Interview : L’immobilier à Dubaï n’est plus seulement un investissement spéculatif, l’achat pour vivre est la nouvelle méthode, déclare Durrani de Knight Frank

L’horizon de Dubaï devient de plus en plus dense à mesure que les riches et les ultra-riches du monde entier s’y rassemblent pour s’emparer d’une part de son gâteau de l’immobilier luxueux mais abordable. Même si le taux de croissance des prix résidentiels commence à baisser avec la maturation du cycle immobilier actuel, les experts nient l’approche d’un ralentissement.

Il est intéressant de noter qu’une nouvelle tendance selon laquelle les acheteurs achètent pour conserver et vivre plutôt que pour “retourner” est en train d’émerger, faisant de Dubaï un marché mondial de résidences secondaires de luxe.

Invezz s’est entretenu avec Faisal Durrani, associé et responsable de la recherche pour la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) chez Knight Frank, pour décoder les différentes facettes du boom et le retard du rythme de la construction.

Invezz : Donnez-nous un aperçu du marché immobilier dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord…

Aux Émirats arabes unis, et à Dubaï en particulier, le marché reste exceptionnellement porteur.

Au cours du premier semestre de cette année, nous avons enregistré environ 74 000 transactions résidentielles à Dubaï. L’année dernière, pour toute l’année, nous avons eu 120 000 transactions résidentielles, juste pour mettre les choses dans leur contexte. Nous n’assistons donc certainement pas à un ralentissement de l’activité des transactions.

La valeur totale des transactions pour le premier semestre avoisine les 170 milliards de dirhams, contre environ 315 milliards de dirhams l’année dernière. Donc, si l’on regarde uniquement le premier semestre, si cela persiste, il semble que nous allons faire mieux que l’année dernière.

En termes d’évolution des prix, les prix poursuivent leur tendance à la hausse. Cependant, on pourrait dire que le rythme de hausse des prix résidentiels ralentit un peu. En effet, nous en sommes à la cinquième année de hausse des prix dans le cycle actuel du marché résidentiel. Au cours de nos deux cycles précédents, les prix ont augmenté pendant environ six ans dans le premier cycle et environ quatre ans dans le deuxième cycle.

Il est pratiquement impossible de prévoir combien de semaines, de mois ou d’années il restera avant que les prix ne commencent à plafonner. Mais nous avons assisté à une croissance assez extraordinaire au cours des quatre dernières années et demie.

Le marché résidentiel de Dubaï pourrait attirer 4,4 milliards de dollars de capitaux privés cette année

Toutefois, dans l’ensemble, malgré une croissance à deux chiffres, la valeur des logements n’est plus élevée que de 1,8 % par rapport à ce qu’elle était il y a 10 ans. Les prix des villas se sont beaucoup améliorés.

Leurs prix sont aujourd’hui environ 19 % plus élevés qu’ils ne l’étaient il y a 10 ans, là où nous avons constaté l’essentiel de la demande au niveau national et également, en particulier dans le cas de Dubaï.

Les particuliers internationaux fortunés ciblent les propriétés les plus luxueuses de la ville, qui sont généralement des maisons indépendantes en bord de mer.

Mais même si nous zoomons sur ce segment du marché tout en haut, nous constatons que la demande des investisseurs étrangers pour acheter dans les emplacements les plus prestigieux de Dubaï, nos zones résidentielles les plus prisées, n’a pas ralenti.

Nous avons mené une enquête auprès d’environ 300 personnes fortunées dans le monde. Et ce que nous avons découvert, c’est qu’environ 4,4 milliards de dollars de capitaux privés potentiels ciblent le marché résidentiel de Dubaï cette année. Et c’est 76 % de plus que ce que nous avons pu identifier l’année dernière.

En fin de compte, sur le marché résidentiel traditionnel de Dubaï, le prix moyen négocié est d’environ 400 à 450 dollars le pied carré, ce qui est extrêmement abordable à l’échelle mondiale.

Et même si nous regardons nos principaux quartiers résidentiels, je peux vous donner la définition de la façon dont nous définissons cela.

Vous parlez d’environ 1 000 $ le pied carré, ce qui fait de Dubaï l’un des marchés résidentiels de luxe ou de premier ordre les plus abordables au monde, car un million de dollars vous donne environ 980 pieds carrés d’espace dans nos quartiers privilégiés, soit trois ou quatre fois plus que ce que vous obtiendriez à Singapour, à Londres ou à New York.

C’est donc un autre facteur d’attraction majeur pour les résidents de Dubaï.

Invezz : Comment Dubaï a-t-elle atteint cet élan ?

Pour répondre à cette question, nous devons revenir au début de la pandémie. Il s’agissait d’un événement sans précédent et nous avons eu une réponse sans précédent de la part du gouvernement des Émirats arabes unis tout au long de la crise du COVID.

Les Émirats arabes unis figuraient parmi les pays les plus vaccinés au monde. Je pense qu’à plusieurs reprises, c’était le pays le plus vacciné au monde.

