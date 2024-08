Interview : Iakov Levin de rivo.xyz explique comment DeFi et blockchain pourraient évoluer à l’avenir

Iakov Levin, co-fondateur de rivo.xyz, est à l’avant-garde de la transformation du paysage financier grâce à la finance décentralisée (DeFi) et à la technologie blockchain.

Avec plus de cinq ans d’expérience dans les domaines de la blockchain, de la cryptographie, de la fintech et de la DeFi, Levin offre une perspective unique sur l’avenir de ces domaines émergents.

Dans une interview exclusive avec Invezz, Levin a partagé ses idées sur l’évolution de DeFi, la technologie blockchain et les défis auxquels est confrontée l’industrie de la cryptographie.

L’évolution de la volatilité du marché DeFi et Crypto

Copy link to section

Invezz : Quel est votre point de vue sur l’état actuel de DeFi et comment voyez-vous son évolution au cours des cinq prochaines années ?

Levin : La première phase de DeFi, qui a gagné du terrain en 2021, s’est concentrée sur la construction d’une infrastructure pour divers jetons, y compris les échanges décentralisés (Dexes) et les protocoles de prêt. Actuellement, DeFi est en transition pour intégrer les services financiers traditionnels dans l’écosystème décentralisé. Cela inclut des innovations telles que les échanges perpétuels, les swaps de taux d’intérêt et l’exposition aux actifs du monde réel (RWA). Le défi réside désormais dans la simplification du processus d’intégration des nouveaux utilisateurs, qui nécessite souvent des recherches approfondies.

À l’avenir, les cinq prochaines années verront probablement une infrastructure DeFi étendue couvrant davantage d’actifs, y compris potentiellement les marchés boursiers. On peut également s’attendre au développement d’interfaces conviviales qui simplifient les interactions DeFi et à la mise en œuvre de politiques réglementaires adaptées à DeFi.

Invezz : Comment répondez-vous aux inquiétudes concernant le potentiel à long terme de la cryptographie, compte tenu de sa volatilité et de son incertitude réglementaire ?

Levin : La volatilité est un aspect inhérent aux nouvelles technologies. Cela fait naturellement partie de la transition vers une économie mondiale décentralisée. En période de volatilité, il existe d’importantes opportunités de créer de la richesse. La clarté de la réglementation évoluera à mesure que les gouvernements s’attaqueront à différents niveaux de l’écosystème, de l’accessibilité des investissements à l’élaboration des politiques. Les premières étapes, comme les ETF et les investissements institutionnels dans les crypto-monnaies, sont déjà en cours.

Adoption de la blockchain et de la cryptographie

Copy link to section

Invezz : Selon vous, quelle est la clé de l’adoption généralisée des cryptomonnaies, et comment y parvenir ?

Levin : Il n’y a pas de solution unique. L’adoption progressera progressivement à mesure que chaque contrainte sera résolue. Actuellement, l’expérience utilisateur dans la navigation dans le monde décentralisé constitue un obstacle majeur. Simplifier cette expérience à la fois pour les utilisateurs de crypto et pour les participants DeFi est crucial pour une adoption plus large.

Invezz : Comment envisagez-vous l’évolution de la technologie blockchain au cours de la prochaine décennie et quels nouveaux cas d’utilisation pourraient émerger ?

Levin : J’espère voir une redistribution mondiale des richesses facilitée par DeFi, permettant à toute personne possédant un smartphone d’accéder à des services financiers de premier plan sans dépendre des banques ou des gouvernements traditionnels. Cela pourrait avoir un impact transformateur sur les pays en développement en offrant de larges opportunités d’accumulation de richesses. Prédire des cas d’utilisation spécifiques est difficile en raison du rythme rapide du changement, mais nous devons éviter de surestimer les tendances spécifiques et nous concentrer sur les véritables innovations.

Conseils aux nouveaux investisseurs en crypto

Copy link to section

Invezz : Quels conseils donneriez-vous aux investisseurs qui entrent pour la première fois sur le marché des cryptomonnaies ?

Levin : Commencez par construire votre portefeuille avec Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et des pièces stables. Allouez une petite partie (environ 5 %) de votre portefeuille à l’exploration d’investissements plus risqués. Cette approche vous permet d’acquérir de l’expérience et d’apprendre de vos erreurs. Restez ouvert d’esprit et rationnel et informez-vous continuellement. Apprendre des commentaires du monde réel renforcera vos connaissances et votre confiance dans l’espace crypto.

Les idées de Levin mettent en évidence la nature dynamique de la technologie DeFi et blockchain, soulignant l’importance de l’adaptabilité et d’une prise de décision éclairée pour les investisseurs et les acteurs du secteur.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.