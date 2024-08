Prévisions du cours de l’action NatWest après les résultats de la Lloyds Bank

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le cours de l’action NatWest (LON : NWG) s’est bien comporté cette année, ce qui en fait l’un des plus performants de l’indice FTSE 100. Il a augmenté de plus de 50 %, dépassant les banques Lloyds Bank, HSBC et Barclays.

Bénéfice de la Lloyds Bank

NatWest, la société mère de la Royal Bank of Scotland, de Coutts et de l’Ulster Bank, sera à l’honneur vendredi lors de la publication de ses résultats financiers trimestriels.

Ces chiffres arriveront un jour après que la Lloyds Bank a publié des résultats mitigés et une semaine avant que la Banque d’Angleterre (BoE) ne rende sa décision sur les taux d’intérêt.

Dans son communiqué, Lloyds a déclaré que son bénéfice statutaire après impôts s’élevait à 2,4 milliards de livres sterling, son bénéfice net ayant chuté de 9 %. Son rendement sur capitaux propres tangibles (RoTE) est tombé à 13,5 %. RoTE est un chiffre important qui examine les bénéfices qu’une entreprise réalise pour les investisseurs en utilisant uniquement ses actifs corporels.

Les données financières de la société ont également montré que les prêts et avances aux consommateurs ont atteint 452 milliards de livres sterling, tandis que les dépôts des clients se sont élevés à 474 milliards de livres sterling. Ce sont des chiffres importants car la Lloyds Bank est la plus grande banque de détail du Royaume-Uni.

D’autres indicateurs notables sont que son ratio CET1 a augmenté à 14,1 %, supérieur à son objectif de 13 %. En conséquence, la société a décidé d’augmenter son dividende de 15 %. Cette tendance va probablement se poursuivre alors que Lloyds s’efforce de réduire son ratio CET1 à 13,5 % d’ici la fin de l’année et à 13 % d’ici 2025.

Comme d’autres banques européennes, Lloyds a, au fil des années, alloué des liquidités dans ses réserves à la suite de la crise financière mondiale (GFC). Aujourd’hui, la plupart d’entre eux réduisent ces réserves pour s’aligner sur leurs pairs internationaux.

Résultats de NatWest à venir

Le cours de l’action NatWest sera désormais à l’honneur alors que la société publiera ses résultats financiers vendredi.

Le consensus parmi les analystes est que son revenu total au deuxième trimestre est passé de 3,4 milliards de livres sterling à 3,40 milliards de livres sterling au deuxième trimestre. Le revenu net d’intérêts (NII), étroitement surveillé, devrait s’élever à 2,61 milliards de livres sterling, contre 2,615 milliards de livres sterling au premier trimestre, ce qui signifie que l’impact des hausses de taux de la Banque d’Angleterre s’est estompé.

Les analystes s’attendent également à ce que le bénéfice de l’entreprise pour la période s’élève à 904 millions de livres sterling. Les prêts nets à la clientèle devraient s’élever à 360 milliards de livres sterling, soit plus que les 378 milliards de livres sterling du trimestre précédent.

Dans l’ensemble, les analystes estiment que cette année sera plus faible qu’en 2023, lorsque la banque avait bénéficié de taux élevés. À cet égard, on estime que les revenus de l’entreprise passeront de 14,7 milliards de livres sterling en 2023 à 13,8 milliards de livres sterling.

Contrairement à Lloyds, NatWest n’a pas beaucoup de marge pour réduire ses réserves de capital puisque son ratio CET1 devrait s’établir à 13,1 %.

Décision de la Banque d’Angleterre

Le prochain catalyseur important pour le cours de l’action NatWest interviendra jeudi la semaine prochaine, lorsque la Banque d’Angleterre publiera sa décision sur les taux d’intérêt.

Cette décision interviendra à un moment où l’économie britannique se porte bien. Un rapport de S&P Global publié mercredi a montré que les indices PMI du secteur manufacturier et des services ont augmenté en juillet. L’inflation est tombée au niveau de l’objectif de la BoE tandis que la livre sterling est devenue l’une des monnaies les plus performantes du monde développé.

Les analystes ne savent donc pas à quoi s’attendre lors de cette réunion. Certains pensent que la banque décidera de réduire les taux d’intérêt de 0,25 %, tandis que d’autres s’attendent à ce qu’elle laisse les taux inchangés. Ces dernières ont été motivées par une récente déclaration de Huw Pill, l’économiste en chef de la banque. Pill estime qu’il est trop tôt pour que la BoE se réjouisse de l’inflation.

En théorie, le cours de l’action NatWest devrait baisser si la BoE commence à réduire les taux d’intérêt, car cela entraînera une baisse des revenus d’intérêts. Cependant, je pense que NatWest et les autres banques s’en sortiront bien lorsque la BoE et la Fed commenceront à réduire les taux d’intérêt.

Cela explique pourquoi la plupart des analystes sont optimistes quant au cours de l’action NWG. Les analystes de Deutsche Bank et Peel Hunt sont parmi les plus optimistes.

Analyse du cours de l’action NatWest

Le cours de l’action NatWest est tombé à un plus bas de 326p jeudi après les bénéfices mitigés de Lloyds. Il s’agissait d’un niveau important puisqu’il se trouvait sur la partie inférieure du canal ascendant indiqué en bleu.

Il a ensuite rebondi et a dépassé le point de résistance clé à 330p, son point le plus haut du 16 mai. Le titre reste au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours.

Il a également sauté au-dessus de la première résistance des points pivots de Woodie. Par conséquent, le titre continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs visent le sommet annuel de 342p. Une cassure au-dessus de la partie supérieure du canal indiquera davantage de gains. Ce point de vue est conforme à mes dernières prévisions NWG.

D’un autre côté, un mouvement en dessous du côté inférieur de la chaîne indiquera davantage de baisses, le prochain point à surveiller étant à 313p.

