Alors que la Réserve fédérale américaine se prépare pour sa réunion politique de cette semaine, le buzz du marché tourne autour d’éventuelles réductions des taux d’intérêt. Même s’il est peu probable qu’une baisse des taux soit annoncée immédiatement, les marchés sont optimistes quant au fait que la banque centrale commencera à baisser ses taux d’ici septembre.

Cette anticipation constitue désormais un moment stratégique pour investir dans des actions susceptibles de bénéficier de taux d’intérêt plus bas. Voici quatre actions qui, selon les experts, prospéreront dans le contexte de baisse des taux à venir.

Chevron Corp (NYSE : CVX)

Chevron est un candidat idéal pour bénéficier de taux d’intérêt plus bas.

Historiquement, les baisses de taux stimulent la croissance économique, entraînant une augmentation de la demande de pétrole et de gaz.

Ce scénario peut améliorer la rentabilité de Chevron et rendre les nouveaux projets plus viables financièrement grâce à la réduction des coûts d’emprunt.

L’action Chevron est actuellement en baisse de plus de 15 % par rapport à son sommet historique, offrant un bon rendement en dividendes de 4,17 %.

Cela fait de Chevron une option attrayante pour les investisseurs cherchant à capitaliser sur les baisses de taux attendues.

AT&T Inc (NYSE : T)

AT&T se distingue comme une autre action de premier plan susceptible de bénéficier des prochaines baisses de taux.

Le géant des télécommunications nécessite d’importantes dépenses en capital pour la mise à niveau et l’expansion de son réseau.

Des taux d’intérêt plus bas peuvent rendre ces investissements plus abordables et potentiellement plus rentables.

De plus, la réduction des coûts d’emprunt aidera AT&T à gérer son endettement important, améliorant ainsi ses flux de trésorerie.

Avec un rendement en dividende de 5,87 %, AT&T offre des arguments convaincants à inclure dans votre portefeuille avant les baisses de taux prévues.

Uber Technologies Inc (NYSE : UBER)

Uber devrait bénéficier considérablement de la baisse des coûts d’emprunt en tant qu’entreprise axée sur la croissance.

Les réductions de tarifs peuvent faciliter l’expansion des entreprises et soutenir des stratégies de prix compétitives et des progrès technologiques.

Bien que l’action Uber se négocie à 3,62 fois ses ventes de l’année dernière, Wall Street maintient une note consensuelle « d’achat » avec un objectif de hausse moyen de 87 $, ce qui représente une augmentation potentielle de 35 % par rapport aux niveaux actuels.

Cela fait d’Uber une option d’investissement intéressante dans un environnement de taux d’intérêt plus bas.

3M Co (NYSE : MMM)

3M est une autre action qui pourrait bénéficier d’une baisse des taux, car la baisse des taux d’intérêt stimule généralement les dépenses de consommation.

Cela peut entraîner une demande accrue pour la gamme diversifiée de produits de consommation de 3M, depuis les post-it jusqu’au scotch.

De plus, un dollar américain plus faible, qui accompagne souvent des réductions de taux, peut rendre les produits 3M plus compétitifs sur les marchés internationaux, stimulant potentiellement les exportations.

3M a récemment dépassé les estimations de Wall Street pour son deuxième trimestre financier et a relevé ses prévisions de marge opérationnelle et de bénéfice par action ajusté pour l’ensemble de l’année, renforçant ainsi son attrait en tant que bénéficiaire d’une réduction de taux.

Alors que la Réserve fédérale se rapproche d’une éventuelle réduction des taux d’intérêt, les investisseurs devraient envisager de positionner leurs portefeuilles pour bénéficier de ce changement. En investissant stratégiquement dans ces sociétés, vous pouvez potentiellement améliorer la performance de votre portefeuille au cours des prochains mois.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.