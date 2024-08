Maduro élu président vénézuélien pour un troisième mandat alors même que l’opposition et les gouvernements internationaux contestent le résultat

Le leader autoritaire du Venezuela, Nicolas Maduro, a été annoncé président élu du pays pour un troisième mandat consécutif lors d’élections très tendues, alors même que l’opposition contestait les résultats des élections, alléguant un acte criminel.

Elvis Amoroso, président du Conseil national électoral, a annoncé que Maduro avait obtenu 51% des voix, contre le candidat de l’opposition – Edmundo Gonzalez, ancien diplomate de 74 ans – qui aurait obtenu 44% des voix.

Cependant, le Conseil n’a pas encore publié les décomptes détaillés de chacun des 30 000 bureaux de vote à travers le pays, promettant de le faire dans les « prochaines heures ».

Les résultats annoncés par le Conseil national électoral contredisent plusieurs sondages à la sortie des urnes qui indiquaient une victoire de González.

L’opposition, représentée par González et la principale dirigeante de l’opposition, Maria Corina Machado, qui n’a pas été autorisée à se présenter aux élections, affirme avoir obtenu des résultats dans environ 40 % des urnes, ce qui montre une écrasante marge de victoire pour González.

Machado a déclaré lundi matin que Gonzalez avait remporté 70% des voix lors du scrutin.

Des entreprises indépendantes et autonomes ont fourni des résultats probants tout au long de la journée. Des décomptes rapides ont montré une participation historique, augmentant d’heure en heure. Nous disposons des résultats des votes de plus de 40 % des urnes, tous correspondant aux données du Conseil national électoral. Cette information confirme qu’Edmundo Gonzalez a obtenu 70 % des voix, tandis que Nicolas Maduro en a obtenu 30 %.

González a déclaré : « Les Vénézuéliens et le monde entier savent ce qui s’est passé. »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exprimé de « sérieuses inquiétudes » quant aux résultats des élections, affirmant qu’ils ne reflétaient pas la volonté ou les votes du peuple vénézuélien.

S’exprimant à Tokyo, Blinken a déclaré :

Il est essentiel que chaque vote soit compté de manière équitable et transparente, que les autorités électorales partagent immédiatement et sans délai les informations avec l’opposition et les observateurs indépendants et que les autorités électorales publient le décompte des votes. La communauté internationale suit la situation de très près et réagira en conséquence.