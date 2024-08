POPCAT et MEW brillent, mais le prochain joyau pourrait être le jeton $JACK de Solana

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les acteurs les plus performants du marché des cryptomonnaies au cours de ce cycle incluent le jeton sur le thème des chats Popcat (POPCAT) et le jeton cat in a dogs world (MEW).

Par rapport aux meilleurs altcoins et à d’autres segments de marché, ces jetons continuent de connaître des gains impressionnants. Mais le jeton Blackjack ($JACK), le félin du jeu de hasard, pourrait-il être la pièce de mème sur le thème du chat à acheter ?

POPCAT et MEW mènent la charge des jetons sur le thème des chats basés sur Solana

POPCAT et MEW sont les deux principales pièces de mème sur le thème des félins et basées sur Solana, actuellement derrière dogwifhat et Bonk.

En termes de performances de prix, Popcat ($POPCAT) a bondi plus de 20 fois depuis le mois de mars. Pendant ce temps, tandis que le jeton cat in a dogs world ($MEW) a vu son prix augmenter de plus de 700 % au cours de la même période.

Ces gains reflètent également les principaux mouvements d’autres pièces de mème basées sur Solana, avec dogwifhat (WIF) et Bonk ($BONK) dépassant la capitalisation boursière de 2 milliards $ pour se classer parmi les cryptomonnaies les plus performantes depuis le début de l’année.

Cependant, ces gains signifient également que ceux qui cherchent à acheter des jetons POPCAT, MEW ou WIF ont probablement raté l’opportunité qu’ils présentaient à leur lancement. Mais la cryptographie est un marché énorme et les opportunités abondent.

Actuellement, les investisseurs désireux de trouver le prochain POPCAT ou MEW regardent au-delà des pièces de mème qui se négocient déjà sur des bourses décentralisées et des bourses centralisées de niveau 1. Alors que les investisseurs envisagent les opportunités qu’offrent l’écosystème de Solana, une grande partie de l’attention se porte sur le potentiel du jeton Blackjack qui pourrait bien être le prochain joyau.

Blackjack ($JACK) : Quand la seule issue est de faire tapis

Blackjack ($JACK) est un nouveau projet de cryptographie qui est sur le point de changer l’espace des pièces thématiques avec ses neuf vies.

$JACK s’inspire de l’adoption croissante de la finance liée au jeu, ou GambleFi, et la mélange à la culture des mèmes. Le résultat est un potentiel inexploité où l’industrie de l’attention et la cryptographie offrent des opportunités aux nouveaux investisseurs qui recherchent des pièces de mème sur Solana.

La cryptographie est en train de devenir l’un des segments centraux du marché du jeu et l’analyse globale de l’industrie est qu’il s’agit encore d’un espace extrêmement sous-évalué. Les prévisions pour Bitcoin et les cryptomonnaies, le lancement des ETF Ethereum au comptant et l’arrivée prévue des ETF Solana viennent renforcer l’enthousiasme.

Blackjack introduit sur le marché une pièce de mème qui profitera de tous les avantages et en rapportera davantage lorsque les choses tourneront au négatif. En effet, avec $JACK, les joueurs sont « là pour jouer les neuf vies ».

Sur le marché des pièces de mème, le jeton Blackjack ne poursuivra pas les souris, mais les crypto-jackpots. $JACK est le jeton à acheter car, comme le disent les joueurs, « la seule issue est de faire tapis ».

Quand est-ce que $JACK sera-t-il lancé ?

Blackjack sera mis en ligne le 31 juillet 2024 via un lancement équitable. Il s’agit du mécanisme de distribution de jetons qui a permis de lancer de grandes pièces de mème avec un grand succès.

Sur l’offre de 100 millions de $JACK, 85 % seront disponibles pour la communauté et 15 % réservés au marketing et à la liquidité. Le lancement du salon a lieu sur la plus grande plateforme DEX de Solana, Raydium.

Devriez-vous investir dans le jeton $JACK de Solana ?

L’accent mis sur la fusion du jeu cryptographique et de la culture des mèmes convient bien à ce projet en termes d’utilité potentielle. À mesure que les jetons purement axés sur l’attention disparaissent, $JACK en bénéficiera.

Cette somme proviendra en grande partie du marché du jeu en ligne, qui devrait dépasser les 1 000 milliards $ d’ici 2025.

La cryptomonnaie représente également aujourd’hui un marché de 2 400 milliards $, mais les analystes estiment qu’il pourrait atteindre 7 500 milliards $ d’ici la fin de l’année prochaine. Avoir quelques jetons $JACK dans le cadre de l’exposition pourrait faire une énorme différence dans un portefeuille si la nouvelle pièce de mème de Solana reflète la cassure attendue de SOL.

Cependant, avant de franchir cette étape, la chose prudente à faire est de comprendre ce qu’est le Blackjack en faisant preuve de diligence raisonnable. Pour en savoir plus sur le jeton Blackjack ($JACK), rejoignez la communauté ou visitez leur site Internet.