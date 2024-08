Trump s’adressera à la plus grande conférence Bitcoin au monde : informations clés et à quoi s’attendre

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Donald Trump, qui s’est récemment surnommé le « candidat crypto », s’apprête à prendre la parole à la conférence Bitcoin à Nashville, Tennessee, marquant un moment important à l’intersection de la crypto-monnaie et de la politique.

L’événement, reconnu comme la plus grande célébration annuelle du Bitcoin au monde, comprendra le discours de 30 minutes de Trump lors de la séance de clôture de la conférence à 14 heures CT demain.

Ce sera la première fois qu’un candidat à la présidentielle assistera à la conférence Bitcoin, suscitant des discussions sur le soutien potentiel de Trump de la part de la communauté crypto lors des prochaines élections.

La position de Trump sur la crypto-monnaie a radicalement changé au fil des ans, le positionnant désormais comme un partisan de la monnaie numérique.

Crypto : le nouvel allié politique de Trump ?

L’ inclusion de la cryptomonnaie dans le cycle électoral actuel est remarquable. L’évolution de la perspective de Trump sur la monnaie numérique signifie un revirement majeur.

Auparavant, il avait critiqué Bitcoin comme « une arnaque contre le dollar américain » et considérait les monnaies numériques des banques centrales comme « très dangereuses », qualifiant même la crypto de « un désastre imminent ».

Malgré cette désapprobation passée, Trump prétend désormais être « bon » avec la cryptographie. Sa campagne accepte les dons en Bitcoin, Ether, Dogecoin, Solana et autres crypto-monnaies.

Son colistier à la vice-présidence, le sénateur JD Vance de l’Ohio, est également un partisan connu de la cryptographie, avec des avoirs en Bitcoin évalués entre 100 001 et 250 000 dollars via Coinbase.

La communauté crypto est impatiente d’entendre les projets de Trump en matière de soutien politique en matière de crypto-monnaie et de blockchain.

Bien qu’il n’ait pas encore détaillé de politiques spécifiques, Trump a rencontré des mineurs de crypto le mois dernier et a plaidé pour que tous les Bitcoins restants soient extraits aux États-Unis.

Qui d’autre participe à la conférence Bitcoin à Nashville ?

La conférence Bitcoin à Nashville est devenue une étape politique importante. Outre Trump, le candidat indépendant à la présidentielle, Robert F. Kennedy Jr., s’exprimera également sur la crypto-monnaie.

Kennedy, un passionné connu de cryptographie, a déjà exprimé le désir de placer l’intégralité du budget américain sur la blockchain pour un accès public.

Vivek Ramaswamy, ancien candidat républicain à la présidentielle et partisan de la cryptographie, prendra également la parole à la conférence.

Malgré son retrait de la course, Ramaswamy a obtenu un soutien substantiel de la communauté crypto avec ses appels à mettre fin à ce qu’il a appelé « la guerre de Biden contre la crypto » et à garantir que le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies soient produits aux États-Unis.

D’autres personnalités éminentes du monde de la cryptographie, telles que Cathie Wood d’ARK Investment,

Michael Saylor de MicroStrategy et le lanceur d’alerte Edward Snowden devraient également assister à l’événement.

La stratégie crypto de Trump : est-ce une démarche politique ou un véritable soutien ?

La décision de Trump de prendre la parole à la conférence Bitcoin est considérée par beaucoup comme une décision stratégique visant à obtenir le soutien de la communauté croissante des crypto-monnaies.

Moe Vela, expert en cryptographie et ancien conseiller principal de Joe Biden, a suggéré que Trump dira probablement ce que son public veut entendre.

Cette approche pourrait l’aider à conquérir des électeurs passionnés par les monnaies numériques.

L’évolution de la position de Trump sur la crypto-monnaie et son engagement auprès des défenseurs de la crypto-monnaie soulignent l’importance politique croissante des monnaies numériques.

Avec de plus en plus de personnalités politiques discutant et soutenant la cryptographie, le sujet devrait jouer un rôle crucial dans les prochaines élections.

La présence d’éminentes personnalités politiques et cryptographiques à la conférence Bitcoin souligne l’impact potentiel de leurs politiques sur l’avenir des monnaies numériques.

Alors que Trump, Kennedy et Ramaswamy exposent leurs visions en matière de réglementation et de soutien à la cryptographie, leurs discours seront surveillés de près par la communauté cryptographique et les analystes politiques.

La conférence Bitcoin à Nashville est sur le point de devenir un événement crucial, non seulement pour le monde de la cryptographie, mais aussi pour le paysage politique.

La convergence de la politique et des crypto-monnaies lors de cet événement témoigne d’une reconnaissance croissante de l’importance des monnaies numériques dans l’élaboration des politiques futures.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.