concurrence. Cet article interdit les fusions pouvant conduire à des résultats anticoncurrentiels.

Quel a été le verdict du CCCS ?

Copy link to section

Le 25 juillet, CCCS a annoncé qu’avec la résiliation du projet d’acquisition, Grab et Trans-Cab avaient retiré leur demande de décision sur la fusion. Par conséquent, CCCS a également mis fin à son évaluation de l’accord proposé.

La décision provisoire de l’organisme de surveillance du 11 juillet avait conclu que le rachat de Trans-Cab par Grab renforcerait probablement sa position dominante sur le marché au détriment des conducteurs et des passagers. Cette conclusion a été tirée après un examen approfondi initié en janvier.

La commission a averti que l’acquisition pourrait affaiblir considérablement les plateformes de covoiturage concurrentes, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix pour les passagers et les conducteurs.

CCCS a noté que l’accord aurait privé les autres plates-formes d’une source cruciale de chauffeurs, exacerbant ainsi la pénurie de chauffeurs existante dans l’industrie. Cette pénurie entraverait la capacité des plateformes concurrentes à répondre aux demandes de voyage, les rendant ainsi moins attractives tant pour les passagers que pour les conducteurs au fil du temps.

Qu’impliquait l’accord proposé ?

Copy link to section

Le Strait Times avait rapporté que l’accord était évalué à 100 millions de dollars singapouriens (75,62 dollars).

Le rachat proposé, dirigé par GrabRentals, la branche de location de voitures de Grab, comprenait environ 2 000 taxis, plus de 300 véhicules de location privés, ainsi que l’atelier de véhicules et les opérations de pompes à carburant de Trans-Cab.

Dans une déclaration l’année dernière, Yee Wee Tang, directeur général de Grab Singapore, avait déclaré qu’en ajoutant qu’un plus grand nombre de conducteurs sur la plateforme signifierait des trajets plus rapides et plus fiables pour ses utilisateurs.

Il avait déclaré que Singapour avait « fait face à une pénurie de chauffeurs à l’échelle du secteur » depuis la pandémie, ce qui avait entraîné une hausse des prix sur sa plateforme. L’augmentation du nombre de chauffeurs « bénéficierait aux passagers avec une répartition plus fiable, en particulier pendant les heures de pointe », et les installations de maintenance de Trans-cab pourraient permettre d’améliorer les opérations et de réduire les coûts.

Initialement prévue pour être conclue d’ici le quatrième trimestre 2023, l’accord s’est heurté à des difficultés réglementaires en octobre 2023 lorsque CCCS a fait part de ses inquiétudes quant à ses effets anticoncurrentiels potentiels à la suite d’un examen préliminaire.

Malgré les engagements de Grab à répondre à ces préoccupations, le deuxième examen plus détaillé de l’organisme de surveillance a soutenu que l’acquisition pourrait étouffer la concurrence.

Les analystes du secteur ont suggéré que même si l’accord avait été conclu, Grab aurait pu chercher à réévaluer son offre initiale, estimée à plus de 100 millions de dollars, en raison de changements potentiels dans la valeur de la flotte de Trans-Cab et dans les prix des certificats de véhicules.

Ce n’est pas la première tentative de consolidation échouée sur le marché des services de covoiturage à Singapour

Copy link to section

L’offre infructueuse de Grab pour acquérir Trans-Cab n’est pas sans rappeler le projet de fusion de 2017 entre ComfortDelGro et Uber.

La tentative de ComfortDelGro d’acheter une participation de 51 % dans l’unité de location de voitures d’Uber, Lion City Holdings, pour 642 millions de dollars, a été stoppée par un examen du CCCS en raison de problèmes de concurrence.

Uber a finalement quitté l’Asie du Sud-Est en vendant ses activités à Grab, ce qui a valu aux deux sociétés des amendes substantielles pour pratiques anticoncurrentielles.

Selon Statista, le marché du covoiturage à Singapour atteindra un chiffre d’affaires de 0,93 milliard de dollars cette année et est dominé par Grab.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.