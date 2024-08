SearchGPT d’OpenAI s’apprête à défier la domination de Google : les investisseurs doivent-ils s’inquiéter ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

OpenAI a récemment annoncé le lancement de sa propre plateforme de recherche appelée SearchGPT. La plateforme est similaire à ce que propose déjà Google mais elle s’accompagne de légères améliorations qui pourraient être préjudiciables à l’activité de Google.

La plateforme ressemble et fonctionne de manière similaire à ChatGPT. Lorsque vous posez une question, il recherche des informations sur le Web et vous les présente. Vous pouvez ensuite interagir avec le résultat de la recherche pour obtenir la réponse souhaitée.

OpenAI lui-même affirme que son produit résout le problème des recherches inefficaces sur Google.

Obtenir des réponses sur le Web peut demander beaucoup d’efforts, nécessitant souvent plusieurs tentatives pour obtenir des résultats pertinents. Nous pensons qu’en améliorant les capacités conversationnelles de nos modèles avec des informations en temps réel provenant du Web, trouver ce que vous recherchez peut être plus rapide et plus facile. OpenAI

SearchGPT : une longueur d’avance sur Google

Pour comprendre pourquoi SearchGPT est une menace pour Google, vous devez comprendre comment les deux fonctionnent.

Google, pour l’instant du moins, vous répertorie tous les liens pertinents en réponse à vos requêtes. Cependant, SearchGPT va encore plus loin.

Tout d’abord, il recherche toutes les informations pertinentes en réponse à votre requête. Une fois trouvé, il répertorie non seulement les résultats les plus pertinents, mais il les explique également.

La partie explication est importante, car elle est donnée en réponse directe à votre requête. Bref, SearchGPT vous donne les résultats pertinents tout en répondant à votre question. Avec Google, vous devez trouver la réponse vous-même.

De plus, si vous ne comprenez pas la réponse à une requête, ou si vous pensez pouvoir ajouter plus de contexte et obtenir de meilleurs résultats, vous pouvez commencer à ajouter des informations ou des questions de suivi.

De cette façon, la recherche existante est optimisée, plutôt que de devoir repartir de zéro.

Il n’est pas encore clair si la nouvelle plateforme se heurtera à des problèmes réglementaires. En fait, Google lui-même aura déjà étudié SearchGPT pour voir si cela pouvait ralentir la progression de la plateforme.

On peut faire valoir qu’en donnant des explications avec les résultats de recherche, OpenAI réduit le trafic qui serait autrement dirigé vers le site Web fournissant les réponses pertinentes.

En bref, comme l’utilisateur bénéficie d’une expérience de recherche améliorée, les sites Web, les blogueurs et autres créateurs de contenu qui passent des heures à créer ce contenu ne reçoivent rien en retour.

Les investisseurs doivent-ils s’inquiéter ?

L’histoire est pleine d’entreprises qui, autrefois géants irremplaçables dans leur niche, ont été complètement anéanties par les nouvelles technologies. On ne peut pas s’attendre à ce que Google finisse comme l’une de ces sociétés, car c’est bien plus qu’un simple moteur de recherche.

Cependant, la recherche reste une source majeure de ses revenus, avec plus de la moitié de ses revenus provenant directement de la recherche Google. Si ces revenus diminuent, cela ne mettra pas fin à l’entreprise, mais les investisseurs pourraient connaître un réveil brutal. Il serait donc dans leur intérêt de suivre de près les évolutions de SearchGPT.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.