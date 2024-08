Kamala Harris vise à réinitialiser les relations avec le monde de la cryptographique à l’approche du lancement du Blackjack ($JACK) le 31 juillet

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

La vice-présidente américaine Kamala Harris chercherait à rétablir ses relations avec les principales sociétés américaines de cryptomonnaies dans le cadre de sa stratégie de campagne pour les prochaines élections.

Cette décision signale un changement potentiel dans la position du Parti démocrate à l’égard de l’industrie de la cryptographie, qui a fait l’objet d’un examen réglementaire approfondi sous l’administration de Biden.

Harris vise à rétablir les liens avec les plus grandes sociétés de cryptographie

Selon un rapport du Financial Times, l’équipe de Harris a contacté les principales sociétés de cryptomonnaies, notamment Coinbase, Circle et Ripple Labs, pour demander des rencontres.

Cet effort est considéré comme un pivot stratégique pour changer le point de vue des acteurs du marché de la cryptographie sur le Parti démocrate, qui a été critiqué pour son approche réglementaire agressive à l’égard du secteur.

La campagne de Harris vise à la différencier de l’administration Biden en s’engageant avec les sociétés de cryptomonnaies pour « construire une relation constructive ».

Ce repositionnement pourrait s’avérer crucial à l’heure où elle se prépare aux élections, notamment avec l’intérêt croissant des bailleurs de fonds du secteur technologique.

En se présentant comme une candidate plus favorable aux cryptomonnaies, Harris espère obtenir le soutien du nombre croissant de passionnés de cryptomonnaies au sein de la base démocrate.

La tentative de Kamala Harris de réinitialiser ses relations avec l’industrie de la cryptographie reflète un tournant stratégique alors qu’elle se prépare pour les prochaines élections. Les implications plus larges de ce changement de position pourraient avoir des effets significatifs sur le marché des cryptomonnaies, avec des avantages potentiels pour les investisseurs dans les pièces émergentes comme Blackjack.