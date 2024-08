Crypto.com conclut un partenariat majeur avec l’ADCC pour le championnat du monde de combat de soumission 2024

Crypto.com, l’une des principales plateformes de trading de cryptomonnaies, a conclu un partenariat exclusif avec l’Abu Dhabi Combat Club (ADCC) pour le Championnat du monde de combat de soumission 2024, qui se déroulera du 17 au 18 août à Las Vegas, Nevada.

https://t.co/vCNztATkNg is proud to partner with Abu Dhabi Combat Club for the bi-annual ADCC Submission Fighting World Championship 2024.



Find out more about the newest member of our world-class partner 👇 https://t.co/N39BdGY0Fv pic.twitter.com/EnQ4LaH6mU — Crypto.com (@cryptocom) July 30, 2024

Le championnat du monde de combat de soumission ADCC est reconnu comme l’un des principaux événements de grappling au monde. Organisé tous les deux ans depuis sa création en 1998, le championnat attire les meilleurs talents du monde entier et est célébré pour sa grande valeur de production et son large public dévoué.

Dans le cadre de l’accord, Crypto.com figurera en bonne place dans toute la couverture multimédia et le matériel promotionnel de l’ADCC. Le logo de l’entreprise sera affiché sur la toile de combat et sur le podium du vainqueur, assurant ainsi une visibilité substantielle de la marque tout au long de l’événement.

Mo Jassim, organisateur en chef de l’ADCC, a exprimé son enthousiasme à propos du partenariat, notant qu’il représente un « alignement parfait » de deux entités en pleine croissance.

“Alors que la crypto-monnaie et l’ADCC deviennent de plus en plus courantes, ce partenariat est une excellente opportunité d’élever les deux marques auprès d’un public très engagé”, a déclaré Jassim.

Crypto.com favorise l’acceptation de la cryptographie

Kris Marszalek, PDG de Crypto.com, a fait écho à ce sentiment, établissant des parallèles entre le dévouement des athlètes de l’ADCC et la propre philosophie de l’entreprise. “L’ADCC est l’événement de lutte contre la soumission le plus difficile au monde. Le niveau d’engagement requis pour atteindre le sommet de ce sport s’apparente à l’effort incessant que nous cultivons chez Crypto.com. Nous sommes fiers de soutenir l’ADCC et les athlètes en compétition cette année, ” a fait remarquer Marszalek.

Bitcoin was on the Las Vegas sphere last night!pic.twitter.com/MuMQTilTka — Crypto Tea (@CryptoTea_) July 23, 2024

En plus de son prochain parrainage du championnat ADCC, Crypto.com promeut activement la sensibilisation et l’acceptation des crypto-monnaies.

La société a récemment fait la une des journaux avec une publicité Bitcoin bien visible affichée sur la Las Vegas Sphere, une décision qui a suscité un enthousiasme considérable parmi les touristes et les amateurs de cryptographie.

Le partenariat avec ADCC et la récente publicité très médiatisée Bitcoin font partie de la stratégie plus large de Crypto.com visant à accroître sa visibilité et à stimuler la croissance sur le marché concurrentiel de la cryptographie.

À l’approche du Championnat du monde de combat de soumission ADCC 2024, tous les regards seront tournés vers Las Vegas, où la participation de Crypto.com promet d’améliorer le prestige de l’événement et d’offrir de nouvelles opportunités aux communautés de crypto-monnaie et de sport.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.