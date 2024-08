La barbe de JD Vance : symbole d’un changement générationnel dans la politique américaine ?

La réémergence de la pilosité faciale dans la culture dominante a largement contourné l’arène politique.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Des stars du sport aux acteurs hollywoodiens, la barbe fait un retour remarqué, mais en politique, elle reste rare.

Cette tendance est sur le point de changer avec le candidat républicain à la vice-présidence, JD Vance.

Sa barbe abondante, un élément nouveau sur une liste présidentielle, a suscité une attention considérable et suscité des discussions sur ses implications.

Cette évolution marque un changement potentiel dans le paysage politique, reflétant des changements sociétaux plus larges.

Une perspective historique sur la pilosité faciale en politique

Copy link to section

La pilosité faciale était autrefois un élément essentiel de la politique américaine.

La présidence d’Abraham Lincoln en 1861 a marqué le début d’une époque où neuf des onze présidents suivants portaient la barbe ou la moustache.

Charles Evans Hughes, candidat républicain à la présidentielle de 1916, était surnommé « l’iceberg barbu » en raison de sa moustache blanche et de sa barbiche.

Cependant, la prévalence de la pilosité faciale en politique a diminué au début du 20e siècle.

L’invention du rasoir de sécurité par King Camp Gillette en 1901 a rendu le rasage plus accessible et une apparence bien rasée est devenue synonyme de professionnalisme moderne.

Le retour de la pilosité faciale : le risque calculé de JD Vance

Copy link to section

Emily Schultheis de Politico écrit que la barbe de JD Vance n’est pas seulement un choix de style personnel mais aussi une décision politique stratégique.

En tant que premier candidat à la vice-présidence depuis près d’un siècle à arborer une pilosité faciale, Vance avance sur un nouveau terrain.

Cette décision comporte à la fois des risques et des récompenses.

Pendant la majeure partie du 20e siècle, la pilosité faciale était considérée comme non professionnelle et peu hygiénique.

Cependant, des recherches récentes indiquent que les électeurs perçoivent les candidats barbus comme plus masculins et compétents, même s’ils peuvent également être perçus comme plus agressifs et moins favorables aux questions féministes.

En se laissant pousser la barbe, Vance vise à projeter une image d’indépendance robuste et à s’aligner sur l’archétype de « tout le monde ».

Cette transformation est particulièrement significative compte tenu de son précédent look rasé de près en tant qu’auteur de “Hillbilly Elegy” et investisseur en capital-risque en Californie.

Aujourd’hui, en tant qu’homme politique barbu, Vance incarne une nouvelle personnalité politique qui trouve un écho auprès des conservateurs de style MAGA qui valorisent le non-conformisme et l’indépendance par rapport aux normes de l’élite.

Le changement générationnel dans l’esthétique politique

Copy link to section

La barbe de Vance est emblématique d’un changement générationnel plus large en politique.

À mesure que de plus en plus de millennials accèdent à des fonctions publiques, les normes et l’esthétique traditionnelles sont remises en question.

La pilosité faciale, autrefois symbole d’un professionnalisme dépassé, est de plus en plus acceptée.

Cette tendance reflète l’évolution des attitudes d’une jeune génération qui valorise l’authenticité et l’individualité plutôt que les apparences conventionnelles.

Les implications de la barbe de Vance vont au-delà de la simple esthétique.

Une étude réalisée en 2015 par l’Université d’État d’Oklahoma a révélé que les électeurs perçoivent les candidats barbus comme plus masculins et compétents, mais aussi moins favorables aux questions féministes.

Cette double perception peut influencer le comportement des électeurs, notamment chez les femmes.

L’étude a révélé que 52 % des hommes et 49 % des femmes voteraient pour un candidat ayant des poils sur le visage, ce qui suggère que la barbe de Vance pourrait être un facteur décisif dans une élection serrée.

Si Vance réussit à briser la « barrière de la barbe » et à ramener la pilosité faciale à la Maison Blanche, cela pourrait annoncer une nouvelle ère d’esthétique politique.

À mesure que la génération Y gagne en influence, d’autres tendances non conventionnelles pourraient également se normaliser.

La barbe de Vance n’est donc pas seulement une déclaration personnelle ou politique ; c’est un symbole de l’évolution de la politique américaine.

La barbe de JD Vance est plus qu’une déclaration de mode ; il s’agit d’un risque calculé qui remet en question les normes politiques de longue date.

Alors que la pilosité faciale est de plus en plus acceptée dans la culture dominante, sa réémergence en politique signale un changement de génération. La barbe de Vance, symbolisant une indépendance robuste et une rupture avec les normes de l’élite, pourrait influencer la perception des électeurs et potentiellement remodeler le paysage politique.

Cette évolution souligne la nature évolutive de l’esthétique politique à mesure que les jeunes générations assument des rôles plus importants dans l’élaboration de l’avenir.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.