Quel impact une seconde présidence Trump pourrait avoir sur les véhicules électriques et les politiques en matière d’énergie propre

La possibilité que Donald Trump obtienne un second mandat à la présidence des États-Unis soulève d’importantes questions sur l’avenir des véhicules électriques (VE) et de l’énergie propre aux États-Unis.

Alors que l’administration Trump était connue pour sa position controversée sur les politiques environnementales et l’énergie propre, son retour potentiel au pouvoir pourrait avoir des implications majeures pour l’industrie des véhicules électriques et des initiatives climatiques plus larges.

Voici comment une présidence Trump pourrait avoir un impact sur le secteur des véhicules électriques et les politiques associées.

Recul potentiel du soutien aux véhicules électriques prévu par la loi sur la réduction de l’inflation

L’une des préoccupations les plus immédiates de l’industrie des véhicules électriques est la position de Trump sur la loi sur la réduction de l’inflation de 2022 (IRA).

L’IRA, qui a alloué 369 milliards de dollars à des initiatives en matière d’énergie propre, a joué un rôle central dans la stimulation des investissements dans les projets de véhicules électriques.

Depuis sa promulgation, l’IRA a catalysé environ 77,6 milliards de dollars d’investissements liés aux véhicules électriques, selon Manufacturing Dive.

Trump s’est publiquement engagé à geler les subventions et subventions liées à l’IRA.

Sa proposition d’imposer un « moratoire sur toutes les nouvelles dépenses, subventions et cadeaux » comprend le crédit d’impôt de 7 500 $ pour les véhicules électriques, qui a joué un rôle crucial en encourageant l’adoption des voitures électriques par les consommateurs.

Comme l’a rapporté le Département du Trésor, les acheteurs de véhicules électriques ont collectivement économisé 600 millions de dollars depuis le début de l’année grâce à ces crédits, avec une économie moyenne d’environ 6 900 dollars par véhicule.

L’élimination de ces incitations pourrait ralentir considérablement le taux d’adoption des véhicules électriques, entravant potentiellement les progrès vers les objectifs climatiques et affectant les grands constructeurs automobiles comme General Motors, Ford et Tesla.

Changements dans le paysage réglementaire des véhicules électriques et des émissions

Le scepticisme de Trump à l’égard des réglementations environnementales s’étend aux nouvelles règles de l’Environmental Protection Agency (EPA) sur les émissions d’échappement.

Les normes de l’EPA sont conçues pour réduire les émissions de carbone en favorisant des ventes plus élevées de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans le cadre de la réglementation proposée, qui vise à ce que 56 % des ventes de véhicules neufs soient électriques d’ici 2032, l’industrie automobile devrait opérer des changements substantiels vers une technologie plus verte.

L’opposition de Trump à ces réglementations inclut une promesse de démanteler les règles de l’EPA, qu’il décrit comme un « mandat EV » qui cible injustement les véhicules à essence.

Même si les syndicats et les constructeurs automobiles ont généralement soutenu ces normes, la promesse de Trump de les abroger pourrait saper les efforts visant à stimuler les ventes de véhicules électriques et à réduire les émissions.

Son discours suggère un retour à un environnement réglementaire plus clément pour les véhicules traditionnels, ce qui pourrait conduire à une augmentation des émissions et à un ralentissement des progrès dans la lutte contre le changement climatique.

Constructeurs automobiles chinois et production américaine

Contrairement à sa politique environnementale, la position de Trump à l’égard du commerce international et des constructeurs automobiles chinois présente une autre facette de son impact potentiel sur l’industrie des véhicules électriques.

Au cours de sa campagne, Trump a préconisé la construction d’usines américaines pour les constructeurs automobiles chinois ou l’imposition de droits de douane pouvant atteindre 200 % sur les véhicules exportés de Chine.

Sa rhétorique suggère une volonté de déplacer la production du Mexique vers les États-Unis, ce qui pourrait affecter les projets en cours et prévus d’entreprises comme Tesla et BYD.

Le projet d’usine de Tesla au Mexique, annoncé plus tôt cette année avec un investissement prévu de 15 milliards de dollars, pourrait subir des retards ou des modifications en fonction des résultats de la politique commerciale de Trump.

Alors que l’administration Biden se prépare à augmenter les droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, l’approche commerciale de Trump pourrait créer des incertitudes supplémentaires pour la chaîne d’approvisionnement mondiale et les plans d’investissement dans le secteur des véhicules électriques.

