Guggenheim met à niveau Akamai vers Buy avec un objectif de 128 $ : devriez-vous investir ?

Le lundi 29 juillet, les analystes de Guggenheim ont reclassé Akamai Technologies (NASDAQ : AKAM) vers un achat en attente, fixant un objectif de prix de 128 $.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Cet objectif de cours suggère une hausse potentielle de plus de 30 % par rapport au cours actuel d’Akamai, soit 98 $.

Les analystes de Guggenheim estiment qu’Akamai est sur le point de se transformer d’une entreprise de réseau de diffusion de contenu (CDN) en une plate-forme plus large, en tirant parti de sa solide position CDN pour offrir des solutions cloud et de sécurité améliorées.

Opinions d’autres entreprises de Wall Street

Copy link to section

La dernière mise à jour d’Akamai intervient au milieu d’une série d’opinions mitigées d’analystes. Plus tôt ce mois-ci, HSBC a reclassé Akamai de Réduire à Conserver, invoquant des inquiétudes concernant l’absence de prévisions de la société, mais reconnaissant que le cours actuel de l’action reflète ces problèmes.

HSBC s’attend à ce que le BPA non-GAAP d’Akamai augmente à un modeste TCAC de 5,1 % entre 2023 et 2027, soit un retard par rapport aux taux de croissance à deux chiffres du secteur.

La Banque Scotia a également lancé une couverture sur Akamai avec une note de surperformance et un objectif de cours de 110 $ le 9 juillet, soulignant les solides perspectives de croissance de l’entreprise dans les domaines de la sécurité et de l’informatique de pointe.

Selon la Banque Scotia, ces segments devraient constituer 75 % des activités d’Akamai d’ici 2025, stimulant ainsi la croissance future de l’entreprise.

Cependant, tous les analystes ne sont pas aussi optimistes. En mai, Raymond James a maintenu sa note de surperformance mais a abaissé son objectif de cours de 138 $ à 115 $, exprimant ses inquiétudes quant aux performances de l’activité de livraison d’Akamai.

Les analystes de la société ont noté que même si les segments de la sécurité et du calcul ont affiché une forte croissance, l’activité de livraison a été confrontée à des défis en raison de clients majeurs tels que les sociétés de streaming et de médias sociaux réduisant leur utilisation des services d’Akamai pour réduire les coûts.

Citi Research a également abaissé son objectif de cours pour Akamai de 117 $ à 110 $ tout en maintenant une note neutre en mai.

Les analystes de Citi ont souligné la pression importante exercée sur l’activité de livraison d’Akamai, qui a connu une baisse de 11 % d’une année sur l’autre au premier trimestre 2024, éclipsant la croissance saine des segments de la sécurité et de l’informatique.

Aperçu des résultats du deuxième trimestre

Copy link to section

Le rapport sur les résultats du deuxième trimestre d’Akamai, attendu le 8 août, sera un indicateur essentiel de la performance de l’entreprise.

Les analystes prévoient un BPA GAAP de 0,94 $, contre 0,85 $ au deuxième trimestre 2023, et un chiffre d’affaires de 977,60 millions de dollars, contre 935,7 millions de dollars pour la même période de l’année dernière.

Cependant, il y a eu 19 révisions à la baisse du BPA au cours des 90 derniers jours, reflétant le sentiment prudent des analystes.

Akamai a été confronté à des turbulences récentes, notamment une baisse de près de 10 % du cours de l’action suite à des prévisions plus faibles que prévu lors de ses résultats du premier trimestre.

Pour le deuxième trimestre, la société prévoit un bénéfice (non-GAAP) compris entre 1,51 $ et 1,56 $ par action, en dessous des attentes des analystes qui étaient de 1,63 $ par action.

Malgré ces défis, les segments sécurité et calcul de l’entreprise continuent de croître respectivement de 15 à 17 % et de 21 à 23 % sur un an.

Fondamentalement, l’activité d’Akamai fait preuve de solidité dans sa stratégie de diversification, en se concentrant sur des domaines à forte croissance tels que la sécurité et l’informatique de pointe.

L’acquisition de Noname Security pour 450 millions de dollars vise à améliorer les capacités de sécurité des API d’Akamai, contribuant ainsi à la croissance future des revenus. Malgré les revers dans le segment de la livraison, la société s’attend à des revenus supplémentaires provenant d’événements importants comme les Jeux olympiques et les élections américaines.

Les résultats financiers d’Akamai restent solides, avec des résultats du premier trimestre 2024 montrant une augmentation de 8 % des revenus d’une année sur l’autre à 986,97 millions de dollars et une augmentation de 21 % des revenus de sécurité.

Le segment informatique a également connu une augmentation de 25 % d’une année sur l’autre, renforçant le changement stratégique de l’entreprise par rapport à sa dépendance au CDN.

Du point de vue de la valorisation, les flux de trésorerie opérationnels d’Akamai dépassent largement la moyenne du secteur, ce qui en fait un investissement attrayant malgré la récente volatilité des actions. Le programme de rachat d’actions en cours de la société souligne encore davantage ses solides capacités de génération de flux de trésorerie.

Lorsque nous examinons ces atouts fondamentaux, il est tout aussi important d’analyser la manière dont ces facteurs se reflètent dans les mouvements du cours des actions d’Akamai.

En examinant les indicateurs techniques et les modèles graphiques, nous pouvons mieux comprendre les tendances futures potentielles et les objectifs de prix.

Examinons l’analyse technique pour explorer ce que les graphiques révèlent sur la trajectoire boursière d’Akamai.

Forte résistance à long terme au-dessus de 120 $

Copy link to section

L’action d’Akamai n’a généré aucun rendement pour les investisseurs depuis fin 2020. Sur les graphiques à long terme, on peut voir comment 120 $ ont agi comme une forte résistance pour l’action depuis octobre 2020.

Il a tenté de dépasser ce niveau à plusieurs reprises au cours des 4 dernières années, mais a échoué.

Graphique AKAM de TradingView

Cependant, les graphiques à court terme offrent un certain espoir aux haussiers. Depuis le début de ce mois, le titre a connu un rebond significatif, passant de moins de 90 $ à plus de 98 $ actuellement. De plus, les moyennes mobiles sur 50 et 100 jours ont commencé à augmenter.

Par conséquent, les investisseurs haussiers cherchant à acheter le titre peuvent initier une petite position aux niveaux actuels tout en gardant un stop loss au récent plus bas à 87,70 $.

Ils peuvent augmenter leur position longue si le titre donne une clôture hebdomadaire supérieure à 120 $.

Pour les traders à court terme baissiers sur le titre, les opportunités de vente à découvert n’apparaîtront que si le titre perd son élan haussier à court terme.

Le premier signe en sera si l’action clôture quotidiennement en dessous de sa moyenne mobile sur 100 jours, qui est actuellement à 92,41 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.