Les législations pandémiques et les facteurs mous conduisent à un boom immobilier à Dubaï

Il n’y a eu qu’un seul confinement qui a duré six semaines. Et après cela, les affaires se sont déroulées comme d’habitude. Dubaï, aux Émirats arabes unis, est un marché émergent et le sentiment joue un rôle très important en influençant l’activité économique ainsi que le comportement des acheteurs.

Et cinq ans plus tard, nous bénéficions toujours de cette réponse sans précédent à un événement sans précédent.

La pandémie a accéléré certaines législations qui auraient pu être planifiées, comme l’introduction d’un large éventail de nouvelles options de visas résidentiels conçues pour attirer et retenir les talents, facilitant ainsi grandement la mobilité, la vie et le travail des personnes à Dubaï et les Émirats arabes unis.

Mais il existe également des facteurs plus intangibles qui font de Dubaï et des Émirats arabes unis un endroit idéal où vivre, travailler et investir : le climat, la sûreté et la sécurité, l’État de droit, une éducation de haute qualité ou de classe mondiale, des infrastructures de classe mondiale, etc. La combinaison de ces facteurs a rendu ce succès aussi réussi que celui que nous connaissons aujourd’hui.

Invezz : À quoi ressemble le segment global des espaces de bureaux dans les régions dont vous avez parlé ?

C’est un défi non seulement pour Riyad, mais aussi pour Dubaï et Abu Dhabi, dans la mesure où ces villes sont à court d’espaces de bureaux de premier ordre. C’est un récit différent de celui que l’on entend pour les villes d’Europe, du Royaume-Uni ou d’Amérique du Nord.

Les taux d’occupation, par exemple, à Riyad, pour les bureaux de catégorie A, sont d’environ 97 à 98 %. Le nombre est également très similaire à Dubaï et à Abu Dhabi. Et pour certains des meilleurs bâtiments de ces villes, il existe des listes d’attente de plusieurs années. Et la raison en est que la pandémie, je suppose, a poussé les promoteurs à réévaluer leurs plans de développement de bureaux.

Pas assez d’espace de bureau aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite

Nous avons constaté une véritable restriction du nombre de nouvelles fournitures de bureau arrivant sur le marché.

À Dubaï, 1,2 million de pieds carrés de bureaux ont été achevés entre 2021 et 2023. Et au cours des cinq prochaines années, nous prévoyons seulement 3,3 millions de pieds carrés de nouveaux bureaux.

Le véritable point fort est que la majeure partie est déjà prélouée. Il s’agit d’un phénomène nouveau à Dubaï, car les entreprises savent que si elles ne s’engagent pas dès maintenant dans cet espace, lorsque viendra le temps de se développer, elles ne pourront pas se développer.

Et même si 3,3 millions peuvent sembler un chiffre important, la moitié de cette offre est répartie dans deux développements. Le DIFC Square, qui s’étend sur un million de pieds carrés, et TECOM, qui développe un demi-million de pieds carrés d’espace de catégorie A dans le Dubai Design District.

Nous n’avons donc aucun espace de bureau qui exerce une pression à la hausse sur les loyers dans ces trois villes.

Invezz : Diriez-vous alors que le boom immobilier est autant dû à la rareté qu’à la demande croissante ?

Eh bien, je pense que c’est une sorte de situation de poule et d’œuf, n’est-ce pas ? Mais pour le moment, je dirais que la demande dépasse l’offre. La demande continue de dépasser l’offre sur le marché résidentiel et sur le marché des bureaux.

Le taux de construction n’est pas suffisant pour répondre à la croissance démographique projetée

Dans le cas du marché résidentiel de Dubaï, nous avons 261 000 unités résidentielles prévues ou en construction qui devraient être livrées au cours des six prochaines années.

Maintenant, à un niveau assez rudimentaire, si vous divisez 261 000 par six, cela vous donne 43 500. Ainsi, environ 43 500 logements par an sont attendus au cours des six prochaines années.

Historiquement, nous avions 30 000 logements par an. En regardant les choses sous cet angle, cela peut suggérer que nous construisons trop.

Cependant, il y a toujours deux côtés à chaque équation.

En ce qui concerne la demande, sur la base des projections du gouvernement d’une croissance démographique de 7,8 millions d’habitants d’ici 2040, nos estimations nous indiquent que nous aurons besoin de 70 000 logements par an au cours des 16 prochaines années. Sur cette base, nous sommes donc en train de nous préparer à l’augmentation démographique attendue.

Cependant, au cours des 16 prochaines années, nous aurons sans aucun doute traversé un, voire deux cycles immobiliers supplémentaires. Mais si l’on considère l’offre et la demande isolément, cela nous montre aujourd’hui que nous ne construisons pas suffisamment de logements.

Dubaï devient le marché mondial des résidences secondaires de luxe

Invezz : Quel est votre grand thème ou ce que vous retenez du cycle immobilier actuel ?

