Les prix du cuivre chutent de 0,7% en raison de la faiblesse de la demande chinoise et de la hausse des stocks

Les prix du cuivre ont connu une baisse sur le London Metal Exchange (LME), chutant de 0,7% à 9 045 dollars la tonne à 11h06 GMT. Cette baisse représente une baisse de 18 % par rapport au sommet atteint fin mai, soulignant la volatilité persistante du marché des métaux.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

La baisse actuelle des prix du cuivre reflète une tendance plus large influencée par l’augmentation des stocks et la faible demande des principaux consommateurs.

Les stocks de cuivre au LME ont bondi, ayant plus que doublé pour atteindre 239 100 tonnes depuis début juin.

Cette forte augmentation des stocks met en évidence un excédent d’offre important. Cette tendance se reflète à la Bourse à terme de Shanghai, où les stocks ont été multipliés par dix cette année, bien qu’ils soient récemment retombés à leur plus bas niveau depuis deux mois, à 301 203 tonnes.

L’excédent des réserves de cuivre exerce une pression à la baisse sur les prix, contribuant ainsi à l’instabilité actuelle du marché.

Malgré la récente baisse des prix, le cuivre reste essentiel à la transition énergétique mondiale en raison de sa conductivité élevée et de son utilisation intensive dans les câbles électriques.

La State Grid Corporation of China, un important consommateur de cuivre, a engagé cette année une dépense record de 600 milliards de yuans. Cet investissement souligne le rôle essentiel du cuivre dans la transition vers les énergies renouvelables et le développement des infrastructures, ce qui pourrait soutenir les prix du cuivre à long terme.

Politiques des banques centrales et prix du cuivre

Copy link to section

Le sentiment du marché à l’égard du cuivre et d’autres métaux est fortement influencé par les politiques des banques centrales.

Cette semaine, le marché des métaux suit attentivement les discussions sur les taux d’intérêt de trois banques centrales.

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux inchangés mercredi, les attentes du marché s’orientant vers une baisse potentielle de 25 points de base en septembre.

Ce changement est dû à la faiblesse des données sur l’emploi aux États-Unis, au ralentissement de l’inflation et aux commentaires accommodants des responsables de la Fed.

La baisse des coûts d’emprunt pourrait stimuler les activités manufacturières et potentiellement stimuler la demande de métaux au fil du temps.

Les actions syndicales au Chili ont un impact sur les prix

Copy link to section

Les prix du cuivre ont connu une brève reprise après l’annonce selon laquelle le syndicat de la mine Escondida au Chili, la plus grande mine de cuivre du monde, a exhorté ses membres à rejeter une offre contractuelle finale de l’entreprise, évoquant la possibilité d’une grève.

Les conflits de travail dans les principales exploitations minières peuvent perturber considérablement les chaînes d’approvisionnement et provoquer des fluctuations des prix sur le marché mondial.

Le LME a fait état de performances mitigées pour les autres métaux de base.

Les prix du plomb ont augmenté de 0,6% à 2 080 dollars la tonne, tandis que le zinc a connu une légère baisse de 0,1%, s’établissant à 2 666,5 dollars la tonne.

Les prix de l’étain ont augmenté de 0,4% à 29 695 dollars la tonne, et ceux du nickel de 0,4% à 15 860 dollars la tonne. L’aluminium a connu une baisse, chutant de 1% à 2 265 dollars la tonne.

La trajectoire future des prix du cuivre et du marché des métaux dans son ensemble dépendra des niveaux de stocks, de la demande de secteurs clés tels que l’énergie et l’industrie manufacturière, et de facteurs macroéconomiques, notamment les politiques des banques centrales et la conjoncture économique mondiale.

Alors que les excédents de stocks actuels et la demande incertaine exercent une pression à la baisse sur les prix, la transition énergétique en cours et les perturbations potentielles de l’approvisionnement dues aux conflits de travail pourraient soutenir les prix du cuivre à moyen et long terme.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.