Le seul que je soulignerais probablement est l’émergence de Dubaï en tant que marché mondial des résidences secondaires de luxe.

La raison pour laquelle je dis cela est que nous avons récemment commencé à suivre le nombre de 10 millions de dollars et les transactions à Dubaï.

L’année dernière, Dubaï a vendu 431 maisons pour plus de 10 millions de dollars. C’est plus que Londres et New York réunis, ce qui constitue, encore une fois, une réussite remarquable pour un marché immobilier aussi jeune.

Et au cours du premier semestre de cette année, 190 maisons ont été vendues pour plus de 10 millions de dollars, ce qui fait encore une fois de Dubaï le marché le plus important au monde pour 10 millions de dollars plus les ventes de maisons.

Et si l’on regarde le nombre d’annonces de maisons dont le prix dépasse les 10 millions de dollars, vous ne me croirez peut-être pas quand je dis cela, mais le nombre d’inscriptions est en réalité en baisse de 65,5 %. Nous avons constaté une baisse de 65,5 % du nombre de maisons disponibles à la vente d’une valeur supérieure à 10 millions de dollars au cours des 12 derniers mois, ce qui nous indique que les gens qui achètent ces maisons ne les achètent pas pour les retourner, mais pour les conserver, car ils y vivent désormais.

Ils les utilisent comme maisons de vacances, maisons de retraite, etc.

Et ce n’est pas seulement dans le haut de gamme du marché, peut-être un peu moins prononcé, mais dans toute la ville, il y a eu une baisse de 23 % du nombre de maisons disponibles à la vente au cours des 12 derniers mois.

Ainsi, cette mentalité d’acheter pour conserver ou d’acheter pour vivre constitue un changement important dans le comportement des acheteurs par rapport à ce que nous avons vu dans le passé, qui était entièrement motivé par des investissements spéculatifs.

Impact du conflit israélo-palestinien

Invezz : Le conflit israélo-palestinien a-t-il eu un quelconque impact ?

Ce que je dirai, c’est que pour nous, le conflit reste un risque pour le marché. Je le décrirais comme un risque à moyen terme.

Et sans parler trop en détail des événements malheureux qui se déroulent, nous savons grâce au FMI que pour chaque augmentation de 10 % des prix du pétrole, il y a un ralentissement mondial de la croissance économique de 0,15 % et une augmentation ultérieure de l’inflation mondiale de 0,4 %.

Désormais, chaque fois que l’inflation augmente, la priorité des banques centrales mondiales est d’augmenter les taux d’intérêt. Si les taux d’intérêt augmentent, il devient plus coûteux d’emprunter pour acheter et d’emprunter pour construire.

Cela pourrait donc inévitablement nuire à la demande immobilière. À l’heure actuelle, nous n’en voyons pas d’impact direct. Cependant, le contexte de taux d’intérêt élevés signifie généralement qu’il est aujourd’hui beaucoup plus coûteux de contracter un prêt hypothécaire qu’il y a trois ans.

Et cela a eu un impact sur la demande en Arabie Saoudite, peut-être moins à Dubaï, étant donné que la majeure partie du marché est tirée par les achats au comptant en raison de l’afflux massif de capitaux étrangers.

Et bien sûr, si vous souhaitez acheter quelque chose sur plan, la seule façon de le faire est de verser un dépôt en espèces. Aucune banque ne vous prêtera de fonds pour quelque chose qui n’a pas été achevé ou qui n’a pas atteint un certain jalon de construction.

L’immobilier à Dubaï est-il biaisé en faveur des riches ?

Invezz : Diriez-vous que le marché immobilier est biaisé en faveur des ultra-riches et des riches ? Ce sont des pays qui accueillent également beaucoup d’immigrés qui viennent travailler ici.

D’après l’analyse que nous avons effectuée sur les multiplicateurs de revenus, il s’agit du nombre d’années de salaire que vous devez épargner pour pouvoir acheter une maison.

Nous avons effectué cette analyse de chaque quartier de Dubaï et si vous regardez l’ensemble de la ville aujourd’hui, cette moyenne se situe entre 3 et 10 fois votre revenu annuel moyen.

Ce qui est considéré comme abordable dans le monde est généralement un multiplicateur de 6. Tout ce qui dépasse 6x est considéré comme inabordable.

D’une manière générale, Dubaï semble plutôt abordable pour les personnes qui y vivent et y travaillent. Et il ne s’agit pas de votre cohorte fortunée, mais de vos professionnels habituels.

Certaines zones sont chères, notamment Palm Jumeirah, Emirates Hills, Jumeirah Bay Island et Jumeirah Islands. Dans un endroit comme Palm Jumeirah, il vous faut 65 ans de tous vos revenus pour acheter une villa.

Emirates Hills a 81 ans. Et ça tombe bien, car chaque ville possède des quartiers très haut de gamme. Mais d’une manière générale, la ville semble plutôt abordable.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.